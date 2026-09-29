FIAT 1100 Sport Mille Miglia vince il Festival Car 2026

Una FIAT 1100 Sport Mille Miglia ha conquistato il Best of Show 2026 alla quinta edizione del Festival Car, il Concorso Internazionale d’Eleganza riconosciuto FIVA che nel weekend ha animato Santena e Revigliasco Torinese. La vettura da corsa torinese ha battuto circa 95 rarità in gara, aggiudicandosi anche la categoria Senior e il premio FIVA.

La FIAT 1100 Sport Mille Miglia vince il Best of Show

Torino, 29 settembre 2026 – Una FIAT 1100 Sport Mille Miglia si è aggiudicata il Best of Show 2026 alla quinta edizione del Festival Car, il Concorso Internazionale d’Eleganza riconosciuto FIVA che nel fine settimana ha animato Santena e Revigliasco Torinese. La giuria internazionale ha assegnato alla vettura il riconoscimento più importante dell’evento per la sua rilevanza storica, l’inconfondibile fascino racing d’epoca e l’impeccabile stato di conservazione, al termine di un confronto con circa 95 rarità appartenenti ad alcuni dei marchi più blasonati al mondo. La stessa vettura ha vinto anche la categoria Senior e il premio FIVA, confermando il valore storico e collezionistico di un’autentica icona dell’automobilismo internazionale. Per FIAT si tratta di un riconoscimento particolarmente significativo, che rinnova la tradizione dei successi del marchio torinese nei concorsi internazionali d’eleganza.

Heritage Hub Italy al Festival Car con Alfa Romeo, FIAT, Lancia e Maserati

Il trionfo della FIAT 1100 Sport Mille Miglia è stato uno dei momenti più significativi di un’edizione molto intensa e partecipata, che ha visto Heritage Hub Italy al fianco di Alfa Romeo, FIAT, Lancia e Maserati, i quattro marchi italiani con cui Stellantis ha sostenuto la manifestazione in qualità di Main Partner. Una presenza corale che ha messo in dialogo modelli appartenenti a epoche molto diverse, raccontando oltre un secolo di cultura automobilistica italiana e di eccellenza stilistica e ingegneristica.

Lancia Artena e Aurelia B20 GT per i 120 anni del marchio

Nel 2026 Lancia celebra il proprio 120° anniversario e per l’occasione Heritage Hub ha portato a Santena e Revigliasco due gioielli della propria collezione: la Lancia Artena del 1931 e la Lancia Aurelia B20 GT del 1951, protagoniste anche della locandina ufficiale della manifestazione insieme all’Aurelia B24. Acclamate e fotografate dal pubblico durante il weekend, le due vetture sono poi tornate all’Heritage Hub di Torino, dove sono nuovamente visibili insieme agli oltre 400 esemplari dei marchi italiani del Gruppo custoditi nella storica Officina 81 di Mirafiori, visitabile tutti i giorni tranne il lunedì.

FIAT celebra i 90 anni della Topolino con la nuova Topolino Sport

Lo stesso filo conduttore tra passato e presente ha caratterizzato la partecipazione di FIAT, che ha celebrato i 90 anni della Topolino affiancando la nuova Topolino Sport alla storica Fiat 500 “Topolino”. Due vetture nate a quasi novant’anni di distanza, espressione di epoche e tecnologie differenti ma unite dalla stessa filosofia: rendere la mobilità urbana semplice, accessibile e vicina alle esigenze delle persone. Roberto Giolito, Head of Heritage Hub Italy, ha inoltre fatto parte della giuria internazionale del Concorso, insieme ad alcuni dei più autorevoli designer ed esperti del settore.

Domande frequenti su FIAT e Heritage Hub al Festival Car 2026

Quale vettura ha vinto il Best of Show al Festival Car 2026?

Ha vinto una FIAT 1100 Sport Mille Miglia, che si è aggiudicata anche la categoria Senior e il premio FIVA su circa 95 vetture in concorso.

Cos’è il Festival Car?

È un Concorso Internazionale d’Eleganza riconosciuto FIVA, alla sua quinta edizione nel 2026, svolto a Santena e Revigliasco Torinese.

Quali marchi Stellantis hanno partecipato al Festival Car 2026?

Hanno partecipato Alfa Romeo, FIAT, Lancia e Maserati, con Stellantis in qualità di Main Partner attraverso Heritage Hub Italy.

Quali vetture Lancia sono state esposte per il 120° anniversario?

Heritage Hub ha esposto la Lancia Artena del 1931 e la Lancia Aurelia B20 GT del 1951, protagoniste anche della locandina ufficiale dell’evento.

Come ha celebrato FIAT i 90 anni della Topolino?

FIAT ha affiancato la nuova Topolino Sport alla storica Fiat 500 “Topolino”, in un confronto tra passato e futuro della mobilità urbana.

Dove si possono vedere le auto storiche di Heritage Hub Italy?

Presso l’Heritage Hub di Torino, nella storica Officina 81 di Mirafiori, che custodisce oltre 400 esemplari dei marchi italiani del Gruppo, visitabile tutti i giorni tranne il lunedì.

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