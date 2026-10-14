Citroën a Parigi 2026: Macron allo stand della 2 CV Concept

Il Salone dell’Automobile di Parigi, aperto al pubblico dal 12 al 18 ottobre 2026, sta riservando a Citroën un’ottima accoglienza: tra i momenti più significativi dei primi giorni c’è stata la visita del Presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron allo stand del marchio. Nella nota diffusa da Poissy il 14 ottobre 2026, Citroën ricorda che 2 CV Concept e 2 CV Fourgonnette Concept vengono presentate al pubblico per la prima volta proprio in questa occasione.

Citroën al Salone di Parigi 2026, visita ufficiale

Macron allo stand Citroën con i vertici di Stellantis

Il Presidente Macron ha visitato lo stand Citroën accompagnato da John Elkann, Presidente di Stellantis, Antonio Filosa, CEO di Stellantis, Emanuele Cappellano, COO Enlarged Europe di Stellantis, Xavier Chardon, CEO di Citroën & DS Automobiles, e Gilles Vidal, Responsabile Design Europa di Stellantis. Nel corso della visita ha potuto scoprire l’intera gamma Citroën, oltre al nuovo concept 2 CV.

2 CV Concept: prezzo obiettivo di 15.000 euro e produzione europea

La 2 CV Concept reinterpreta con un approccio moderno lo spirito di un’icona dell’automobile francese. Secondo Citroën è pensata come risposta alle sfide della mobilità contemporanea e incarna una mobilità accessibile, desiderabile e ricca di joie de vivre, con un prezzo obiettivo di 15.000 euro e una produzione europea. Al fianco della versione passeggeri debutta la 2 CV Fourgonnette Concept, anch’essa mostrata per la prima volta al pubblico a Parigi.

Citroën 2 CV Concept al Salone di Parigi 2026

Le parole di Xavier Chardon: «Rendere la vita più bella»

Xavier Chardon, CEO di Citroën, ha dichiarato: «Questo Salone dimostra la capacità di Citroën di riunire le persone. Il pubblico ha risposto con entusiasmo ai nostri nuovi modelli, ai nostri concept e alla nostra visione di una mobilità più semplice, più accessibile e più umana. Questa energia condivisa illustra perfettamente ciò che vogliamo che Citroën rappresenti: rendere la vita più bella, oggi e domani».

La community di 2 CV Concept e il programma sullo stand

Per conoscere il programma delle attività previste sullo stand Citroën durante la settimana del Salone, Citroën rimanda al proprio sito ufficiale. È inoltre possibile unirsi alla community della 2 CV Concept e immergersi nell’universo del nuovo concept attraverso il sito dedicato, 2cv-concept.citroen.com.

Lo stand Citroën al Paris Motor Show 2026

Domande frequenti su Citroën 2 CV Concept e Parigi 2026

Quando si svolge il Salone dell’Automobile di Parigi 2026?

Il Salone dell’Automobile di Parigi accoglie i visitatori dal 12 al 18 ottobre 2026.

Quali concept presenta Citroën a Parigi 2026?

Citroën presenta per la prima volta al pubblico la 2 CV Concept e la 2 CV Fourgonnette Concept, oltre a esporre l’intera gamma del marchio.

Quanto costerà la Citroën 2 CV Concept?

Il comunicato indica un prezzo obiettivo di 15.000 euro per la 2 CV Concept, con una produzione europea.

Chi ha visitato lo stand Citroën a Parigi?

Lo stand è stato visitato dal Presidente francese Emmanuel Macron, accompagnato da John Elkann, Antonio Filosa, Emanuele Cappellano, Xavier Chardon e Gilles Vidal.

Che cosa rappresenta la 2 CV Concept per Citroën?

Secondo Citroën reinterpreta lo spirito di un’icona dell’automobile francese in chiave moderna, come risposta alle sfide della mobilità contemporanea: accessibile, desiderabile e ricca di joie de vivre.

Dove si può seguire la community della 2 CV Concept?

La community e l’universo del concept sono accessibili tramite il sito dedicato 2cv-concept.citroen.com.

Chi è Xavier Chardon?

Xavier Chardon è il CEO di Citroën e di DS Automobiles, marchi del gruppo Stellantis.

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