Citroën 2CV Concept: l’intervista al Salone di Parigi 2026

Parigi, 17 ottobre 2026 – Allo stand Citroën del Salone dell’Auto di Parigi 2026 è protagonista la nuova 2CV Concept, il prototipo che anticipa la futura citycar elettrica di serie. Motorionline ne ha parlato con Andrea Gualano, Responsabile Comunicazione di Citroën Italia, in una videointervista dallo stand del marchio.

La Citroën 2CV Concept allo stand del marchio al Salone di Parigi 2026

La videointervista: il ritorno della 2CV

Quasi 80 anni dopo il debutto della prima generazione, venduta in oltre 5 milioni di esemplari fino al 1990, Citroën torna a Parigi con un concept che richiama apertamente il nome più iconico della sua storia. “L’aspettavamo da tanto”, ha raccontato Gualano, spiegando che con la 2CV Concept il marchio vuole riabbracciare la stessa filosofia della vettura originale: una mobilità semplice, accessibile e in grado di rispondere alle esigenze dell’automobilista di oggi e di domani.

Dimensioni, peso e prezzo: i numeri della futura 2CV

Secondo quanto spiegato da Gualano, il concept prefigura un modello di serie che non si discosterà molto da quanto mostrato a Parigi. La futura 2CV dovrebbe essere una vettura compatta, con una lunghezza di circa 3,76 metri (più corta dell’originale) e un peso stimato intorno alla tonnellata, così da poter montare batterie più leggere senza rinunciare a un’autonomia adeguata. L’obiettivo dichiarato è un prezzo d’accesso attorno ai 15.000 euro, per una citycar elettrica concreta pensata per l’uso quotidiano.

Il Segmento A e la sfida dell’elettrificazione

Per Gualano il Segmento A sta vivendo una nuova stagione di grande interesse, con diverse city car elettriche in arrivo sul mercato da parte di più costruttori. Un contesto favorevole, spiega, perché “i tempi sono più maturi oggi” per l’elettrificazione: il brand Citroën è cresciuto molto negli ultimi anni nel comparto delle auto elettriche, e questo rende il marchio fiducioso di poter proporre con la 2CV un prodotto competitivo. “Non può nascere iconica – ha concluso – ma si basa sugli stessi presupposti che hanno reso iconico il modello che l’ha preceduta”.

Maggiori informazioni sulla gamma Citroën sono disponibili sul sito ufficiale del marchio.

Domande frequenti su Citroën 2CV Concept

Quando debutta la Citroën 2CV Concept?

La Citroën 2CV Concept è stata presentata al Salone dell’Auto di Parigi 2026, in programma dal 12 al 18 ottobre.

Quanto sarà lunga la futura Citroën 2CV di serie?

Secondo Citroën Italia, la vettura di serie dovrebbe misurare circa 3,76 metri, risultando più corta della 2CV originale.

Quanto peserà la nuova 2CV elettrica?

Il peso stimato è intorno alla tonnellata, un valore contenuto che punta a favorire l’uso di batterie più leggere senza penalizzare l’autonomia.

Quanto costerà la Citroën 2CV elettrica?

Il prezzo indicativo comunicato da Citroën è di circa 15.000 euro, con l’obiettivo di rendere la mobilità elettrica urbana accessibile a un pubblico più ampio.

La 2CV Concept anticipa davvero il modello di produzione?

Sì: secondo Andrea Gualano, Responsabile Comunicazione Citroën Italia, il concept ha già le caratteristiche di una vettura pronta per la produzione e il modello definitivo non si discosterà molto da quanto mostrato a Parigi.

In che segmento si colloca la nuova 2CV?

La futura Citroën 2CV si colloca nel Segmento A, quello delle city car, un comparto che secondo Citroën sta vivendo una nuova fase di grande interesse grazie alla spinta dell’elettrificazione.

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