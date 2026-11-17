Torino, 17 novembre 2026 – Citroën celebra i 30 anni di Citroën Saxo, lanciata nel 1996, in occasione di Milano AutoClassica, in programma dal 19 al 22 novembre 2026 a Fiera Milano Rho. Il Club Storico Peugeot Citroën Italia sarà presente con uno spazio espositivo di oltre 165 m², al Padiglione 20 – Stand D27.

Indice

30 anni di Citroën Saxo: la compatta che ha segnato gli anni Novanta

Citroën Saxo è stata prodotta dal 1996 al 2003 e ha interpretato il concetto di automobile compatta degli anni Novanta con dimensioni contenute, semplicità, agilità ed efficienza, caratteristiche che ne hanno decretato il successo sulle strade europee. Citroën la descrive come una vettura leggera e accessibile, che ha accompagnato un’intera generazione di automobilisti.

La gamma si articolava in numerose motorizzazioni, dalle versioni più accessibili e pensate per l’uso quotidiano fino alle più grintose varianti sportive a tre porte. Sono proprio le versioni VTR e VTS ad aver contribuito in maniera determinante all’immagine più dinamica del modello e oggi rappresentano alcune delle youngtimer Citroën più interessanti per gli appassionati.

Saxo VTR a Milano: il 1.6 da 88-90 CV

A Milano AutoClassica sarà esposta una Citroën Saxo VTR equipaggiata con il motore 1.6 monoalbero a 8 valvole da 88-90 CV. Si tratta di una piccola sportiva caratterizzata da una risposta brillante ai bassi regimi e da un’estetica grintosa, che ancora oggi restituisce lo spirito delle compatte sportive degli anni Novanta.

Per Citroën la ricorrenza è l’occasione per riscoprire non solo un modello di successo, ma anche una generazione di automobili nella quale leggerezza, dimensioni compatte e semplicità meccanica contribuivano in modo determinante al piacere di guida.

Dalla strada alle gare: Saxo e il motorsport

Il carattere brillante di Saxo ha trovato una delle sue espressioni più autentiche nel motorsport. Leggera, agile e accessibile, è stata protagonista di trofei monomarca sia in pista sia nei rally, diventando per molti giovani piloti una porta d’ingresso al mondo delle competizioni.

In circuito la Saxo Cup ha dato vita a gare combattute, nelle quali le caratteristiche della vettura esaltavano il talento dei piloti e l’equilibrio tecnico. Parallelamente, i trofei monomarca rally hanno diffuso Saxo nelle competizioni su strada, consolidandone la reputazione tra piloti e preparatori. Le versioni da competizione hanno inoltre animato per anni i rally nazionali e internazionali, soprattutto nelle categorie riservate alle vetture compatte a due ruote motrici.

Da Saxo a DS3 Racing: il carattere sportivo secondo Citroën

Accanto alla Saxo VTR, lo spazio espositivo ospiterà una rara Citroën DS3 Racing. La presenza dei due modelli crea idealmente un ponte tra epoche diverse della storia recente del Marchio: da una parte la Saxo, diventata una delle compatte sportive più ricordate della sua generazione; dall’altra la DS3 Racing, interpretazione ancora più esclusiva e radicale della compatta Citroën.

Secondo Citroën, la DS3 Racing mostra anche come il concetto di auto da collezione stia evolvendo: non solo le grandi classiche del passato, ma anche vetture contemporanee prodotte in numeri limitati, con forte personalità, stanno entrando progressivamente nell’universo delle youngtimer.

Il Club Storico e il programma di sabato 21 novembre

Il Club Storico Peugeot Citroën Italia è il sodalizio ufficiale dedicato alla tutela, alla valorizzazione e alla divulgazione del patrimonio storico dei due Marchi francesi e parteciperà alla manifestazione insieme alle associazioni aderenti al progetto INSIEME. Il momento centrale sarà sabato 21 novembre, con attività aperte al pubblico.

Gli appassionati potranno incontrare gli specialisti di BossAuto, officina torinese attiva nelle preparazioni e nei restauri di vetture Citroën e Peugeot, e approfondire i temi legati alla conservazione delle auto storiche. Sarà inoltre possibile ricevere informazioni sul CRS ASI – Certificato di Rilevanza Storica. Le iniziative proseguiranno anche all’esterno con il French Party Meeting, raduno dedicato agli appassionati di automobili francesi.

Con la partecipazione a Milano AutoClassica, Citroën sottolinea ancora una volta quanto l’heritage sia una componente viva della propria identità, dai modelli che hanno rivoluzionato l’automobile nel Novecento alle youngtimer che entrano oggi nel collezionismo.

Domande frequenti su Citroën Saxo

Quando e dove si celebra il 30° anniversario di Citroën Saxo?

Citroën celebra Saxo a Milano AutoClassica, dal 19 al 22 novembre 2026 a Fiera Milano Rho. Lo spazio del Club Storico Peugeot Citroën Italia, di oltre 165 m², si trova al Padiglione 20, Stand D27.

Quale versione di Citroën Saxo sarà esposta?

Sarà esposta una Saxo VTR con motore 1.6 monoalbero a 8 valvole da 88-90 CV, affiancata da una rara Citroën DS3 Racing.

Quando è stata prodotta Citroën Saxo?

Citroën Saxo è stata lanciata nel 1996 ed è rimasta in produzione fino al 2003. Nel 2026 compie quindi 30 anni dal debutto.

Che cos’era la Saxo Cup?

La Saxo Cup è stato un trofeo monomarca in pista che ha visto Citroën Saxo protagonista di gare combattute, diventando per molti giovani piloti una porta d’ingresso al mondo delle competizioni.

Che cosa succede sabato 21 novembre allo stand Citroën?

Sabato 21 novembre il programma prevede attività aperte al pubblico: incontri con gli specialisti di BossAuto, informazioni sul CRS ASI – Certificato di Rilevanza Storica e, all’esterno, il French Party Meeting.

Che cos’è il Club Storico Peugeot Citroën Italia?

È il sodalizio ufficiale dedicato alla tutela, alla valorizzazione e alla divulgazione del patrimonio storico dei marchi Peugeot e Citroën in Italia.

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