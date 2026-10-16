Leapmotor B10, al via la produzione a Saragozza con Stellantis

Saragozza, 16 ottobre 2026 – Stellantis e Leapmotor hanno segnato ufficialmente l’avvio della produzione della Leapmotor B10 nello stabilimento spagnolo di Saragozza, nel corso di un evento che ha richiamato grande interesse mediatico. Un traguardo che, spiegano le due aziende, dà concretezza alla loro alleanza strategica e rafforza l’impegno per una mobilità elettrica più accessibile, competitiva e prodotta in Europa.

Una partnership che diventa realtà industriale

Il progetto rientra nella strategia FaSTLAne 2030 di Stellantis e incarna, secondo il comunicato, una partnership “win-win” basata su punti di forza complementari: da un lato la competenza industriale globale, l’eccellenza manifatturiera, gli standard di qualità e la presenza internazionale di Stellantis; dall’altro la capacità di innovazione e tecnologia di Leapmotor.

Le due aziende sottolineano di voler unire questi elementi alla profonda conoscenza dei mercati e dei clienti europei per accelerare la diffusione di una mobilità elettrica competitiva. Una collaborazione che, precisano, va oltre la produzione e riflette il valore strategico che entrambe portano nel progetto.

Perché Saragozza: lo stabilimento e i modelli già prodotti

Lo stabilimento di Saragozza è stato scelto per la qualità, la capacità disponibile e la competenza industriale del sito. La Leapmotor B10 si affianca ai modelli già prodotti nella fabbrica: la Opel Corsa, la Peugeot 208 e la Lancia Ypsilon.

Sull’avvio della produzione in Spagna di questo modello si era già parlato in occasione del Salone di Parigi: ne abbiamo scritto nell’articolo dedicato a Leapmotor a Parigi con B03, D19 e produzione B10 in Spagna.

Le dichiarazioni di Stellantis e Leapmotor

Per Stellantis è intervenuta Silvia Vernetti: «La transizione elettrica deve essere anche una transizione industriale. Se la nostra partnership è la strategia, Saragozza è la prova che possiamo combinare tecnologia globale, competitività e capacità industriali europee».

Per Leapmotor, produrre la B10 in Spagna rappresenta un ulteriore passo nella strategia di internazionalizzazione, nella quale l’Europa è una parte strategica del piano globale. Il fondatore e presidente Jiangming Zhu ha dichiarato: «Le nostre radici sono in Cina e la nostra ambizione è globale. L’Europa è una parte strategica di questa ambizione e produrre a Saragozza ci permette di avvicinare la nostra tecnologia ai mercati e ai clienti europei».

Le istituzioni presenti all’evento

All’evento ha partecipato anche una delegazione istituzionale guidata da Jorge Azcón, presidente del Governo di Aragona, e da Jordi García Brustenga, segretario di Stato per l’Industria. La loro presenza sottolinea, evidenzia il comunicato, l’importanza del progetto per l’industria spagnola e per il posizionamento dell’Aragona come regione strategica nella trasformazione del settore automotive.

L’avvio della produzione a Saragozza rappresenta quindi, secondo Stellantis e Leapmotor, un nuovo modello di cooperazione industriale che unisce tecnologia globale, produzione europea e competitività spagnola. Lo slogan scelto per l’occasione è «Two Forces. A Bright Electric Future. Built in Europe.».

Chi è Leapmotor e che rapporto ha con Stellantis

Leapmotor è stata fondata nel 2015 ed è un’azienda di veicoli elettrici intelligenti con sede a Hangzhou, nella provincia cinese dello Zhejiang. Si occupa di progettazione, ricerca e sviluppo e produzione, oltre che di guida assistita, controllo dei motori elettrici, sistemi batteria e soluzioni di connettività. Progetta e produce in proprio componenti chiave: i componenti interni ad alto valore rappresentano il 65% del costo totale dei suoi veicoli.

La gamma è organizzata in quattro serie, A, B, C e D, e comprende berline, SUV e monovolume, con versioni sia 100% elettriche sia elettriche a autonomia estesa. Tra i modelli in vendita il comunicato cita A05, A10, B01, B10, C16, C10, C11, D19, D99 e Lafa5. Nel 2023 Stellantis ha investito in Leapmotor e nel maggio 2024 le due aziende hanno costituito la joint venture Leapmotor International B.V. per esplorare i mercati internazionali.

Domande frequenti su Leapmotor B10 e la produzione a Saragozza

Quando è iniziata la produzione della Leapmotor B10 a Saragozza?

Stellantis e Leapmotor hanno annunciato l’avvio ufficiale della produzione della Leapmotor B10 il 16 ottobre 2026, con un evento allo stabilimento di Saragozza, in Spagna.

Quali altri modelli si producono nello stabilimento di Saragozza?

Lo stabilimento di Saragozza produce già la Opel Corsa, la Peugeot 208 e la Lancia Ypsilon. La Leapmotor B10 si aggiunge a questi tre modelli.

Perché Stellantis e Leapmotor hanno scelto Saragozza?

Secondo il comunicato, Saragozza è stata scelta per la qualità dello stabilimento, la capacità produttiva disponibile e la competenza industriale del sito.

Che cos’è la strategia FaSTLAne 2030?

FaSTLAne 2030 è la strategia di Stellantis all’interno della quale rientra il progetto con Leapmotor. Il comunicato la descrive come una partnership che unisce l’esperienza industriale di Stellantis e la tecnologia di Leapmotor.

Quando sono nate Leapmotor International e la partnership con Stellantis?

Stellantis ha investito in Leapmotor nel 2023. A maggio 2024 le due aziende hanno costituito la joint venture Leapmotor International B.V. per esplorare i mercati internazionali.

Chi ha partecipato all’evento di avvio della produzione?

Hanno partecipato Jorge Azcón, presidente del Governo di Aragona, e Jordi García Brustenga, segretario di Stato per l’Industria, insieme a rappresentanti di Stellantis e Leapmotor, tra cui il fondatore Jiangming Zhu.

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