La Mercedes ‘Baby G’ continua ad avvicinarsi a grandi passi verso il debutto. La nuova vettura, una variante più piccola ed accessibile rispetto ad uno dei modelli più iconici del marchio della Stella, sta effettuando nuovi test invernali, come si può vedere da queste foto pubblicate dai canali social di Carwow. Confermando quando detto le scorse settimane dal CEO Ola Kallenius, che aveva annunciato un lancio tra meno di 24 mesi, cioè tra la fine del 2027 e l’inizio del 2028.

Più piccola, ma sempre con l’anima da ‘G’

Queste nuove foto spia mostrano un prototipo sempre coperto dalla pellicola per camuffare il design, come già accaduto per gli scatti dei mesi scorsi. Comunque, si conferma un design particolarmente fedele alla sorella maggiore, ma con dimensioni ovviamente ridotte. Uno stile reinterpretato in maniera un po’ più moderna, con linee più nette, grafiche dei fari più giovanili, combinate con tratti tipici della sorella maggiore, come il profilo squadrato e la ruota di scorta posteriore. Per piacere sia ai più giovani sia agli appassionati storici.

La ‘Baby G’ (o come si chiamerà, visto che il nome è ancora da svelare) farà parte della gamma dei modelli compatti della casa di Stoccarda, assieme a GLA, GLB e CLA. Tuttavia, anziché basarsi sulla piattaforma modulare standard di Mercedes-Benz (MMA), adotterà un telaio a longheroni (ladder-frame) dedicato, progettato per offrire prestazioni superiori sui terreni più impegnativi. Per mantenere quelle caratteristiche tanto care alla Classe G.

Non abbiamo immagini dell’abitacolo, ma erediterà probabilmente le tecnologie più recenti di Mercedes, offrendo al contempo una posizione di guida rialzata e una praticità superiore a quella di un SUV convenzionale. Per quanto riguarda la parte tecnica, anche questa versione a dimensioni ridotte avrà l’off-road come tema chiave. Ci saranno soluzioni dedicate per la geometria delle sospensioni, l’articolazione degli assi e nelle dimensioni delle ruote.

Elettrica, ma anche ibrida

Inizialmente, era stata annunciata una motorizzazione esclusivamente elettrica per la ‘Baby G’, viste anche le dimensioni compatte che portavano ad essere ideale per gli spostamenti anche cittadini, oltre che off-road. Tuttavia, l’evoluzione del mercato e le difficoltà di diffusione dei modelli a zero emissioni hanno fatto cambiare idea ai dirigenti della Stella. Così, oltre alla versione a batteria, sarà disponibile anche ibrida, forse con il motore 1.5 elettrificato già presente sulla nuova CLA. Ma non ci sono ancora annunci ufficiali.

Arriverà tra poco più di un anno

La Mercedes ‘Baby G’ è attesa, come dicevamo, alla presentazione tra la fine dell’anno prossimo e l’inizio del 2028, anno in cui dovrebbe iniziare la produzione in Ungheria e quando dovrebbe essere previsto anche l’arrivo sul mercato. Di un modello che vuole provare a ripercorrere la strada dell’iconica sorella maggiore, per un pubblico con minori possibilità economiche.

Quando arriverà la nuova Mercedes Baby G?

La presentazione è attesa tra la fine del 2027 e l’inizio del 2028. La produzione dovrebbe partire in Ungheria nel 2028, anno in cui è previsto anche l’arrivo sul mercato. Il CEO Ola Kallenius aveva anticipato un lancio entro meno di 24 mesi.

Quali caratteristiche avrà il design della Mercedes Baby G?

Le nuove foto spia mostrano un prototipo ancora camuffato, ma confermano uno stile fedele alla Classe G più grande, reinterpretato in chiave moderna e con dimensioni ridotte. Tra gli elementi distintivi ci saranno il profilo squadrato, una nuova grafica dei fari e la ruota di scorta posteriore.

Quale piattaforma utilizzerà la Baby G?

A differenza di altri modelli compatti Mercedes, non adotterà la piattaforma MMA. La vettura avrà un telaio a longheroni dedicato, progettato per affrontare i terreni più impegnativi. Sono previste anche soluzioni specifiche per sospensioni, articolazione degli assi e dimensioni delle ruote.

La Mercedes Baby G sarà soltanto elettrica?

No. Inizialmente era stata annunciata una versione esclusivamente elettrica, ma successivamente Mercedes ha previsto anche una motorizzazione ibrida. Quest’ultima potrebbe utilizzare il motore 1.5 elettrificato già presente sulla nuova CLA, anche se non ci sono ancora conferme ufficiali. La gamma dovrebbe quindi comprendere sia una variante a batteria sia una ibrida.

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