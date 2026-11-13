Opel Corsa GSE: Mitch Evans guida la nuova campagna GSE

Rüsselsheim, 13 novembre 2026 – Dopo Sophia Flörsch e l’Opel Mokka GSE, tocca a Mitch Evans alimentare la nuova fase della campagna GSE di Opel. Il pilota neozelandese, vincitore di record in Formula E, che correrà con la Opel GSE 27FE dall’inizio della nuova stagione, è protagonista di un video con la nuova Opel Corsa GSE, la hot hatch elettrica da 207 kW (281 CV) appena premiata con il “Golden Steering Wheel” e già ordinabile.

Mitch Evans e la campagna GSE: dal circuito alla strada

La nuova fase della campagna GSE di Opel vede Mitch Evans guidare la Opel Corsa GSE con la stessa precisione con cui affronta il Campionato del Mondo a bordo della Opel GSE 27FE. Il video della campagna, insieme ai reel pubblicati su vari canali social, mostra come la versione più sportiva della piccola tedesca trasmetta “brividi, velocità ed emozioni”, lo slogan con cui Opel declina la sigla Grand Sport Electric.

La campagna prosegue il percorso avviato con Sophia Flörsch e il Mokka GSE: due piloti-ambasciatori per due modelli della famiglia GSE, accomunati dall’obiettivo di portare il brivido del motorsport nella vita di tutti i giorni.

Il video: dalla Corsa GSi dei videogiochi alla Corsa GSE

Il filmato racconta un flashback: il giovane Mitch gioca davanti a una console degli anni ’80 e, sullo schermo, guida in pista una Opel Corsa GSi, antenata della nuova Corsa GSE. Poi la scena cambia: il Mitch Evans adulto si siede nell’abitacolo e la Corsa GSi si trasforma nella nuova Corsa GSE, descritta dal pilota come “un’auto che ti fa sentire vivo”. Alla domanda se sia l’auto sognata da bambino, la risposta è netta: “Yes, of Corsa!”.

Le dichiarazioni di Rebecca Reinermann e Mitch Evans

Rebecca Reinermann, Vicepresidente Marketing di Opel, ha spiegato: “Sentire la velocità, sentirsi come un pilota – questi sono veri sogni d’infanzia. Portare il brivido del vero motorsport nella vita di tutti i giorni – è proprio questo il senso di GSE”. Secondo Reinermann, la Corsa GSE offre puro dinamismo, divertimento alla guida e massima precisione in curva, e insieme a Evans incarna ciò che Grand Sport Electric rappresenta: prestazioni e divertimento alla guida elettrica senza compromessi.

Per Mitch Evans, ambasciatore di Opel Corsa GSE, “da bambino sognavo di guidare una macchina da corsa fino al limite mentre giocavo sulla mia console. Oggi questo è esattamente il mio lavoro, ma l’emozione di godersi la guida è la stessa: sali, spingi l’acceleratore e non puoi fare a meno di sorridere”.

Opel Corsa GSE: 207 kW, 345 Nm e 0-100 km/h in 5,5 secondi

La Opel Corsa GSE è la Corsa di produzione più potente e dinamica mai costruita: eroga 207 kW (281 CV) e 345 Nm di coppia e accelera da 0 a 100 km/h in 5,5 secondi, più rapidamente di qualsiasi altra Opel di serie attualmente in gamma. Rispetto alle altre versioni della piccola più popolare di Germania e Regno Unito, presenta un telaio sportivo ridisegnato e un differenziale a slittamento limitato Torsen.

Le prestazioni sono sottolineate da un sound sportivo attivo sviluppato in esclusiva per la Corsa GSE, che accompagna l’esperienza di guida in base ad accelerazione e velocità. Strumenti e schermi dell’abitacolo mostrano, oltre alle informazioni usuali, i dati di prestazioni GSE, le forze G, i dati di accelerazione e la gestione della batteria, rendendo le prestazioni visibili, percepibili e udibili.

Golden Steering Wheel 2026 e ordini aperti

La Opel Corsa GSE è la vincitrice del Golden Steering Wheel 2026 (AUTO BILD n. 46/2026 e BILD am SONNTAG n. 46/2026, categoria “Small Cars”) ed è già disponibile per gli ordini. Per informazioni è possibile rivolgersi alla rete Opel, o al numero 02 7541 9845 per il pubblico italiano.

Domande frequenti su Opel Corsa GSE

Chi è Mitch Evans nella campagna Opel GSE?

Mitch Evans è un pilota di Formula E vincitore di record, che correrà con l’Opel GSE 27FE dall’inizio della nuova stagione, e ambasciatore della Opel Corsa GSE nella nuova fase della campagna GSE.

Quanta potenza ha la Opel Corsa GSE?

Eroga 207 kW (281 CV) e 345 Nm di coppia, valori che ne fanno la Corsa di produzione più potente mai costruita.

Quanto accelera la Opel Corsa GSE da 0 a 100 km/h?

Impiega 5,5 secondi, più velocemente di qualsiasi altra Opel di produzione attualmente in gamma.

Che cosa significa la sigla GSE?

GSE sta per Grand Sport Electric: la sigla identifica i modelli elettrici ad alte prestazioni di Opel, tra cui Mokka GSE e Corsa GSE.

La Opel Corsa GSE è già ordinabile?

Sì, la Opel Corsa GSE vincitrice del Golden Steering Wheel 2026 è già disponibile per gli ordini.

Quali dotazioni tecniche distinguono la Corsa GSE?

Telaio sportivo ridisegnato, differenziale a slittamento limitato Torsen, sound sportivo attivo e strumentazione con dati di prestazioni GSE, forze G e gestione della batteria.

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