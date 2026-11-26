Installare colonnine di ricarica aperte al pubblico, in un parcheggio comunale, presso un’attività commerciale o in una struttura ricettiva, significa occuparsi di molto più della scelta della stazione. Un impianto formalmente installato ma difficile da usare può trasformarsi in un costo operativo e reputazionale per chi lo gestisce: la conformità coinvolge il sito, la connessione elettrica, la sicurezza, l’accessibilità, i pagamenti e la capacità di mantenere il servizio attivo nel tempo.

Sicurezza elettrica e requisiti dell’impianto

La conformità parte dal progetto elettrico: dimensionamento delle linee, protezioni e verifica della potenza disponibile. L’installazione deve rispettare le norme tecniche applicabili, tra cui la CEI 64-8 per i punti di ricarica e gli standard di prodotto come IEC 61851 e IEC 62196. In un parcheggio esterno contano anche aspetti spesso sottovalutati, come il grado di protezione dell’apparecchiatura e la resistenza a urti, acqua e polvere. Installare più punti AC senza un sistema di bilanciamento dinamico del carico, inoltre, può richiedere un incremento di potenza non necessario o causare distacchi nei momenti di massimo assorbimento.

Accessibilità e sosta

Una colonnina pubblica deve poter essere raggiunta e utilizzata senza ostacoli: contano lo spazio di manovra, la posizione del connettore, la leggibilità del display e l’illuminazione, anche per garantire l’accesso a persone con mobilità ridotta. La segnaletica orizzontale e verticale deve indicare chiaramente che lo stallo è destinato alla ricarica, mentre regole chiare sulla permanenza dopo il termine della sessione aiutano a mantenere disponibile il servizio nei parcheggi ad alta rotazione.

Pagamento e interoperabilità

Per la ricarica accessibile al pubblico, le tariffe devono essere chiare prima dell’avvio della sessione, comprese eventuali componenti legate a energia, tempo di connessione o occupazione dello stallo. Diverse modalità di accesso, come app, tessera RFID o QR code, permettono di servire sia utenti abituali che occasionali. L’interoperabilità va considerata già nella scelta del sistema di gestione: un protocollo diffuso come l’OCPP facilita il dialogo tra colonnine e piattaforma di back office, consentendo di monitorare disponibilità, sessioni e consumi da un unico ambiente.

Un processo per non correggere dopo

Prima dell’ordine conviene costruire un progetto che unisca le esigenze del sito, i vincoli elettrici e il modello di servizio, definendo potenza iniziale e futura, numero di stalli, tariffe e responsabilità di gestione. Un processo solido comprende almeno un sopralluogo tecnico, lo studio della connessione e delle protezioni, la valutazione autorizzativa, la scelta di hardware e software e un collaudo che verifichi davvero ricarica, pagamento e comunicazione con il back office, non solo l’accensione dell’impianto. Anche dopo l’apertura, manutenzione preventiva, aggiornamenti software e monitoraggio degli allarmi restano parte della conformità, perché un’infrastruttura pubblica è affidabile solo se viene controllata nel tempo.

Domande frequenti sulla conformità delle colonnine pubbliche

Quali norme tecniche regolano l’installazione di colonnine pubbliche?

I riferimenti principali sono la norma CEI 64-8 per gli impianti elettrici e i punti di ricarica, e gli standard di prodotto IEC 61851 e IEC 62196 per le stazioni e i connettori. Il quadro normativo include anche il regolamento europeo AFIR e le disposizioni nazionali applicabili.

Cosa deve garantire una colonnina accessibile al pubblico?

Deve essere raggiungibile senza ostacoli, anche per persone con mobilità ridotta, avere tariffe chiare comunicate prima dell’avvio della ricarica e offrire più modalità di accesso, come app, tessera RFID o QR code.

Perché conta il protocollo OCPP in un’installazione pubblica?

Perché permette alla colonnina di dialogare con la piattaforma di gestione in modo interoperabile, consentendo al gestore di monitorare disponibilità, sessioni, consumi e allarmi senza dipendere da un sistema chiuso legato a un solo fornitore.

Il collaudo si limita a verificare che la colonnina si accenda?

No: un collaudo completo deve verificare anche l’avvio e la fine della ricarica, il riconoscimento dell’utente, il pagamento, la comunicazione con il back office e il comportamento dell’impianto dopo un’interruzione di rete o di alimentazione.

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