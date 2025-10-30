Citroen Ami Dark Side: debutta l’edizione limitata “dark” della microcar elettrica [FOTO]

Livrea completamente nera con dettagli grafici bianchi, già disponibile al prezzo di 8.890 €

di Gaetano Scavuzzo30 Ottobre, 2025

Citroen Ami Dark Side

La Citroen Ami amplia la propria gamma con l’edizione limitata Dark Side, che fornisce una nuova e tenebrosa personalità alla microcar del Double Chevron, guidabile dai 14 anni e che ha venduto quasi 85.000 esemplari dal suo debutto nel 2020. Dopo il recente aggiornamento che ne ha reso lo stile più robusto e matura, la Citroen Ami Dark Side risveglia il lato oscuro della piccola elettrica svelandosi, non a caso, a ridosso di Halloween.

Citroen Ami Dark Side

Look distintivo

La Citroen Ami Dark Side porta al debutto la nuova colorazione Black Night, un nero opaco profondo, ravvivata da dettagli grafici bianchi (adesivi e copricerchi) a caratterizzare il look della minicar a due posti, con velocità massima di 45 km/h e autonomia di 75 chilometri. La limited edition Dark Side si distingue per la capsula, con finitura nera opaca e contornata da un profilo bianco, come bianco è il logo Citroen, che collega i due fari anteriori. Altro elemento distintivo sugli esterni del veicolo sono i copricerchi Icy Color Pack che creano una scacchiera di cubi bianchi sulle ruote, tema grafico richiamato dall’adesivo nero e bianco applicato sul pannello posteriore e dalle grafiche presenti nella parte inferiore delle porte. La versione Dark Side si arricchisce anche di un vistoso spoiler posteriore.

Citroen Ami Dark Side

Interni a tema

Gli interni della Citroen Ami Dark Side riprendono elementi dell’Icy Pack con i tre vani portaoggetti sulla plancia, il gancio per borse davanti al sedile passeggero e le reti portaoggetti grigie abbinate alla cuciture grigie dei tappetini. L’infotainment di Ami Dark Side è incentrato sullo smartphone che raggruppa tutte le app del proprietario centralizzando grazie all’app My Ami Play.

Prezzo e disponibilità

La Citroen Ami Dark Side, che può optare anche per il pacchetto My Ami Cargo e per la versione My Ami for All, è già ordinabile al prezzo di 8.890 €, con le prime consegne programmate per gennaio 2026.

Foto: Citroen Ami Dark Side

  • Citroen Ami Dark Side - 1
  • Citroen Ami Dark Side - 2
  • Citroen Ami Dark Side - 3
  • Citroen Ami Dark Side - 4
  • Citroen Ami Dark Side - 5
