Citroen Ami Dark Side: debutta l’edizione limitata “dark” della microcar elettrica [FOTO]

La Citroen Ami amplia la propria gamma con l’edizione limitata Dark Side, che fornisce una nuova e tenebrosa personalità alla microcar del Double Chevron, guidabile dai 14 anni e che ha venduto quasi 85.000 esemplari dal suo debutto nel 2020. Dopo il recente aggiornamento che ne ha reso lo stile più robusto e matura, la Citroen Ami Dark Side risveglia il lato oscuro della piccola elettrica svelandosi, non a caso, a ridosso di Halloween.

Look distintivo

La Citroen Ami Dark Side porta al debutto la nuova colorazione Black Night, un nero opaco profondo, ravvivata da dettagli grafici bianchi (adesivi e copricerchi) a caratterizzare il look della minicar a due posti, con velocità massima di 45 km/h e autonomia di 75 chilometri. La limited edition Dark Side si distingue per la capsula, con finitura nera opaca e contornata da un profilo bianco, come bianco è il logo Citroen, che collega i due fari anteriori. Altro elemento distintivo sugli esterni del veicolo sono i copricerchi Icy Color Pack che creano una scacchiera di cubi bianchi sulle ruote, tema grafico richiamato dall’adesivo nero e bianco applicato sul pannello posteriore e dalle grafiche presenti nella parte inferiore delle porte. La versione Dark Side si arricchisce anche di un vistoso spoiler posteriore.

Interni a tema

Gli interni della Citroen Ami Dark Side riprendono elementi dell’Icy Pack con i tre vani portaoggetti sulla plancia, il gancio per borse davanti al sedile passeggero e le reti portaoggetti grigie abbinate alla cuciture grigie dei tappetini. L’infotainment di Ami Dark Side è incentrato sullo smartphone che raggruppa tutte le app del proprietario centralizzando grazie all’app My Ami Play.

Prezzo e disponibilità

La Citroen Ami Dark Side, che può optare anche per il pacchetto My Ami Cargo e per la versione My Ami for All, è già ordinabile al prezzo di 8.890 €, con le prime consegne programmate per gennaio 2026.

