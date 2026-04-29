Citroen Ami Rip Curl: la versione speciale per surfare nel traffico cittadino

Citroen e Rip Curl, noto marchio australiano di abbigliamento e articoli per il surf, presentano il frutto della loro nuova collaborazione che prende forma con un’edizione speciale, che questa volta coinvolge la piccola minicar elettrica Ami. La Citroen Ami Rip Curl è una versione in serie limitata che, ispirandosi al mondo del surf in cui opera il brand australiano, punta a distinguersi con uno stile audace e riconoscibile anche nel contesto urbano, portando nella mobilità cittadina la filosofia di Rip Curl, orientata su prodotti moderni, tecnici e pratici per il tempo libero.

Carrozzeria nera e dettagli in giallo (versione Sunrise) o viola (versione Sunset)

Sottolineando le doti di agilità e comfort, caratteristiche condivise con i capi d’abbigliamento easy-to-wear per tutti i giorni di Rip Curl, questa speciale versione della Citroen Ami si distingue per la carrozzeria nera valorizzata da sticker gialli o viola, a seconda della versione scelta tra le due disponibili (Sunrise con dettagli cromatici gialli e Sunset con dettagli viola), che rendono il quadriciclo del Double Chevron un vero e proprio oggetto di design personalizzato.

Dotazioni speciali e accessori interni coordinati

Pensata per chi cerca una soluzione di mobilità sostenibile, accessibile al tempo stesso capace di farsi notare facendo leva sulla contaminazione della cultura surf, questa edizione speciale della Citroen AMI prevede la carrozzeria in tinta Black Night ed una serie di dettagli distintivi tra cui: stickers Rip Curl (gialli o viola) con motivo a onda e tema del logo del brand applicati su battitacco, finestrini posteriori laterali, lunotto e plancia, logo del brand (giallo o bianco) su pannello frontale, spoiler posteriore, esclusivi cerchi bianchi da 14 pollici e nuovo display digitale centrale da 5,7 pollici a colori posizionato dietro al volante con grafica e leggibilità migliorate.

La AMI Rip Curl dispone anche di una serie di accessori interni coordinati, di colore giallo per la versione Sunrise e grigi per la versione Sunset, che comprendono tre vani portaoggetti colorati sulla plancia, un gancio porta-borse lato passeggero, due tappetini, due reti portaoggetti nelle portiere, una rete divisoria centrale e un supporto per smartphone.

Disponibile da 9.290 €

La Citroen AMI Rip Curl, che conferma l’alimentazione 100% elettrica con autonomia fino a 75 km e la sua spiccata accessibilità legata anche al fatto di poter essere guidata a partire dai 14 anni, può già essere ordinata al prezzo di 9.290 €.

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