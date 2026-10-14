Opel Corsa GSE da Saragozza a Parigi: 1.555 km elettrici

La nuova Opel Corsa GSE ha percorso 1.555 chilometri da Saragozza, in Spagna, fino a Parigi per il suo debutto al Salone dell’Auto: un viaggio su strada che, secondo il comunicato diffuso da Rüsselsheim il 14 ottobre 2026, ha mostrato la doppia anima della hot hatch elettrica da 207 kW (281 CV), sportiva nelle curve e confortevole in autostrada. La vettura è già disponibile agli ordini.

Opel Corsa GSE in viaggio da Saragozza a Parigi

Da Saragozza a Parigi: 1.555 km con la Corsa GSE

Il viaggio verso il Mondial de l’Auto è partito dallo stabilimento spagnolo di Saragozza, dove dal 1982 viene prodotta la piccola Opel più venduta, con oltre undici milioni di unità costruite nel solo sito spagnolo. Il percorso di 1.555 chilometri ha attraversato i Pirenei, Pamplona, la costa atlantica con Saint-Jean-de-Luz e Biarritz, Bordeaux, Nantes, Angers e Tours, fino alla Porte de Versailles di Parigi, sede del Salone. Opel Corsa GSE è la nuova sportiva per clienti che porta la filosofia Grand Sport Electric nella guida di tutti i giorni, mentre la vettura da corsa GEN4 per la prossima stagione di Formula E, la Opel GSE 27FE, ne rappresenta l’emblema.

Corsa GSE: 207 kW, 345 Nm e 0-100 km/h in 5,5 secondi

Sotto il cofano la Corsa GSE ha un motore elettrico da 207 kW (281 CV) con 345 Nm di coppia sull’asse anteriore. Completano la dotazione dinamica le sospensioni sportive ribassate, il differenziale a slittamento limitato Torsen e i cerchi da 18 pollici con pneumatici Michelin Pilot Sport 4S. L’accelerazione da 0 a 100 km/h richiede appena 5,5 secondi, più rapida di qualsiasi altra Opel di produzione attuale.

Opel Corsa GSE, hot hatch elettrica da 207 kW

Tra le curve dei Pirenei: niente sottosterzo grazie al Torsen

Nei tratti di montagna, in modalità Sport, l’asse anteriore si è rivelato particolarmente efficace: secondo il comunicato non c’è sottosterzo, perché il differenziale Torsen aiuta a scaricare a terra la grande coppia e la Corsa GSE attacca la curva invece di spingere verso l’esterno. Telaio, ammortizzatori, fine corsa idraulici e pneumatici sono stati progettati per le prestazioni, in modo da garantire stabilità e tenuta di strada.

Ricarica: dal 20 all’80% in 20 minuti

La prima sosta di ricarica, in una zona deserta dei Pirenei spagnoli, ha confermato un tempo di 20 minuti per passare dal 20 all’80% della batteria. Opel precisa che potenza e tempo di ricarica dipendono da più fattori, tra cui tipo e potenza della colonnina, temperatura esterna, temperatura e stato di carica della batteria, equipaggiamento e impostazioni del veicolo. In discesa, verso il confine francese, la frenata rigenerativa ha riportato energia alla batteria. In Francia, secondo il racconto del viaggio, anche la ricarica si è rivelata sorprendentemente semplice.

Viaggiatrice comoda: sedili sportivi, bagagliaio e 130 km/h in autostrada

Dopo una giornata di strade di montagna, la Corsa GSE ha dimostrato di poter affrontare anche un viaggio con conducente, due passeggeri e molti bagagli. Un lato del sedile posteriore diviso 40:60 è stato abbassato per ampliare lo spazio nel bagagliaio. Davanti, conducente e copilota siedono su sedili ad alte prestazioni, mentre i display mostrano grafica GSE, forze G, valori di accelerazione e dati della batteria, con dettagli di colore giallo nell’abitacolo. In autostrada la GSE è risultata stabile e silenziosa, con ottimi sistemi di assistenza: 130 km/h è considerata una buona velocità di crociera.

Opel Corsa GSE su strada

Parigi: la city car sportiva si sente a casa

Nella tappa finale, dopo la notte a Tours e la nebbia della Loira, la Corsa GSE ha affrontato strade strette, traffico intenso e cambi di corsia passando accanto all’Arco di Trionfo, al Louvre e alla Torre Eiffel. Il comunicato sottolinea come, nel traffico parigino, servano molti meno dei 281 CV disponibili: è proprio la combinazione di docilità e potenza a rendere interessante la hot hatch elettrica di Opel.

Il debutto al Salone dell’Auto di Parigi

Il viaggio si è concluso alla Porte de Versailles, dove la Corsa GSE celebra la sua prima apparizione pubblica al Salone dell’Automobile di Parigi, e ha dimostrato, secondo Opel, che 207 kW in una piccola auto elettrica possono essere più di un dato tecnico: sulle strade tortuose, con la modalità Sport attiva, la potenza è sempre disponibile.

Opel Corsa GSE, dettaglio

Domande frequenti su Opel Corsa GSE

Quanta potenza ha la nuova Opel Corsa GSE?

La nuova Opel Corsa GSE ha un motore elettrico da 207 kW (281 CV) e 345 Nm di coppia sull’asse anteriore, con differenziale a slittamento limitato Torsen.

Quanto accelera la Opel Corsa GSE da 0 a 100 km/h?

L’accelerazione da 0 a 100 km/h richiede 5,5 secondi, il valore più rapido tra le Opel di produzione attuali.

Quanto tempo serve per ricaricare la Corsa GSE?

Nel viaggio da Saragozza a Parigi la batteria ha recuperato dal 20 all’80% in 20 minuti in una sosta di ricarica. Opel precisa che il tempo dipende da tipo di colonnina, temperatura e stato della batteria.

Dove viene prodotta la Opel Corsa GSE?

La Corsa GSE nasce nello stabilimento spagnolo di Saragozza, dove dal 1982 viene prodotta la Corsa, con oltre undici milioni di unità costruite nel solo sito.

Che gomme e cerchi monta la Corsa GSE?

Monta cerchi da 18 pollici con pneumatici Michelin Pilot Sport 4S, insieme a sospensioni sportive ribassate e differenziale Torsen.

La Opel Corsa GSE è adatta anche ai viaggi lunghi?

Sì: nel test di 1.555 km da Saragozza a Parigi ha trasportato conducente, due passeggeri e bagagli, con sedile posteriore diviso 40:60 e ottima stabilità a 130 km/h in autostrada.

Quando ha debuttato la Corsa GSE al Salone di Parigi?

La Opel Corsa GSE ha celebrato la sua prima apparizione pubblica al Salone dell’Auto di Parigi 2026, alla Porte de Versailles, ed è già disponibile agli ordini.

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