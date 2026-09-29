Trump, altro schiaffo alle elettriche: cancellato il piano di Biden

Il rapporto tra Donald Trump e le auto elettriche è stato sempre molto burrascoso e, nel recente passato, ha definito “malato” chi guida le vetture a zero emissioni. Ora il presidente americano è passato dalle parole ai fatti, visto che ha cancellato il piano del predecessore Joe Biden per spingere le case automobilistiche alla produzione di un numero crescente di auto elettriche. Cambiando la normativa legata al consumo medio di carburante.

“Ho appena approvato nuovi standard di efficienza dei consumi che pongono fine al ridicolo obbligo di auto elettriche imposto da Joe Biden – sono le parole del numero uno statunitense, sul profilo social Truth – Questi nuovi standard elimineranno gli sprechi nella produzione di auto in America. È solo l’inizio. Gli stabilimenti stanno riaprendo e i posti di lavoro stanno tornando in Michigan, Ohio, Indiana, Carolina del Sud e in tutto il nostro Paese”.

Come è cambiata la norma

La nuova normativa riguarda i CAFE (Corporate Average Fuel Economy), cioè lo standard con cui viene calcolata l’efficienza media delle vetture nella gamma dei produttori. Non riguarda il consumo medio di una singola vettura, ma dell’intero parco di modelli venduti da ciascun costruttore sul mercato americano. Ora questo dato dovrà essere pari o inferiore a 34,9 miglia per gallone (circa 14,8 chilometri al litro), con le vetture del Model Year 2031.

Il piano Biden, invece, aveva fissato un obiettivo di 50,4 miglia per gallone (circa 21,4 chilometri/litro). Un dato praticamente impossibile da raggiungere solamente con vetture termiche o ibride leggere, che quindi costringeva i costruttori a spingere sull’elettrico, per rispettare questo limite. Anche se non era un vero e proprio ‘obbligo’, come definito da Trump. Ma, di fatto, portava le varie case a proporre sempre più modelli a zero emissioni sul mercato.

“Le case automobilistiche e i loro dipendenti hanno perso miliardi per adeguarsi, investendo in linee di produzione antieconomiche e promettendo migliaia di posti di lavoro che non sarebbero mai stati sostenibili senza un massiccio sostegno governativo, e convogliando milioni di dollari di crediti ai produttori di veicoli elettrici – si legge nella nota del Dipartimento dei Trasporti – Nel frattempo, ai consumatori è stata negata la possibilità di scegliere ciò che meglio si adattava alle loro esigenze e le famiglie sono state costrette a pagare di più per i veicoli”.

Auto meno care

Secondo Trump, infatti, con questo cambiamento della normativa ci sarà una riduzione dei prezzi delle auto nuove, con una stima di circa 1.300 dollari di risparmio, rispetto ai costi con la normativa Biden. Inoltre, la NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) ha vietato alle case automobilistiche di scambiare crediti CAFE, come avvenuto in passato, quando i marchi di veicoli elettrici potevano vendere crediti verdi agli altri produttori per evitare le multe.

La Casa Bianca ha affermato che questo sistema “ha sostenuto artificialmente l’industria dei veicoli elettrici a scapito delle case automobilistiche tradizionali – si legge in una nota – L’eliminazione del programma di scambio dei crediti ripristina l’equità, mette tutte le case automobilistiche sullo stesso piano “. E le case come hanno reagito? La maggior parte si è detta soddisfatta da questo cambiamento, mentre gli ambientalisti hanno protestato parlando di “aria più inquinata”.

Che cosa cambia con i nuovi standard CAFE negli Stati Uniti?

La normativa modifica il parametro relativo all’efficienza media dei consumi dell’intero parco di modelli venduti da ciascun costruttore. Per il Model Year 2031, il dato indicato nel testo sarà pari o inferiore a 34,9 miglia per gallone, circa 14,8 km/l. Il precedente piano prevedeva invece 50,4 miglia per gallone, circa 21,4 km/l.

Perché gli standard CAFE erano collegati alla diffusione delle auto elettriche?

L’obiettivo di 50,4 miglia per gallone era difficilmente raggiungibile utilizzando solamente vetture termiche o ibride leggere. Questo spingeva quindi i costruttori a proporre un numero crescente di modelli a zero emissioni.

Quale risparmio viene indicato per gli automobilisti?

La nuova normativa viene presentata dal Dipartimento dei Trasporti statunitense come un intervento destinato a ridurre il costo medio di un’auto nuova di circa 1.300 dollari rispetto agli standard precedenti.

Cosa succede ai crediti CAFE?

La NHTSA ha previsto anche il divieto per le case automobilistiche di scambiare crediti CAFE. In precedenza, secondo il testo, i produttori di veicoli elettrici potevano vendere crediti verdi ad altri costruttori per evitare le multe. La misura ha ricevuto reazioni diverse: la maggior parte delle case si è detta soddisfatta, mentre gli ambientalisti hanno espresso preoccupazioni sull’inquinamento.

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