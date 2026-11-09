La genesi della Spyder Lamborghini: dalla Silhouette a oggi

Il termine Spyder è oggi sinonimo di una delle più emozionanti vetture Lamborghini a cielo aperto. Dopo la Silhouette del 1976, creata con l’obiettivo di sviluppare una Lamborghini convertibile e compatta, la successiva Jalpa e le diverse interpretazioni roadster delle V12, Diablo e Murciélago, nel 2005 arriva la prima Lamborghini Spyder di serie: la Gallardo Spyder, che combina per la prima volta su una supersportiva compatta Lamborghini il piacere della guida a cielo aperto con una capote in tela completamente automatica.

Indice

La Silhouette del 1976: la prima vettura scoperta Lamborghini

La storia delle vetture scoperte a Sant’Agata Bolognese trova una prima pietra miliare nel 1976 con la presentazione della Lamborghini Silhouette al Salone di Ginevra. Prima vettura del Toro caratterizzata dalla carrozzeria targa con tetto asportabile, la Silhouette dimostra come le alte prestazioni possano sposarsi con la libertà della guida a cielo aperto, anche in una vettura compatta.

La Concept S: il manifesto che anticipa la Spyder

Quasi tre decenni dopo, il Centro Stile guidato da Luc Donckerwolke raccoglie questo testimone ideale presentando la Concept S. Con il suo audace abitacolo sdoppiato, che separa nettamente conducente e passeggero, e la presenza di deflettori aerodinamici dedicati, la Concept S diventa un manifesto stilistico ed emozionale, anticipando la volontà di creare una versione scoperta della famiglia Gallardo. Il percorso verso la Gallardo Spyder affonda così le proprie radici nella volontà del marchio di espandere la gamma con una “baby supercar” capace di affiancare la maestosa Murciélago.

La Gallardo Spyder del 2005: la prima Lamborghini Spyder di serie

Forte dell’entusiasmo generato dal prototipo, Lamborghini svela al Salone di Francoforte del 2005 la veste definitiva della Gallardo Spyder, pronta al debutto sul mercato nel 2006. Sotto la supervisione stilistica di Walter de’ Silva, il modello non nasce come una semplice conversione della variante coupé, ma da uno sviluppo dedicato volto a integrare la capote e mantenere le caratteristiche dinamiche della Gallardo.

«La Gallardo Spyder rappresenta un passaggio importante nell’evoluzione della nostra gamma e della nostra idea di esperienza per il cliente», dichiara Stephan Winkelmann, Chairman and CEO di Automobili Lamborghini. «Presentata in un momento di forte crescita per Lamborghini, ha ampliato la famiglia Gallardo introducendo una nuova dimensione del piacere di guida. La possibilità di vivere le prestazioni e il carattere di una Lamborghini a cielo aperto aggiunge un elemento emozionale che continua a essere parte integrante della nostra filosofia di prodotto.»

Sotto il profilo tecnico, la Gallardo Spyder introduce importanti affinamenti dinamici. Il propulsore V10 da 5 litri (4961 cm³) eroga 520 CV a 8000 giri/min, permettendo di raggiungere 314 km/h a capote chiusa e 307 km/h a tetto aperto, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 4,3 secondi. L’esperienza di guida beneficia inoltre di uno sterzo reso più diretto del 20%, di sospensioni ricalibrate con molle più rigide e di uno scarico con sistema By-Pass che esalta l’acustica del V10 agli alti regimi. Il cambio manuale a sei marce, disponibile in alternativa con il robotizzato e-gear a sei rapporti, viene perfezionato con l’arrivo del nuovo modello, con una rapportatura accorciata rispetto alla prima versione della coupé.

Parallelamente, la Gallardo Spyder inaugura nuove possibilità di personalizzazione attraverso il programma “Privilegio”, offrendo ai clienti la possibilità di creare esemplari unici attraverso colori speciali e dotazioni dedicate.

La capote automatica e il design ispirato all’aeronautica

L’estetica della Gallardo Spyder si ispira chiaramente al mondo dell’aeronautica, con un abitacolo proiettato in avanti e integrato in un volume unico che esprime tensione e dinamismo. Il design mantiene la pulizia formale della coupé pur integrando il sofisticato meccanismo della capote. Il frontale è caratterizzato da un parabrezza fortemente inclinato, mentre le superfici piane sono solcate da linee nette che orientano i flussi d’aria verso il sistema di raffreddamento.

La vera firma stilistica e funzionale del progetto è rappresentata dalla capote in tela. Il sistema, gestito elettronicamente tramite attuatori elettro-idraulici, impiega circa 20 secondi per completare il ciclo di apertura o chiusura: in questo processo, il cofano motore si solleva per alloggiare il tetto, diventando esso stesso parte integrante dell’architettura della vettura. A marcare il carattere unico della vettura interviene il lunotto posteriore in vetro, azionabile elettricamente in modo indipendente dal movimento della capote, che consente di modulare la ventilazione nell’abitacolo o di lasciar filtrare le note del motore V10 a vettura chiusa.

L’evoluzione: LP 560-4 e LP 570-4 Spyder Performante

La Gallardo Spyder continua poi a evolversi insieme alla famiglia Gallardo. Nel 2008 debutta la Gallardo LP 560-4 Spyder, che porta la potenza a 560 CV grazie al nuovo motore da 5,2 litri a iniezione diretta stratificata, accompagnato da un’evoluzione del design. Nel 2010 arriva la Gallardo LP 570-4 Spyder Performante, che punta sulla leggerezza attraverso un maggiore impiego della fibra di carbonio, riducendo il peso di circa 65 kg rispetto alla versione standard e portandolo a 1485 kg: con 570 CV, la Performante raggiunge 324 km/h. L’evoluzione finale è rappresentata dalla LP 570-4 Spyder Performante Edizione Tecnica del 2012, che affina ulteriormente aerodinamica e assetto.

Un’evoluzione che dimostra come la configurazione Spyder sia progressivamente diventata parte integrante della gamma Lamborghini, proseguendo con la famiglia Huracán e consolidandosi come una delle interpretazioni più distintive e richieste della guida a cielo aperto nella storia della Casa.

Domande frequenti sulla Lamborghini Gallardo Spyder

Qual è stata la prima Lamborghini Spyder di serie?

È la Gallardo Spyder, svelata al Salone di Francoforte del 2005 e sul mercato dal 2006: la prima a combinare su una supersportiva compatta Lamborghini la guida a cielo aperto con una capote in tela completamente automatica.

Quanto tempo impiega la capote della Gallardo Spyder ad aprirsi?

Circa 20 secondi per completare il ciclo di apertura o chiusura, gestito elettronicamente tramite attuatori elettro-idraulici che sollevano il cofano motore per alloggiare il tetto.

Quali sono le prestazioni della Gallardo Spyder originale?

Il V10 da 5 litri eroga 520 CV a 8000 giri/min, per una velocità massima di 314 km/h a capote chiusa (307 km/h a tetto aperto) e uno 0-100 km/h in 4,3 secondi.

Quali evoluzioni ha avuto la Gallardo Spyder nel tempo?

Nel 2008 è arrivata la LP 560-4 Spyder da 560 CV, nel 2010 la LP 570-4 Spyder Performante da 570 CV e 1485 kg, e nel 2012 la LP 570-4 Spyder Performante Edizione Tecnica, con ulteriori affinamenti aerodinamici.

Quale modello ha anticipato stilisticamente la Gallardo Spyder?

La Concept S, presentata dal Centro Stile guidato da Luc Donckerwolke, con il suo abitacolo sdoppiato e i deflettori aerodinamici dedicati, che hanno anticipato la volontà di creare una versione scoperta della Gallardo.

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