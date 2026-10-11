DS F3VER Concept: la compatta elettrica che svela il nuovo design DS

Parigi, 11 ottobre 2026 – DS Automobiles presenta DS F3VER, concept car esplorativa che il marchio indica come manifesto della propria futura direzione di design. Lunga 4,19 metri, la compatta elettrica sarà mostrata al pubblico al Salone dell’Automobile di Parigi e punta su tre pilastri: desiderabilità, personalizzazione e libertà d’uso.

DS F3VER, il concept di DS Automobiles per il Salone di Parigi 2026

Un concept “febbre” al primo sguardo

Progettata e sviluppata interamente dal team di Design francese, DS F3VER prende il nome dalla “febbre” positiva che vuole generare. Il concept misura 4,19 m di lunghezza, 1,84 m di larghezza e 1,46 m di altezza, con un passo di 2,70 m e un bagagliaio da 400 litri. Secondo DS offre spazio interno ai vertici della categoria e autonomia elettrica ai vertici della categoria, senza che il comunicato indichi dati tecnici di batteria o potenza.

Xavier Chardon, Chief Executive Officer di DS Automobiles, spiega: «Con DS F3VER abbiamo voluto enfatizzare tre pilastri fondamentali di DS Automobiles: desiderabilità, personalizzazione e libertà».

Il design: totem frontale e firma luminosa a Y

Il frontale è organizzato attorno a un “totem” verticale che ospita l’emblema del marchio, mentre la nuova firma luminosa ha il caratteristico motivo verticale a Y. Dietro, un totem con logo DS digitalizzato al centro del paraurti accompagna gruppi ottici multidimensionali che creano un effetto tunnel di luce: comprendono 16 pannelli LED sostenuti da una struttura ultraleggera in magnesio, ispirata alla copertura a volta del Grand Palais.

Il totem frontale con emblema DS

Personalizzazione: Cosmic Blue, anello del tetto e animazioni

DS F3VER trasforma la personalizzazione in una componente del design. Il concept introduce un anello del tetto personalizzabile, una verniciatura bicolore estesa, con la linea di separazione che arriva fino ai gruppi ottici e avvolge portellone, fiancate e paraurti, e la tinta dicroica Cosmic Blue, sviluppata appositamente: cambia con la luce, dal blu intenso a profonde sfumature viola. Nel totem posteriore sono integrate animazioni luminose UX, pensate per personalizzare l’espressione dell’auto, interagire con l’ambiente e comunicare informazioni. I cerchi hanno dettagli cesellati color champagne e una discreta lavorazione guilloche “Clous de Paris”.

Il posteriore con totem e gruppi ottici multidimensionali

“Design Intelligence”: creare di più con meno

DS F3VER si basa su un approccio di “Design Intelligence”, che mira a ridurre il numero dei componenti, alleggerire le architetture, ottimizzare l’aerodinamica e aumentare la qualità percepita. Si traduce in un insieme luminoso anteriore che combina proiettore e luce diurna, paraurti monoblocco e nell’eliminazione degli elementi plastici attorno ai passaruota e nella parte inferiore della carrozzeria. Gli strumenti digitali e le soluzioni di intelligenza artificiale sviluppate da Stellantis aiutano i designer a esplorare più direzioni e a confrontarle più rapidamente. Come spiega Thierry Metroz, Direttore del Design DS Automobiles, il processo semplifica e accelera lo sviluppo valorizzando la qualità percepita e la purezza delle linee.

La firma luminosa verticale a Y

A Parigi con un’applicazione per i selfie

DS F3VER sarà presentata nel cuore dello stand DS Automobiles, sotto la cupola del Salone di Parigi. I visitatori potranno prolungare l’esperienza con un’applicazione web per creare, personalizzare e condividere selfie con il concept.

Domande frequenti sulla DS F3VER Concept

Che cos’è la DS F3VER?

È una concept car esplorativa di DS Automobiles, presentata come manifesto della futura direzione di design del marchio.

Quali sono le dimensioni della DS F3VER?

Misura 4,19 m di lunghezza, 1,84 m di larghezza e 1,46 m di altezza, con un passo di 2,70 m e un bagagliaio da 400 litri.

È un’auto elettrica?

Il comunicato la descrive come una nuova generazione di veicoli elettrici, con autonomia elettrica ai vertici della categoria, ma non fornisce dati tecnici su batteria e potenza.

Che cos’è la tinta Cosmic Blue?

È una tinta dicroica sviluppata appositamente per DS F3VER, che evolve con la luce passando da un blu intenso a profonde sfumature viola.

Cosa significa “Design Intelligence”?

È l’approccio che mira a creare unicità con meno componenti: alleggerisce le architetture, ottimizza l’aerodinamica e aumenta la qualità percepita con superfici più pure e assemblaggi meno visibili.

Dove si potrà vedere la DS F3VER?

Sarà presentata al pubblico sullo stand DS Automobiles al Salone dell’Automobile di Parigi 2026.

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