Citroen 2 CV: il ritorno si avvicina, la concept debutterà a Parigi

Lo scorso maggio, in occasione della presentazione del nuovo piano industriale di Stellantis, era stato annunciato il ritorno dell’iconica Citroen 2 CV. Una rivisitazione, ovviamente, in chiave moderna e 100% elettrica, riprendendo un po’ le operazioni fatte da Renault con la 4, la 5 e anche la Twingo. Ora la casa francese ha confermato il debutto per il Salone di Parigi 2026, in programma dal 12 al 18 ottobre, quando verrà presentata la versione prototipo.

”Porta il suo spirito nel mondo moderno”

Non ci sono state ulteriori anticipazioni o notizie, ma viene presentata come un modello che farà “rivivere un’icona della Marca” e porterà “lo spirito della 2 CV nel mondo moderno, per rendere la mobilità più semplice, più accessibile, più umana e più desiderabile”. Si tratterà, comunque, solamente di una versione concept, visto che quella di serie è attesa nel 2028, come annunciato da Stellantis nel corso dell’evento di Auburn Hills dello scorso mese di maggio.

Tuttavia, sempre in quell’occasione, era stato mostrato un teaser della vettura, pur con un numero limitato di dettagli visibili. Tuttavia, sufficienti per notare come la nuova 2 CV avrà una silhouette molto simile a quella originale, con l’iconica forma a chiocciola. Ovviamente rivista in chiave moderna, come per la presenza dei gruppi ottici a LED. Sarà anche un modello con un’anima italiana, visto che verrà prodotta nello stabilimento Stellantis di Pomigliano.

Un modello che ha fatto la storia

La Citroen 2 CV è stato un modello che ha scritto la storia del mondo dell’automotive, con oltre cinque milioni di esemplari venduti e quasi 50 anni di produzione. È stata la prima vera auto popolare, proprio per volontà della casa francese. Un modello su cui iniziò a lavorare negli anni ’30, che venne trasformato in realtà nel 1939, ma venne bloccato dalla Seconda Guerra Mondiale, durante la quale i 250 prototipi già realizzati vennero quasi tutti demoliti.

Il progetto, tuttavia, non venne abbandonato e la casa del Double Chevron riprese il lavoro, al termine del conflitto, affidando a Flaminio Bertoni il design. La presentazione ufficiale avvenne al Salone di Parigi 1948, precisamente il 7 ottobre, e fu subito un successo importante, con una risposta del pubblico decisamente superiore alle aspettative. In quell’epoca, però, le materie prime erano scarse e la produzione andò a rilento, tanto che la lista d’attesa per avere la vettura arrivò addirittura a sei anni. Prima di riuscire a normalizzarne il flusso successivamente.

La versione originale era spinta dal motore boxer bicilindrico raffreddato ad aria, con una cilindrata di 375 cm3 ed una potenza di 9 cavalli, con cambio a quattro velocità. Nel corso degli anni successivi, arrivarono motorizzazioni più potenti, serie speciali e nuove versioni, come la “Fourgonette” del 1951, in cui la 2 CV fu proposta con vano di carico nettamente superiore. La produzione di questo modello si concluse il 27 luglio 1990, quando dallo stabilimento portoghese di Manigualde uscì l’ultimo esemplare. Ma il mito è rimasto ed ora rivivrà.

Un prezzo accessibile

La casa francese si augura che questa nuova versione possa replicare, almeno in parte, il successo della versione originale. Al Salone di Parigi 2026 ne avremo un primo assaggio, almeno a livello stilistico, poi tra un paio d’anni sarà anche sulle strade. Con un prezzo che dovrà mantenere questo modello accessibile al grande pubblico: si parla di una cifra compresa tra i 15.000 ed i 20.000 euro. Ma un dato preciso lo conosceremo solo quando arriverà la versione di serie.

Quando sarà presentata la nuova Citroen 2 CV?

La nuova Citroen 2 CV sarà presentata in versione concept al Salone di Parigi 2026, in programma dal 12 al 18 ottobre. La versione di serie è invece attesa nel 2028.

Come sarà la nuova Citroen 2 CV?

Sarà una vettura moderna e 100% elettrica, con una silhouette ispirata alla 2 CV originale e la caratteristica forma a chiocciola. Tra gli elementi moderni ci saranno anche i gruppi ottici a LED.

Dove verrà prodotta la nuova 2 CV?

Il nuovo modello avrà anche un’anima italiana: la produzione è attesa nello stabilimento Stellantis di Pomigliano.

Quanto potrebbe costare la nuova Citroen 2 CV?

Il prezzo della versione di serie non è ancora stato definito. Le indicazioni attuali parlano di una cifra compresa tra 15.000 e 20.000 euro, con l’obiettivo di mantenere la vettura accessibile al grande pubblico.

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