Torino, 17 novembre 2026 – Sabato 21 e domenica 22 novembre le concessionarie FIAT italiane aprono le porte al pubblico per un weekend interamente dedicato a Fiat 600 e alla sua gamma completa, con un’offerta a partire da 17.950 euro oppure con finanziamento a tasso zero.

Indice

Porte aperte Fiat 600 il 21 e 22 novembre

Nel fine settimana del 21 e 22 novembre i clienti potranno scoprire e provare l’intera famiglia Fiat 600 direttamente in concessionaria, con un’ampia disponibilità di vetture in pronta consegna. Il “porte aperte” è pensato per far conoscere da vicino una gamma che coniuga stile italiano, tecnologia, comfort e libertà di scelta, in risposta all’interesse crescente del pubblico verso il modello.

Una Fiat 600 per ogni esigenza: benzina, Hybrid ed elettrica

Fiat 600 si colloca nel cuore del segmento B con una gamma articolata su tre tecnologie. La Fiat 600 Benzina Turbo 100 è equipaggiata con motore Turbo da 100 CV e cambio manuale a sei rapporti.

La Fiat 600 Hybrid combina il motore termico con la tecnologia ibrida a 48 Volt e il cambio elettrificato a doppia frizione, per una guida fluida e intuitiva anche nella mobilità quotidiana: è la porta di accesso al mondo dell’elettrificazione. Completa l’offerta la Fiat 600e, variante 100% elettrica che interpreta in chiave moderna lo stile italiano di 600, con comfort, connettività e mobilità a zero emissioni allo scarico.

L’offerta: da 17.950 euro o a tasso zero

Per il “porte aperte” Fiat 600 è proposta con un’offerta dedicata, con prezzi a partire da 17.950 euro oppure finanziamento a tasso zero. Le condizioni sono valide solo in caso di immatricolazione entro il 26 novembre 2026 e per clientela privata.

Il prezzo di 17.950 euro riguarda la Nuova Fiat 600 Benzina Turbo 100 POP, a fronte di un listino di 23.900 euro (IPT e contributo PFU esclusi): lo sconto Fiat è di 4.450 euro, con ulteriori 1.500 euro in caso di finanziamento Stellantis Financial Services. Senza finanziamento il prezzo promo è di 19.450 euro. L’esempio di finanziamento prevede anticipo di 5.281 euro, 35 rate da 149 euro e rata finale residua di 11.837,20 euro, con TAN fisso 8,99% e TAEG 12,27%.

L’alternativa è il tasso zero con sconto Fiat di 3.450 euro, per un prezzo di 20.450 euro: nell’esempio, anticipo di 4.368 euro, 35 rate da 149 euro e rata finale residua di 11.837,20 euro, con TAN 0% e TAEG 2,11%. Le offerte non sono cumulabili con altre iniziative, sono soggette ad approvazione da parte di Stellantis Financial Services Italia S.p.A. e includono il servizio Identicar a 12 mesi. Il dettaglio completo delle condizioni, incluse spese e importo totale dovuto, è disponibile in concessionaria e nella sezione Trasparenza del sito di Stellantis Financial Services.

La nuova campagna: una 600 su cui tutti vogliono salire

L’appuntamento nelle concessionarie è accompagnato dalla nuova campagna di comunicazione dedicata a Fiat 600, in formati da 30” e 15” su TV generaliste, satellitari e digitali. Il racconto, leggero, ironico e “tutto italiano”, è ambientato in un piccolo paese dove basta l’arrivo di Fiat 600 perché gli abitanti inventino le scuse più disparate pur di ottenere un passaggio.

Il primo è un ragazzino che sgonfia di proposito la ruota della bicicletta, poi perde lo scuolabus con due amici; persino sua madre fa sparire le chiavi della propria auto. Il culmine arriva quando le signore del paese si ritrovano tutte in ritardo per il torneo di burraco. Il messaggio è semplice: Fiat 600 è un’auto che viene voglia di guidare, ma anche di farsi vedere a bordo.

Domande frequenti su Fiat 600

Quando sono i porte aperte Fiat 600?

Le concessionarie FIAT italiane aprono al pubblico sabato 21 e domenica 22 novembre 2026, con un weekend dedicato alla gamma completa di Fiat 600.

Quanto costa Fiat 600 durante il porte aperte?

L’offerta parte da 17.950 euro per la Nuova Fiat 600 Benzina Turbo 100 POP con finanziamento Stellantis Financial Services, a fronte di un listino di 23.900 euro (IPT e contributo PFU esclusi). Senza finanziamento il prezzo promo è di 19.450 euro.

Come funziona il finanziamento a tasso zero?

Con sconto Fiat di 3.450 euro il prezzo è di 20.450 euro e il finanziamento prevede TAN 0% e TAEG 2,11%, con 35 rate da 149 euro più una rata finale residua di 11.837,20 euro. L’offerta è soggetta ad approvazione.

Fino a quando sono valide le offerte?

Le offerte sono valide per immatricolazioni entro il 26 novembre 2026 e per contratti stipulati fino a quella data, solo per clientela privata e non cumulabili con altre iniziative.

Quali motorizzazioni ha Fiat 600?

Fiat 600 è disponibile in versione Benzina Turbo 100 da 100 CV con cambio manuale a sei rapporti, Hybrid con tecnologia a 48 Volt e cambio a doppia frizione, e 100% elettrica con Fiat 600e.

Ci sono vetture in pronta consegna?

Sì, il comunicato Fiat segnala un’ampia disponibilità di vetture in pronta consegna nelle concessionarie durante il weekend del 21 e 22 novembre.

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