Fiat Multiplay, Multiplina, Grizzly: la videointervista

Parigi, 17 ottobre 2026 – Allo stand Fiat del Salone dell’Auto di Parigi 2026 il marchio torinese presenta tre progetti che ridisegnano la propria gamma: il concept Multiplay, la microcar Multiplina e il progetto della family car Grizzly. Motorionline ne ha parlato con Gaetano Thorel, Direttore Brand Fiat e Abarth Europe, in una videointervista dallo stand del marchio.

Il concept Fiat Multiplay esposto al Salone di Parigi 2026

Fiat Multiplay: lo spazio reinventato

Secondo Thorel, Multiplay rappresenta “una delle classiche sfide ingegneristiche di Fiat”: reinventare lo spazio interno in chiave moderna. Dopo l’era delle MPV e quella dei SUV, il concept propone una via di mezzo, ispirata al concetto di spazio interno che rese celebre la Multipla. Il tratto distintivo è il C-Pillar mobile, una sorta di metamorfosi che trasforma la vettura da pick-up a SUV a MPV. Tra le soluzioni più originali, un sedile dedicato al cane (il “pet seat”) e un “sunbed” ricavato dal tetto panoramico per prendere il sole. Thorel ha precisato che non è ancora stato deciso se e quando il concept diventerà un modello di produzione, ma resta “una fonte di ispirazione per il futuro” del marchio.

Fiat Multiplina: la microcar elettrica a 4 posti

Accanto a Multiplay, sullo stand è presente anche la Multiplina Concept, descritta da Thorel come “una situazione più avanzata” rispetto al semplice concept. Fiat è leader del segmento delle microcar L6 in diversi mercati europei (Italia, Austria, Francia, Belgio, Germania) e seconda in Francia dopo la Citroën Ami, con oltre 40.000 unità di Topolino vendute in due anni. La Multiplina si prepara a portare il marchio nella categoria L7: quattro posti, lunghezza di circa 3 metri e trazione sempre elettrica a zero emissioni, pensata per la mobilità urbana. Per Thorel potrebbe rivelarsi “un’altra sorpresa” sulla falsariga di quanto accaduto con Topolino.

Fiat Multiplina Concept, la microcar elettrica a quattro posti

Fiat Grizzly: il ritorno nel segmento delle family car

Il terzo progetto illustrato da Thorel è Grizzly, che segna il ritorno di Fiat nel segmento delle family car dopo diversi anni di assenza. Non si tratta di un’unica vettura ma di un progetto che comprende due automobili (tra cui una versione Fastback), pensato su scala globale: Fiat ha venduto oltre un milione di veicoli nei primi nove mesi dell’anno nel mondo, e Grizzly sarà commercializzata in Medio Oriente, Africa, Europa, Turchia e America Latina. I due modelli condivideranno circa 3,5 m³ di spazio interno e tre tipologie di motorizzazione: termica, ibrida ed elettrica. Quanto al prezzo, Thorel lo ha indicato “intorno ai 20.000 euro”, un posizionamento che per una vettura di questa misura rappresenterebbe “una vera rivoluzione”.

Fiat Grizzly: una foto spia del progetto ancora in fase di sviluppo

Maggiori informazioni sulla gamma Fiat sono disponibili sul sito ufficiale del marchio.

Domande frequenti su Fiat Multiplay, Multiplina e Grizzly

Che cos’è la Fiat Multiplay Concept?

È un concept presentato al Salone di Parigi 2026 che grazie a un C-Pillar mobile può trasformarsi da pick-up a SUV a MPV, reinterpretando in chiave moderna il concetto di spazio interno della storica Fiat Multipla.

La Fiat Multiplay Concept diventerà un modello di produzione?

Secondo Gaetano Thorel, Direttore Brand Fiat e Abarth Europe, non è stato ancora deciso se e quando il concept arriverà in produzione: per ora resta una fonte di ispirazione per il futuro del marchio.

Cos’è la Fiat Multiplina?

È la microcar elettrica a 4 posti con cui Fiat entra nella categoria L7, lunga circa 3 metri, pensata per la mobilità urbana a zero emissioni e naturale evoluzione del successo di Topolino.

Quante Fiat Topolino sono state vendute finora?

Secondo quanto dichiarato da Fiat, sono state vendute oltre 40.000 unità di Topolino in due anni, rendendo il marchio leader del segmento microcar L6 in diversi mercati europei.

Cos’è il progetto Fiat Grizzly?

Grizzly è il progetto con cui Fiat torna nel segmento delle family car: comprende due vetture, tra cui una versione Fastback, con tre motorizzazioni (termica, ibrida, elettrica) e vendite previste su scala globale.

Quanto costerà la Fiat Grizzly?

Secondo le indicazioni fornite da Fiat, il prezzo di partenza dovrebbe aggirarsi intorno ai 20.000 euro.

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