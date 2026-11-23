Una barca targata Pirelli e con un’anima legata al motociclismo ed al marchio Ducati. Stiamo parlando di Pirelli 44 Ducati Edition, il nuovo Maxi-Rib in serie speciale, nato dalla collaborazione tra SACS Marine (licenziataria del marchio dell’azienda di pneumatici milanese per speedboats) e la casa motociclistica di Borgo Panigale. Un modello di soli 26 esemplari, con una livrea ispirata alla Ducati Superleggera V4 Centenario e tre motori Mercury da 500 cavalli.

Ispirata alla livrea Ducati

Questa imbarcazione richiama appunto la livrea della moto omologata per uso stradale più performante, tecnologica e sofisticata mai realizzata da un costruttore motociclistico. Un modello che richiama sportività, rispecchiando l’anima del nuovo Maxi-Rib. In particolare, il Pirelli 44 Ducati Edition si distingue per una veste grafica esclusiva sviluppata con il contributo del Centro Stile Ducati e per una configurazione caratterizzata da contenuti e finiture dedicate.

Tra gli elementi distintivi figurano l’hard-top in carbonio, il pack acciai neri, le sedute pilota in Alcantara, la targhetta celebrativa dell’edizione limitata e una serie di dettagli progettati appositamente per questo modello. Inoltre, sono presenti le appendici aerodinamiche applicate ai motori, ispirate alle soluzioni adottate nel mondo MotoGP, ed il pattern del battistrada riprodotto sui tubolari, realizzato a mano dagli sgorbiatori del Centro R&D Pirelli e derivato dagli pneumatici Pirelli Diablo Supercorsa SP, gli stessi utilizzati sul modello a due ruote.

Tre motori e tanta potenza

Come dicevamo, il Maxi-Rib ha un’anima sportiva, che si riconosce dall’equipaggiamento con tre motori Mercury Racing da 500 cavalli, in modo da offrire un mix tra prestazioni di riferimento nella categoria, velocità, maneggevolezza e comfort di bordo. Elementi che esprimono l’identità condivisa da Pirelli, Ducati e SACS Marine. Per un modello destinato ad appassionati e armatori alla ricerca di un’imbarcazione esclusiva, capace di coniugare stile e performance.

Solo 26 esemplari

Il Pirelli 44 Ducati Edition è entrato ufficialmente sul mercato internazionale ed è disponibile in soli 26 esemplari, in omaggio al 1926, anno di fondazione della casa di Borgo Panigale.

La partnership con SACS Marine

Questo modello è stato realizzato grazie alla partnership tra Pirelli e SACS Marine. Quest’ultima, fondata nel 1989, ha segnato l’inizio di nuove tendenze nel mondo della nautica da diporto, dando vita all’era dei Maxi-Rib di fascia alta con la gamma Strider. A cui si è affiancata la linea Rebel, che ha rivoluzionato ulteriormente il settore con un design inconfondibile, trasferendo lo spirito dei Maxi-Rib in imbarcazioni da 40 a 60 piedi ed aprendo un nuovo segmento di mercato.

La collaborazione con il marchio milanese di pneumatici prosegue da oltre 20 anni, con le gamme Pirelli Speedboats e Pirelli Tenders, grazie a cui l’azienda ha consolidato la sua presenza sui mercati internazionali. Il Pirelli 44 Ducati Edition è solo l’ultimo esempio di un sodalizio che sta portando risultati importanti e soddisfazioni ad entrambe le aziende.

Che cos’è il Pirelli 44 Ducati Edition?

È un Maxi-Rib in serie speciale nato dalla collaborazione tra SACS Marine, licenziataria del marchio Pirelli per gli speedboats, e Ducati. L’imbarcazione unisce il mondo della nautica sportiva all’identità stilistica e tecnologica della casa motociclistica di Borgo Panigale. Si distingue per una livrea esclusiva ispirata alla Ducati Superleggera V4 Centenario e per una configurazione con finiture dedicate.

Quali sono le caratteristiche tecniche del Pirelli 44 Ducati Edition?

Il Maxi-Rib è equipaggiato con tre motori Mercury Racing da 500 cavalli ciascuno, per una potenza complessiva di 1.500 CV. Tra gli elementi distintivi figurano l’hard-top in carbonio, le sedute pilota in Alcantara e le appendici aerodinamiche sui motori, ispirate alle soluzioni utilizzate in MotoGP.

Quali dettagli richiamano il mondo Ducati e Pirelli?

La veste grafica è stata sviluppata con il contributo del Centro Stile Ducati. Sui tubolari è riprodotto a mano un pattern del battistrada derivato dagli pneumatici Pirelli Diablo Supercorsa SP, gli stessi utilizzati sul modello a due ruote. Anche le finiture e alcuni dettagli celebrativi contribuiscono a rendere riconoscibile questa edizione speciale.

Quanti esemplari del Pirelli 44 Ducati Edition saranno prodotti?

La produzione è limitata a soli 26 esemplari, un numero scelto per rendere omaggio al 1926, anno di fondazione di Ducati. Il modello è già entrato ufficialmente sul mercato internazionale ed è destinato ad appassionati e armatori alla ricerca di un’imbarcazione esclusiva che unisce sportività, design e prestazioni.

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