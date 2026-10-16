CO2 auto, ANFIA ai parlamentari UE: visitate le imprese

Torino, 16 ottobre 2026 – Nel pieno del confronto europeo sulla revisione del Regolamento CO₂ per autovetture e veicoli commerciali leggeri, ANFIA, l’Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica, rivolge un appello diretto ai membri del Parlamento europeo: prima di decidere sul futuro del settore, visitino e ascoltino le imprese dei territori che rappresentano.

Una filiera viva, non un settore in declino

Secondo ANFIA, l’industria automotive europea non è un settore inevitabilmente destinato al declino, ma una filiera che continua a investire, innovare e competere. L’associazione ribadisce il principio proprio mentre a Bruxelles si discute il futuro delle regole sulle emissioni di anidride carbonica di auto e furgoni leggeri.

Le imprese della filiera stanno affrontando, spiega ANFIA, una trasformazione senza precedenti, mettendo in campo tutte le proprie risorse in uno scenario geopolitico sempre più complesso. A pesare è anche una concorrenza internazionale sostenuta da politiche industriali aggressive.

Il rischio: norme che penalizzano le tecnologie europee

Una sfida, osserva l’associazione, resa ancora più difficile da norme europee che rischiano di penalizzare proprio le tecnologie e le produzioni sviluppate in Europa, anche quando queste continuano a rispondere alle esigenze di mobilità dei cittadini. Per ANFIA, dunque, il quadro regolatorio può incidere direttamente sulla capacità competitiva delle imprese europee rispetto ai concorrenti extra-UE.

Decarbonizzazione sì, ma senza rinunciare a soluzioni tecnologiche

ANFIA chiarisce che la decarbonizzazione deve restare un obiettivo prioritario. Allo stesso tempo, sostiene, non può tradursi nella rinuncia industriale europea a soluzioni tecnologiche in grado di contribuire concretamente alla riduzione delle emissioni, in particolare quelle alimentate con carburanti rinnovabili e non fossili.

L’associazione sottolinea inoltre che a queste tecnologie non stanno rinunciando in nessuna parte del mondo: un elemento che, nella lettura di ANFIA, rende ancora più rilevante il tema della neutralità tecnologica nel dibattito europeo.

L’appello ai parlamentari europei

Il passaggio centrale del comunicato è l’invito ai membri del Parlamento europeo chiamati a pronunciarsi sul futuro del settore: visitare le realtà produttive dei territori che rappresentano prima di assumere decisioni che incideranno sulla struttura industriale e sociale. ANFIA chiede di verificare quante imprese, quanti lavoratori e quante competenze dipendano dalla filiera automotive.

L’associazione invita anche ad ascoltare direttamente imprenditori, manager e lavoratori che ogni giorno affrontano la competizione globale. Solo attraverso una conoscenza concreta delle condizioni in cui opera l’industria, afferma ANFIA, è possibile valutare pienamente l’importanza delle scelte normative.

Flessibilità regolamentari per continuare a cambiare

Per ANFIA la politica ha in questa fase del percorso un ruolo chiave. Riconoscere flessibilità regolamentari, afferma l’associazione, non significa difendere il passato, ma consentire a un’industria che sta già cambiando di continuare a farlo, mantenendo in Europa investimenti, produzione e occupazione.

Il comunicato integrale è consultabile sul sito di ANFIA, nella sezione dedicata ai comunicati stampa.

Domande frequenti sul Regolamento CO₂ e la posizione di ANFIA

Che cosa ha chiesto ANFIA il 16 ottobre 2026?

ANFIA ha rivolto un appello ai membri del Parlamento europeo affinché, prima di decidere sulla revisione del Regolamento CO₂ per auto e veicoli commerciali leggeri, visitino le imprese dei propri territori e ascoltino imprenditori, manager e lavoratori della filiera automotive.

Che cos’è ANFIA?

ANFIA è l’Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica, con sede a Torino e a Roma. Rappresenta le imprese della filiera automotive italiana, dai costruttori ai componentisti.

ANFIA è contraria alla decarbonizzazione?

No. Nel comunicato ANFIA afferma che la decarbonizzazione deve restare un obiettivo prioritario, ma chiede di non rinunciare a soluzioni tecnologiche che riducono le emissioni, come quelle alimentate con carburanti rinnovabili e non fossili.

Quali tecnologie cita ANFIA?

Il comunicato fa riferimento in modo generale alle soluzioni tecnologiche alimentate con carburanti rinnovabili e non fossili, che secondo l’associazione possono contribuire concretamente alla riduzione delle emissioni e a cui, sottolinea, nessuna area del mondo sta rinunciando.

Che cosa intende ANFIA per flessibilità regolamentari?

ANFIA intende margini di adattamento delle norme che permettano a un’industria già in trasformazione di proseguire il percorso, mantenendo in Europa investimenti, produzione e occupazione. Per l’associazione non significa difendere il passato.

Quali veicoli riguarda la revisione del Regolamento CO₂?

Il confronto europeo citato da ANFIA riguarda il Regolamento CO₂ per le autovetture e per i veicoli commerciali leggeri, ossia le regole sulle emissioni di anidride carbonica per queste due categorie di mezzi.

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