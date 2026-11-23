Circuito del Jarama, 23 novembre 2026 – Citroën Racing ha concluso il suo primo test pre-stagionale ufficiale con la GEN4, la nuova generazione di monoposto della Formula E. Jean-Éric Vergne ha firmato il miglior tempo in due sessioni, mentre il team ha superato i 350 giri complessivi in vista dell’apertura della stagione 2027, prevista a gennaio a Città del Messico.

Una settimana di test per la GEN4 a Jarama

Il team Citroën Racing Formula E ha affrontato un’intera settimana di sviluppo tecnico e operativo, affiancata da attività di marketing e media, in preparazione alla stagione 2027 dell’ABB FIA Formula E World Championship. Per la prima volta nella storia della Formula E, la nuova generazione di monoposto è scesa in pista contemporaneamente per una settimana di test ufficiali, offrendo alle squadre la prima occasione di confrontare con il resto dello schieramento il lavoro di sviluppo degli ultimi anni.

Al volante delle due monoposto c’erano Jean-Éric Vergne e Nick Cassidy, impegnati in un programma di cinque giorni con l’obiettivo di massimizzare il tempo in pista, raccogliere dati e approfondire la conoscenza del nuovo pacchetto tecnico.

Configurazioni da 450 kW e 600 kW, energia e simulazioni di gara

Il programma ha riguardato prestazioni, affidabilità, configurazioni aerodinamiche e gestione dell’energia. Le prove con diversi livelli di potenza, comprese le configurazioni da 450 kW e 600 kW, hanno permesso a ingegneri e piloti di esplorare le caratteristiche della GEN4, affinando progressivamente il comportamento della vettura. I due piloti hanno alternato run brevi dedicati alla prestazione a sessioni più lunghe per valutare costanza, efficienza energetica e preparazione alla gara.

Vergne ha chiuso in testa alla classifica dei tempi in due sessioni, compresa quella conclusiva di mercoledì, quando le condizioni della pista sono progressivamente migliorate. Cassidy si è invece concentrato sul completamento del proprio programma di lavoro, fornendo indicazioni sulle diverse configurazioni provate.

La settimana è servita anche a prepararsi ai nuovi format del Campionato, tra cui l’E-Prix e il più breve E-Prix Unleashed, più orientato alla performance. Le piogge intermittenti di mercoledì hanno condizionato la simulazione di gara del pomeriggio, offrendo l’occasione di valutare scelte sugli pneumatici, gestione dell’energia e scenari strategici.

Venerdì: E-Prix Unleashed con 24 monoposto in pista

Venerdì tutti i team hanno lavorato su ulteriori prove e configurazioni di set-up, fino al test conclusivo del format E-Prix Unleashed con tutte le 24 monoposto contemporaneamente in pista. La sessione pomeridiana si è chiusa in anticipo a causa di un incidente in pista; prima dell’interruzione, Nick Cassidy aveva fatto segnare il miglior tempo con la configurazione da 450 kW.

Verso Città del Messico: le parole di Frédéric Espinos

Con l’ingresso di nuovi membri nella squadra, l’evoluzione delle infrastrutture e la definizione delle procedure operative, il test ha rappresentato una tappa importante nel consolidamento del team. Frédéric Espinos, Deputy Team Principal & Competition Director di Citroën Racing Formula E Team, ha dichiarato: «Siamo arrivati a Jarama con un programma di test molto articolato e il nostro obiettivo principale era completarlo massimizzando il tempo a disposizione in pista. Abbiamo percorso molti chilometri, raccolto dati preziosi e riscontrato segnali incoraggianti sul fronte delle prestazioni. L’affidabilità si è dimostrata molto buona e, anche se ci sono ancora alcuni aspetti da perfezionare, abbiamo costruito basi solide».

Oltre la pista: AMI Challenge e attività con i media

A Jarama Citroën ha anche dato vita all’universo del brand con attività per media e influencer, con oltre 70 giornalisti e content creator internazionali presenti. Tra queste l’AMI Challenge, disputata sul circuito kart di Jarama, in cui Vergne e Cassidy hanno lasciato per un momento le GEN4 per sfidarsi alla guida insieme agli ospiti.

Domande frequenti su Citroën Racing in Formula E

Chi guida per Citroën Racing nei test di Jarama?

Le monoposto Citroën Racing GEN4 sono state affidate a Jean-Éric Vergne e Nick Cassidy per tutto il programma di cinque giorni.

Quanti giri ha completato Citroën Racing a Jarama?

Il team ha completato oltre 350 giri nell’arco della settimana di test pre-stagionali.

Quando inizia la stagione 2027 di Formula E?

L’apertura della stagione è in programma a gennaio a Città del Messico.

Quali configurazioni di potenza sono state provate?

Il team ha provato configurazioni da 450 kW e 600 kW, oltre a diverse strategie di gestione dell’energia e simulazioni di gara.

Che cos’è l’E-Prix Unleashed?

È un nuovo format più breve e orientato alla performance; a Jarama è stato provato con tutte le 24 monoposto in pista contemporaneamente.

Chi ha fatto il miglior tempo?

Jean-Éric Vergne ha chiuso in testa in due sessioni, mentre Nick Cassidy ha firmato il miglior tempo con la configurazione da 450 kW venerdì.

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