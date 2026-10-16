Nissan X-Trail, per i 25 anni si rinnova e arriva la versione N-Trek

La Nissan X-Trail, quella che negli USA è chiamata Rogue, spegne 25 candeline, con il tempo è diventata grande, adesso ospita fino a 7 passeggeri e si è rifatta il look, regalandosi l’originale versione N-Trek. Successo commerciale planetario, con più di 8 milioni di unità vendute, è stata presentata in variante aggiornata a Vallelunga (RM), dove sul tracciato rally e nel percorso off-road ha espresso le sue potenzialità in occasione della presa di contatto con i media.

Nissan X-Trail, nuove colorazioni e dettagli inediti per la carrozzeria

Quello che è sostanzialmente un restyling ha aggiunto alla Nissan X-Trail una griglia rinnovata, dei paraurti rivisitati, con quello anteriore impreziosito da utili prese d’aria laterali, nuovi fari a LED nella vista posteriore e dettagli in nero lucido, come le calotte dei retrovisori. Come spesso accade in questi casi, anche i cerchi in lega sono stati evoluti, grazie alla finitura diamantata ed hanno una misura di 19 pollici. Mentre due nuove livree, la Universal Blue ed il Dark Beige, disponibili anche in configurazioni bicolore, arricchiscono la scelta cromatica. L’abitacolo sfoggia nuovi rivestimenti in pelle marrone trapuntata, ma consente di scegliere anche della pelle sintetica di alta qualità tra gli accessori. La X-Trail guadagna anche sedili anteriori e posteriori riscaldati, alla stregua di volante e parabrezza. L’infotainment, invece, sfrutta il sistema NissanConnect con Google integrato per una guida sempre connessa.

Nissan X-Trail, più carattere con la versione N-Trek

Il look della versione celebrativa, la N-Trek, rende la Nissan X-Trail decisamente più originale: saranno il colore rosso sugli inserti presenti nel paraurti, nei cerchi in lega specifici da 19 pollici, le barre sul tetto nere, o il logo Nissan nero e rosso su ruote, griglia anteriore e volante, o ancora il simbolo del Monte Fuji sul bagagliaio, ma questa variante sa come farsi notare. Mentre i rivestimenti dei sedili realizzati in un materiale impermeabile, denominato CellCloth, ed i tappetini in gomma nel vano di carico, evidenziano il suo lato avventuroso, capace di accompagnare quei clienti che non hanno paura di sporcarsi nel loro tempo libero vissuto nella natura. Le cuciture rosse a contrasto nell’abitacolo richiamano gli elementi rossi della corpo vettura ed un nuovo tetto apribile panoramico offre più luminosità agli interni.

Oltre l’asfalto si sente a suo agio

Non capita spesso di poter strapazzare un Suv dalle dimensioni importanti in un tracciato pensato per il fuoristrada o su un percorso sterrato, per di più reso ancora più infido dalla pioggia, ma alla Nissan hanno deciso che la X-Trail andava messa alla prova, sul serio. Ora, è chiaro che la maggior parte degli automobilisti effettueranno tragitti meno impegnativi, ma sapere che questa sette posti per famiglie può farcela quando le condizioni diventano impegnative è sicuramente un ottimo biglietto da visita. Non aspettatevi ridotte, differenziali che si bloccano o altre diavolerie del genere, sulla X-Trail si lavora con il rotore situato sul tunnel centrale. Infatti, è sufficiente selezionare la modalità off-road e poi pensa la trazione integrale e-4orce a fare il resto, visto che consente di gestire l’erogazione della coppia motrice su ogni ruota con tempi di reazione di 1/10.000 secondi. Questo perché ci sono due motori elettrici, uno su ogni asse, a fornire coppia e potenza alle ruote, il termico è solo un generatore, da qui la genialità del sistema e-Power, che consente di godere della coppia istantanea dell’elettrico ma si ricarica alla pompa di benzina senza nemmeno la minima perdita di tempo. In questo caso la potenza è di sistema è di 213 CV, mentre la coppia è di 330 Nm all’anteriore e di 195 Nm al posteriore. Per le discese più ripide basta premere un pulsante, quello dell’hill descent control, e la vettura gestisce in autonomia la velocità di percorrenza, al conducente non rimane che dirigere le ruote nella giusta direzione, aiutato dal sistema di telecamere che rende il cofano trasparente. L’unico suggerimento è quello di non sistemarsi proprio nel punto esatto di partenza, perché le ruote prendono velocità rapidamente e in fuoristrada è meglio partire con una certa fluidità d’erogazione. Se rampe e twist non spaventano la X-Trail, la guida sullo sterrato ne rivela la facilità di controllo e la capacità di assecondare anche la condotta più smaliziata. Su un percorso chiuso al traffico, in sicurezza è stato possibile guidarla con una certa libertà e nonostante una massa importante ed i trasferimenti di carico, il Suv giapponese ha offerto la trazione giusta al momento giusto, e persino una gestione semplificata dei sovrasterzi grazie alla trazione integrale ed al passo lungo che favoriscono reazioni lineari e progressive. Ci riserviamo una considerazione su consumi e comfort di marcia in occasione di un test più approfondito su strada asfaltata.

Prezzo: si parte da 41.600 euro

Il capitolo prezzi per la Nissan X-Trail si apre con i 41.600 euro della versione Acenta 2WD e si chiude con i 54.600 euro della variante Tekna+ 4WD. Per mettere in garage la versione celebrativa N-Trek, invece, occorrono 48.600 euro, se si propende per la configurazione 2WD, e 51.100 euro se la scelta ricade sulla variante 4WD.

Scheda tecnica — Nissan X-Trail N-Trek

Carrozzeria: SUV Porte: 5 Posti: 5 o 7, in base alla configurazione alimentazione: e-POWER ibrida a benzina Trazione:anteriore 2WD o integrale e-4ORCE Cambio: trasmissione automatica del sistema e-POWER

Dimensioni e capacità

Lunghezza 4.680 mm Larghezza senza specchietti 1.840 mm Larghezza con specchietti 2.065 mm Altezza 1.725 mm Passo 2.705 mm Bagagliaio, 5 posti 482–575 litri Bagagliaio, 7 posti 120–177 litri con tutte le file in uso Bagagliaio massimo Fino a 1.396 litri, secondo configurazione

Motorizzazione

e-POWER 2WD e-POWER e-4ORCE Potenza massima 204 CV 213 CV Coppia motore elettrico anteriore 330 Nm 330 Nm Coppia motore elettrico posteriore — 195 Nm Trazione Anteriore Integrale

Infotainment e connettività

Display centrale touchscreen NissanConnect HD da 12,3 pollici.

Quadro strumenti digitale da 12,3 pollici.

Head-up display da 10,8 pollici, se previsto dalla configurazione.

Apple CarPlay e Android Auto.

NissanConnect Services e navigazione con informazioni sul traffico.

Google integrato sulle configurazioni che lo prevedono.

Allestimento N-Trek

Cerchi in lega specifici Griglia V-Motion nera.

Paraurti con finiture grigio canna di fucile.

Barre longitudinali nere sul tetto.

Interni con finiture dedicate e configurazione a 5 o 7 posti.

Sistema e-POWER e, sulle versioni previste, trazione integrale e-4ORCE.

Sistemi di assistenza alla guida Nissan e servizi connessi.

Prezzi

Prezzo indicativo N-Trek 2WD 48.600 € N-Trek e-4ORCE 4WD 51.100 €

Vota: post