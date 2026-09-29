Citroën al Salone di Parigi 2026: due concept e la GEN4

Citroën si prepara al Salone dell’Auto di Parigi 2026, in programma dal 12 al 18 ottobre a Porte de Versailles, dove il marchio francese occuperà uno stand di 850 metri quadrati nel Padiglione 4. Sotto lo slogan “la vita è più bella allo stand Citroën”, la Marca presenterà in anteprima due concept car, una show car dedicata alla Marina francese, la nuova firma stilistica “Outdoor” e la monoposto di Formula E di nuova generazione.

Il programma di Citroën al Salone di Parigi 2026

Torino, 29 settembre 2026 – In occasione del Salone dell’Auto di Parigi 2026, Citroën invita media e pubblico a visitare il proprio stand, che si estenderà su 850 m² dal 12 al 18 ottobre a Porte de Versailles, nel Padiglione 4. I visitatori potranno scoprire le molteplici sfaccettature della gamma Citroën, dai modelli più recenti alle serie speciali. Uno dei momenti centrali dell’edizione 2026 sarà la presentazione di una concept car dal forte impatto emozionale, ispirata direttamente allo spirito dell’iconica 2 CV. Oltre ai veicoli esposti, Citroën animerà il proprio stand per tutta la durata della manifestazione con un programma di eventi, incontri e appuntamenti speciali.

Le due concept car e la show car SUV C3 Aircross Marine Nationale

Il pubblico potrà scoprire per la prima volta due concept car Citroën. La prima, particolarmente attesa, fa rivivere un’icona della Marca portando lo spirito della 2 CV nel mondo moderno, con l’obiettivo di rendere la mobilità più semplice, accessibile, umana e desiderabile. La seconda resta una sorpresa che, secondo Citroën, “farà battere il cuore dei visitatori”. Accanto alle concept, debutta anche una show car basata sul SUV C3 Aircross: si tratta della versione Marine Nationale, presentata per la prima volta al pubblico in occasione del 400° anniversario della Marina francese. Una carrozzeria robusta e avventurosa che unisce due istituzioni francesi, il costruttore e la Marina, in un unico progetto speciale.

La firma “Outdoor” per Ami, C3 e SUV C3 Aircross

Coerentemente con la propria visione dell’avventura applicata alla mobilità quotidiana, Citroën presenta in anteprima mondiale la nuova firma stilistica “Outdoor”, che entrerà a far parte delle gamme Ami, C3 e SUV C3 Aircross. Si tratta di un’estetica pensata per accentuare il carattere avventuroso dei modelli più compatti della gamma, pur restando pensati per l’uso quotidiano in città. Al Salone sarà inoltre visibile la serie speciale Collection, che aggiunge un tocco di stile e connettività a C3, SUV C3 Aircross e C4.

SUV C5 Aircross Émeraude e la nuova Citroën GEN4 di Formula E

Il SUV C5 Aircross compie un anno di vita e Citroën lo celebra con la versione Émeraude, pensata come “un invito a viaggiare nel massimo comfort”. Sul fronte sportivo, la Formula E compie un ulteriore passo avanti: Citroën presenta la GEN4, la monoposto di nuova generazione, più potente e più veloce, con una livrea completamente nuova pronta a schierarsi sulla griglia di partenza della Stagione 13 del Campionato mondiale ABB FIA Formula E.

Le dichiarazioni di Xavier Chardon, CEO Citroën

“Citroën è lieta di prendere parte a questa grande festa dell’automobile” ha dichiarato Xavier Chardon, CEO Citroën. “Con una gamma completamente rinnovata, una nuova generazione di monoposto di Formula E e concept che esplorano nuovi modi di rendere la mobilità elettrica più semplice, più accessibile e più desiderabile, affermiamo una visione che rimane fedele alla nostra storia, guardando al tempo stesso con decisione al futuro. E poiché Citroën è, prima di tutto, un Marchio popolare e vivace, abbiamo voluto condividere questa visione con il pubblico all’interno di uno stand concepito come un vero e proprio spazio di vita, animato da numerose attività per tutta la durata del Salone.”

Conferenze stampa e un vero spazio di vita: eventi, musica e gastronomia

Il 12 ottobre lo stand Citroën ospiterà due conferenze stampa: alle ore 9.45 quella dello Stellantis Group, con Antonio Filosa, CEO Stellantis Group, e alle ore 9.55 quella di Citroën, con Xavier Chardon, CEO Citroën, e Pierre Leclercq, Head of Design Citroën. Oltre ai nuovi modelli, lo stand sarà trasformato in un vero spazio di vita per tutta la settimana del Salone. Il mezzanino, un’area di oltre 200 m² arredata dal partner Fermob con le collezioni Sixties e Rivage, ospiterà incontri, il Bistrot Citroën e uno spazio dedicato al relax. Il mezzanino accoglierà anche il partner Spotify, con una playlist dedicata e appuntamenti musicali, incluse serate con DJ set previste per giovedì 15 ottobre alle 18.00, venerdì 16 ottobre alle 20.45 e sabato 17 ottobre alle 18.30.

Al Bistrot Citroën, condotto da Vincent Ferniot, diversi chef residenti proporranno sessioni gastronomiche dedicate ai grandi classici della cucina francese, dal croque-monsieur al pâté en croûte, passando per il jambon-beurre e l’œuf mimosa, completate dalle “Sweet Break” con croissant e madeleine e dalle “Ice Cream Break”. Ogni giorno, alle 9.45 croissant appena sfornati, alle 12.00 una dimostrazione culinaria con uno chef e alle 16.00 una pausa gourmet. Non manca il Motorsport, con sessioni di autografi che vedranno protagonisti Nick Cassidy martedì 13 ottobre alle 11.30, Doriane Pin giovedì 15 ottobre alle 15.30 e Jean-Éric Vergne venerdì 16 ottobre alle 11.30. Una boutique di 25 m² presenterà le nuove gamme di merchandising, mentre Citroën pubblicherà un album da collezione con figurine dedicate ai modelli iconici, disponibili allo stand e nelle concessionarie. Il fumettista belga Jean-Luc Delvaux, appassionato di 2 CV e autore di un’opera utilizzata nello sviluppo di uno degli elementi della concept car, sarà presente per una sessione di firme giovedì 15 ottobre alle 16.00.

Domande frequenti su Citroën al Salone di Parigi 2026

Quando si svolge il Salone dell’Auto di Parigi 2026?

Il Salone dell’Auto di Parigi 2026 si svolge dal 12 al 18 ottobre 2026 a Porte de Versailles. Lo stand Citroën occupa 850 m² nel Padiglione 4.

Quali concept car presenta Citroën al Salone di Parigi 2026?

Citroën presenta due concept car inedite: una ispirata allo spirito della storica 2 CV, l’altra descritta come una sorpresa non ancora svelata nei dettagli.

Cos’è la show car C3 Aircross Marine Nationale?

È una versione speciale del SUV C3 Aircross presentata per celebrare il 400° anniversario della Marina francese, con una carrozzeria robusta e uno stile avventuroso.

Cosa è la firma “Outdoor” di Citroën?

È una nuova estetica presentata in anteprima mondiale al Salone di Parigi 2026, che verrà applicata alle gamme Ami, C3 e SUV C3 Aircross.

Cos’è la Citroën GEN4?

È la nuova monoposto di Formula E di Citroën, più potente e più veloce, con una livrea inedita pronta per la Stagione 13 del Campionato mondiale ABB FIA Formula E.

Chi interviene alle conferenze stampa Citroën il 12 ottobre?

Alle 9.45 interviene Antonio Filosa, CEO Stellantis Group; alle 9.55 intervengono Xavier Chardon, CEO Citroën, e Pierre Leclercq, Head of Design Citroën.

Vota: post