Il legame tra Citroen e l’Italia affonda le sue radici in una storia lunga oltre un secolo, fatto di innovazione, audacia e una forte vocazione popolare. Un rapporto che passa simbolicamente da due città chiave come Milano e Torino, che un paio di giorni fa hanno visto protagonista il nuovo SUV Citroen C5 Aircross sulle strade della Milano-Torino, la Classica di ciclismo più antica al mondo, nell’ambito della collaborazione del Double Chevron con RCS Sport con la quale Citroen riveste il ruolo di auto ufficiale del Giro d’Italia, delle Grandi Classiche e delle Gran Fondo.

Citroen e Italia, una storia di più di 100 anni

Il rapporto di Citroen con il nostro Paese ebbe inizio nell’agosto del 1924, quando André-Gustave Citroen acquistò un terreno in via Gattamelata, a Milano, da Nicola Romeo, proprietario di Alfa Romeo. Proprio lì nacque la prima filiale italiana del marchio francese, dando il via a una presenza solida e duratura del brand in Italia, e dove oggi, in quello stesso luogo è ospitato uno showroom Stellantis & You nel quale è possibile scoprire da vicino l’intera gamma Citroen. Altro punto simbolico del legame tra Citroen e il Bel Paese è Torino, dove nel comprensorio di Mirafiori Stellantis, gruppo di cui il brand fa parte, ha il suo quartier generale.

Citroen C5 Aircross ai grandi appuntamenti di ciclismo

Il nuovo Citroen C5 Aircross, ammiraglia della gamma del brand francese, si conferma sempre più protagonista dei principali eventi ciclistici, che fanno da vetrina itinerante di grande prestigio, portando il SUV tra le gente che assiepa i margini delle strade italiane dove si sfidano i campioni della bicicletta, e che nella giornata di domani, 21 marzo, lo vedranno in azione sulle strade della Milano-Sanremo.

La C5 Aircross si distingue per il comfort ai vertici della categoria, grazie a soluzioni specifiche come le sospensioni con ammortizzatori idraulici progressivi e i sedili Advanced Comfort, oltre a un abitacolo capace di garanti spazi generosa e tecnologia di alto livello, dominato da un grande display touch centrale per la gestione dell’infotainment.

Dal punto di vista stilistico, la Citroen C5 Aircross adotta il nuovo linguaggio del marchio, con linee tese, carreggiate allargate e proporzioni robuste che trasmettono solidità e dinamismo. Ma è soprattutto sul fronte delle motorizzazioni che il SUV francese segna un passo avanti importante, proponendosi per la prima volta anche in versione 100% elettrica, con un livello di autonomia massima dichiarata fino a 680 km. Accanto alle varianti elettriche, la gamma prevede anche opzioni ibride e plug-in, confermando un’ampia varietà pensata per rispondere a ogni esigenza di mobilità.

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