23 novembre 2026 – TOYOTA RACING ha definito la formazione piloti per la stagione 2027 del FIA World Endurance Championship (WEC) con l’ingaggio di Kévin Estre, che prende il posto del ritirato Mike Conway sulla TR010 HYBRID #7.

Estre sulla TR010 HYBRID #7 con Kobayashi e de Vries

Nel 2026 Kévin Estre ha gareggiato nell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship negli Stati Uniti. Nel suo palmarès figurano vittorie nelle gare endurance di 24 ore di Le Mans, Nürburgring e Spa-Francorchamps, oltre a due titoli mondiali WEC: 2018-2019 nella categoria LM GTE Pro e 2024 nella categoria Hypercar. Sulla vettura #7 affiancherà Kamui Kobayashi e Nyck de Vries.

I neocampioni del mondo piloti Sébastien Buemi, Brendon Hartley e Ryō Hirakawa continueranno invece a correre insieme sulla TR010 HYBRID #8 per la sesta stagione consecutiva.

Esteban Masson collaudatore e pilota di riserva

Esteban Masson, coinvolto nel programma di sviluppo piloti di Toyota, assumerà nel 2027 il ruolo di collaudatore e pilota di riserva. Il francese ha già maturato esperienza nei test della categoria Hypercar e ha guidato la TR010 HYBRID durante la giornata di test della 24 Ore di Le Mans disputata all’inizio del 2026.

TOYOTA RACING si appresta ad affrontare la sua quindicesima stagione nel WEC dopo un 2026 di grande successo, caratterizzato dalle vittorie alla 24 Ore di Le Mans e nella gara di casa al Fuji Speedway, risultati che hanno contribuito alla conquista dei titoli mondiali costruttori e piloti.

Il profilo di Kévin Estre

Nato a Lione il 28 ottobre 1988, Estre vanta 12 partecipazioni alla 24 Ore di Le Mans, con il miglior risultato al 2° posto assoluto nel 2025 e la vittoria di categoria LMGTE Pro nel 2018. Ha disputato 62 gare nel WEC, vincendone 11 (3 in Hypercar, 8 in LMGTE Pro). Tra gli altri risultati: vittoria alla 24 Ore di Spa (2019), alla 24 Ore del Nürburgring (2021), pole position alla 24 Ore di Le Mans (2024) e vittoria alla Petit Le Mans (2026).

Domande frequenti su Kévin Estre e TOYOTA RACING

Chi sostituisce Mike Conway in TOYOTA RACING?

Mike Conway, ritirato, viene sostituito da Kévin Estre sulla TR010 HYBRID #7.

Con chi correrà Estre?

Sulla vettura #7 correrà insieme a Kamui Kobayashi e Nyck de Vries.

Chi guiderà la TR010 HYBRID #8?

Sébastien Buemi, Brendon Hartley e Ryō Hirakawa, campioni del mondo piloti, correranno insieme per la sesta stagione consecutiva.

Quanti titoli mondiali WEC ha vinto Estre?

Due titoli: 2018-2019 in LM GTE Pro e 2024 in Hypercar.

Chi è Esteban Masson?

È un pilota francese del programma di sviluppo Toyota che nel 2027 sarà collaudatore e pilota di riserva del team.

Quante stagioni WEC ha disputato TOYOTA RACING?

Nel 2027 affronterà la sua quindicesima stagione nel campionato.

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