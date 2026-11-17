Si avvicina a grandi passi il debutto della Ferrari 296 CS (Challenge Stradale), la nuova variante più potente ed estrema della 296, che il Cavallino Rampante presenterà in anteprima tra pochi giorni. A ridosso del debutto la vettura è apparsa durante i test, ancora una volta con la pellicola camouflage a nasconderne il design, ma facendo intuire le forme che la caratterizzano. Le recenti foto spia, scattate da Gabetz Spy Unit e diffuse sui social dal carspotter Walter Vayr, immortalano il muletto della Ferrari 296 CS durante in collaudi in strada.

Frontale più aggressivo

La vista anteriore del prototipo della Ferrari 296 CS mostra un paraurti ridisegnato rispetto alla 296 GTB, con grandi aperture e prese d’aria ben visibili sotto la livrea mimetica a righe bianche e nere. Il cofano appare coperto da un pattern a pois diverso dal resto, segno che sotto potrebbero nascondersi feritoie o prese inedite. Sul muso si notano anche sensori e strumentazione di prova, tipici dei prototipi in fase di sviluppo, mentre sul parabrezza risalta la presenza di nastri adesivi azzurri, altro indizio di una vettura non ancora definitiva.

Posteriore da pista

È dietro che la Ferrari 296 CS rivela più carattere e una vocazione maggiormente aggressiva. Guardando la coda della nuova supercar di Maranello si distinguono un’ala rialzata con finali laterali pronunciati, un diffusore dal disegno più deciso e marcato ed un grande terminale di scarico centrale dalla forma rettangolare. Anche la targa provvisoria e le protezioni provvisorie sul paraurti posteriore confermano che siamo ancora in piena fase di collaudo. Altro dettaglio che spicca, sono le pinze freno di colore giallo, compatibili con l’impianto frenante ad alte prestazioni atteso su questa versione della 296.

Potrebbe toccare i 900 CV di potenza

Le anticipazioni circolate nei mesi scorsi, che rimangono nel campo delle indiscrezioni non confermate da Ferrari, parlano della possibilità che sotto il cofano della 296 CS possa trovare posto un’evoluzione del motore V6 biturbo da 3.0 litri affiancato da un sistema ibrido plug-in, per una potenza complessiva del powertrain elettrificato che potrebbe avvicinarsi, o anche superare, gli 880-900 CV, che rappresenterebbe un bel balzo in avanti rispetto agli oltre 830 CV della 296 GTB. Si ipotizza inoltre un opera di alleggerimento che permetta alla vettura di ridurre il peso complessivo di 50-60 kg rispetto alla 296 GTB. Tutto questo si tradurrebbe in prestazioni elevatissime: accelerazione 0-100 km/h attorno ai 2,8 secondi e velocità massima oltre i 330 km/h.

Che cos’è la Ferrari 296 CS?

La Ferrari 296 CS, acronimo di Challenge Stradale, sarà una versione più estrema e sportiva della 296 GTB. Si distinguerà per un design rivisto, un’aerodinamica più aggressiva, un maggiore impiego di soluzioni orientate alla pista e un possibile alleggerimento della vettura.

Quanti CV avrà la nuova Ferrari 296 Challenge Stradale?

Secondo le indiscrezioni, la Ferrari 296 CS potrebbe raggiungere una potenza complessiva compresa tra 880 e 900 CV, superando gli oltre 830 CV della 296 GTB. Il powertrain dovrebbe mantenere il motore V6 biturbo 3.0 litri abbinato a un sistema ibrido plug-in. Ferrari non ha ancora confermato questi dati.

Quali sono le differenze tra Ferrari 296 CS e 296 GTB?

La 296 CS dovrebbe distinguersi dalla 296 GTB per un frontale ridisegnato, prese d’aria maggiorate, un’ala posteriore più pronunciata e un diffusore più aggressivo. Sono inoltre attesi interventi di alleggerimento, stimati in circa 50-60 kg, e un’evoluzione delle prestazioni e dell’aerodinamica per migliorare il comportamento in pista.

Quando sarà presentata la Ferrari 296 CS?

La presentazione ufficiale della Ferrari 296 CS è attesa a breve. La vettura è stata recentemente fotografata durante alcuni test su strada, ancora camuffata, mentre Ferrari non ha ancora diffuso tutti i dettagli tecnici e le specifiche definitive della nuova Challenge Stradale.

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