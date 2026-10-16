Francia e Germania, intesa su auto, 2035 e Made in Europe

Francia e Germania hanno trovato un’intesa sul futuro dell’automotive e sui criteri del “made in Europe”. L’accordo è stato ufficializzato con una dichiarazione congiunta dopo il bilaterale tra il presidente francese Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco Friedrich Merz, a margine del Vertice Ue a Bruxelles.

Il documento è una base negoziale comune: non modifica ancora le norme in vigore e, per diventare realtà, servono l’intesa degli altri Stati membri e il via libera del Parlamento europeo. Parigi e Berlino vogliono coinvolgere rapidamente i partner europei per arrivare a un accordo condiviso.

Emissioni e 2035: obiettivo del 90%

L’intesa conferma la riduzione del 90% delle emissioni medie di CO2 delle nuove auto entro il 2035 rispetto al 2021, senza l’obbligo per i costruttori di compensare il 10% residuo legato ai carburanti rinnovabili. Francia e Germania propongono una norma Ue che consenta l’immatricolazione di veicoli alimentati a carburanti rinnovabili anche dopo il 2035: i motori a combustione resterebbero ammessi solo se alimentati esclusivamente con carburanti a zero emissioni di CO2.

Secondo il documento, gli obiettivi intermedi sarebbero più flessibili, con la media delle emissioni calcolata sul biennio 2030-2031 e la possibilità di usare i crediti maturati nel 2029. Le ibride plug-in con almeno 80 km di autonomia elettrica manterrebbero fino al 2030 l’attuale fattore di utilizzo elettrico, e verrebbe creata una nuova categoria di veicoli a zero emissioni alimentati solo con carburanti rinnovabili o a basse emissioni prodotti in Europa.

Made in Europe e incentivi

Sul fronte della preferenza europea, il documento prevede che dal 2028 gli incentivi pubblici siano riservati alle auto assemblate in Europa, con almeno il 70% del valore dei componenti prodotto nel continente, batterie escluse. Per le batterie:

dal 2028 almeno il 10% dovrebbe integrare tre componenti principali europei, celle comprese;

la quota salirebbe al 20% nel 2030;

al 70% nel 2032, quando serviranno cinque componenti europei.

È previsto inoltre un minimo del 50% di componenti europei per la propulsione elettrica e per i principali sistemi elettronici. Incentivi e appalti pubblici sarebbero riservati ai veicoli conformi. Per le elettriche di piccole dimensioni che usano acciaio e alluminio europei a basse emissioni sono ipotizzati supercrediti con coefficienti da 1,2 a 1,5, in proporzione ai materiali impiegati, con possibile entrata in vigore dal 2027 e prosecuzione oltre il 2035.

Partner esterni, flotte e Industrial Accelerator Act

Il testo apre alla possibile inclusione di partner europei non Ue, come il Regno Unito, a condizione che facessero parte del mercato unico al 1° gennaio 2020, rispettino la reciprocità e si allineino alle misure Ue di difesa commerciale. Le rigide norme sulle flotte aziendali sarebbero sostituite da obiettivi nazionali indicativi, mentre le disposizioni automotive dell’Industrial Accelerator Act confluirebbero nel pacchetto auto per accelerarne l’approvazione. Il pacchetto comprende anche flessibilità normativa, incentivi a investimenti, ricerca e sviluppo, produzione europea e catene di approvvigionamento resilienti.

Le dichiarazioni di Macron e Merz

Macron ha spiegato che l’accordo con la Germania garantisce il futuro dell’auto europea e ha ribadito l’obiettivo di ridurre drasticamente le emissioni di CO2 e di produrre in Francia e in Europa i veicoli elettrici del futuro: «Questo significa preferenza europea». Il presidente francese auspica un’intesa rapida con gli altri partner.

Merz l’ha definita «una buona giornata per gli automobilisti e per l’occupazione in Germania, Francia ed Europa», parlando di libertà di scelta, apertura tecnologica e rispetto degli obiettivi climatici, e di «un segnale per gli investimenti nell’industria». Il portavoce del cancelliere, Sebastian Hille, ha aggiunto che «divieti rigorosi non aiutano».

Domande frequenti sull’intesa Francia-Germania

Che cosa prevede l’intesa su emissioni e 2035?

Conferma la riduzione del 90% delle emissioni medie di CO2 delle nuove auto entro il 2035 rispetto al 2021, senza compensazioni per i costruttori legate ai carburanti rinnovabili.

I motori a combustione resteranno possibili dopo il 2035?

Francia e Germania propongono di consentire l’immatricolazione di veicoli a carburanti rinnovabili anche dopo il 2035: i motori a combustione resterebbero ammessi solo se alimentati esclusivamente con carburanti a zero emissioni di CO2.

Che cosa significa “made in Europe” per gli incentivi?

Dal 2028 gli incentivi pubblici sarebbero riservati ad auto assemblate in Europa con almeno il 70% del valore dei componenti prodotto nel continente, batterie escluse.

Quali requisiti sono previsti per le batterie?

Dal 2028 almeno il 10% dovrebbe integrare tre componenti europei principali, celle comprese; la quota salirebbe al 20% nel 2030 e al 70% nel 2032, con cinque componenti europei.

L’intesa è già in vigore?

No. È una base negoziale comune: servono l’accordo degli altri Stati membri e il via libera del Parlamento europeo.

Il Regno Unito può rientrare nel “made in Europe”?

Il documento apre ai partner europei non Ue, come il Regno Unito, se facevano parte del mercato unico al 1° gennaio 2020, rispettano la reciprocità e si allineano alle misure Ue di difesa commerciale.

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