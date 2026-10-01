CUPRA Custom by ABT: prezzi in Italia per Leon e Formentor

VERONA, Italia (1° ottobre 2026) – CUPRA porta su strada una nuova espressione ancora più sportiva della propria identità con l’arrivo anche in Italia delle versioni Custom by ABT per CUPRA Leon, CUPRA Leon Sportstourer e CUPRA Formentor. Dopo la presentazione dello scorso giugno, il progetto sviluppato insieme agli specialisti tedeschi di ABT entra ora concretamente nell’offerta del marchio, ampliando le possibilità di personalizzazione dei due modelli attraverso configurazioni dedicate, pensate per enfatizzarne ulteriormente carattere e presenza su strada.

La collaborazione tra CUPRA e ABT affonda le proprie radici nel motorsport e unisce due realtà accomunate dalla stessa visione di performance, innovazione e design. Una visione che con Custom by ABT si trasferisce sui modelli di serie attraverso elementi esclusivi capaci di accentuarne l’anima più sportiva, mantenendo inalterate l’identità originale e il DNA del marchio CUPRA. La nuova proposta rappresenta l’evoluzione della collaborazione tra i due brand: un progetto nato dall’esperienza condivisa nel motorsport che porta sui modelli di serie un nuovo livello di personalizzazione, mantenendo al centro l’identità e il linguaggio stilistico di CUPRA.

CUPRA Leon e CUPRA Leon Sportstourer Custom by ABT: il DNA racing si fa più deciso

La nuova CUPRA Leon Custom by ABT interpreta il carattere sportivo del modello attraverso una configurazione estetica particolarmente distintiva. Il pacchetto comprende spoiler al tetto, C-Flap posteriori, deflettori posteriori, splitter anteriore e posteriore e minigonne laterali, creando una silhouette ancora più dinamica e decisa. A completare la personalizzazione sono i cerchi Mistral Black da 19 pollici, abbinati a pneumatici da 235 mm, il logo CUPRA frontale e quello ABT posteriore in Dark Chrome e i tappetini personalizzati ABT.

Il nuovo motore 2.0 TSI da 325 CV per CUPRA Leon

L’arrivo della personalizzazione Custom by ABT accompagna inoltre un’importante novità per la gamma CUPRA Leon: l’introduzione del nuovo motore 2.0 TSI da 325 CV, il propulsore più potente disponibile per CUPRA Leon a 5 porte. Questo nuovo motore sarà disponibile anche per le versioni Tribe Edition, VZ e VZ Extreme, ampliando ulteriormente l’offerta ad alte prestazioni di CUPRA Leon. CUPRA Leon Custom by ABT sarà ordinabile in abbinamento ai propulsori TSI, mild-Hybrid ed e-HYBRID, con potenze da 150 CV a 325 CV, a partire da 2.450 euro in più rispetto a CUPRA Leon Edge, mentre CUPRA Leon Sportstourer Custom by ABT sarà ordinabile in abbinamento ai medesimi propulsori, con potenze da 150 CV a 333 CV, sempre a partire da 2.450 euro in più rispetto alla versione equivalente.

CUPRA Formentor Custom by ABT: connubio di innovazione e artigianalità

La collaborazione con ABT rappresenta un lavoro mirato a impreziosire CUPRA Formentor attraverso un progetto di personalizzazione sviluppato appositamente per il modello, con l’obiettivo di esaltare il carattere della vettura. Gli esclusivi elementi sono stati progettati insieme agli specialisti ABT per accentuarne la presenza su strada, senza alterarne l’identità CUPRA. Gli equipaggiamenti sviluppati appositamente da ABT includono cerchi in lega da 19 pollici Custom Black, spoiler al tetto, C-FLAP posteriori, cornici delle prese d’aria anteriori, splitter anteriore e posteriore, minigonne laterali, loghi esterni CUPRA sull’anteriore e ABT sul posteriore, entrambi in Dark Chrome, e il kit tappetini personalizzati ABT.

Il pacchetto Custom by ABT disponibile su tutta la gamma Formentor

Il pacchetto Custom by ABT è disponibile per tutte le motorizzazioni di CUPRA Formentor, dal 1.5 TSI da 150 CV fino al cinque cilindri 2.5 da 390 CV della Formentor VZ5, che però monta di serie i cerchi in lega da 20 pollici VZ5 previsti a listino e non prevede l’applicazione degli spoiler anteriore e posteriore. Il pacchetto rappresenta una proposta particolarmente significativa per i clienti orientati a sportività e performance senza compromessi, offrendo una porta di accesso reale al mondo della tecnica e della sportività artigianale targata ABT a fronte di un sovrapprezzo di soli 1.000 euro rispetto alla già ricca configurazione di Formentor Impulse, che include di serie tetto panoramico, vernice metallizzata ed Edge Pack, con sistema di accesso senza chiave Keyless Advanced, illuminazione ambientale Smart Wraparound, videocamera posteriore, portellone elettrico con sistema handsfree e sistema antifurto.

CUPRA, un marchio nato dal motorsport

Dal lancio nel 2018, CUPRA ha trasformato l’industria automobilistica, stimolando la creatività e agitando il cambiamento. In soli 8 anni, il marchio ha lanciato 8 modelli e superato il milione di auto vendute a livello globale. La gamma attuale include CUPRA Leon, ridisegnata e potenziata come modello indipendente del marchio, CUPRA Formentor, primo modello sviluppato esclusivamente per CUPRA e più venduto dell’azienda, CUPRA Born, prima auto 100% elettrica del brand, CUPRA Tavascan, SUV coupé totalmente elettrico, CUPRA Terramar, SUV sportivo del marchio, e CUPRA Raval, interpretazione radicale del concetto di auto elettrica urbana.

Domande frequenti su CUPRA Custom by ABT

Su quali modelli CUPRA è disponibile il pacchetto Custom by ABT?

Il pacchetto Custom by ABT è disponibile per CUPRA Leon, CUPRA Leon Sportstourer e CUPRA Formentor, su tutte le relative motorizzazioni.

Quanto costa il pacchetto Custom by ABT su CUPRA Leon?

Su CUPRA Leon e CUPRA Leon Sportstourer il pacchetto Custom by ABT ha un sovrapprezzo di 2.450 euro rispetto alla versione Edge equivalente.

Quanto costa il pacchetto Custom by ABT su CUPRA Formentor?

Su CUPRA Formentor il pacchetto Custom by ABT ha un sovrapprezzo di 1.000 euro rispetto alla configurazione Formentor Impulse.

Qual è il motore più potente disponibile su CUPRA Leon?

Con l’arrivo di Custom by ABT, CUPRA Leon 5 porte introduce il nuovo motore 2.0 TSI da 325 CV, il più potente mai offerto sulla versione hatchback del modello.

Cosa comprende esteticamente il pacchetto Custom by ABT?

Il pacchetto include spoiler, splitter anteriore e posteriore, minigonne laterali, cerchi in lega dedicati, loghi CUPRA e ABT in Dark Chrome e tappetini personalizzati ABT.

Chi è ABT, il partner di CUPRA per Custom by ABT?

ABT Sportsline è uno storico specialista tedesco del tuning e delle competizioni motoristiche, con cui CUPRA collabora per sviluppare le configurazioni Custom by ABT mantenendo inalterata l’identità originale del marchio.

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