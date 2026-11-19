Collegare una colonnina al fotovoltaico non significa portare fisicamente l’energia dei pannelli all’auto con un cavo dedicato. In un impianto progettato correttamente, il fotovoltaico produce energia in corrente continua, l’inverter la convertite in corrente alternata e la wallbox utilizza l’energia disponibile nel quadro elettrico insieme agli altri carichi dell’edificio. Il valore della soluzione sta nel riconoscere quanta potenza solare è davvero disponibile in ogni momento e nell’adeguare la ricarica senza sovraccaricare l’impianto.

Come funziona il collegamento

Lo schema di base prevede pannelli fotovoltaici, inverter, un dispositivo di misura dei flussi energetici (spesso chiamato energy meter o smart meter) e il punto di ricarica, alimentato tramite una linea dedicata e protetta secondo le caratteristiche dell’impianto. Il misuratore rileva l’energia scambiata con la rete: quando l’edificio sta producendo più di quanto consuma, il sistema di gestione può aumentare la potenza erogata all’auto; quando i consumi crescono, la riduce. In questo modo la ricarica segue la disponibilità energetica, invece di diventare un prelievo non controllato.

Non tutte le colonnine possono modulare la potenza in modo dinamico, e non tutti gli impianti fotovoltaici dispongono di strumenti di misura compatibili: prima di scegliere la soluzione è quindi necessario verificare protocolli di comunicazione, configurazione monofase o trifase e potenza impegnata.

Ricarica da surplus o ricarica programmata

La modalità più immediata è la ricarica da surplus fotovoltaico: l’auto riceve energia quando, al netto dei consumi dell’edificio, esiste una produzione eccedente. È una scelta efficace per chi parcheggia l’auto a lungo durante le ore diurne. Esiste poi la ricarica programmata, in cui l’utente definisce fasce orarie o un livello di carica da raggiungere entro un’ora precisa: utile quando il solo surplus solare non basta a completare la ricarica in tempo. Un sistema evoluto può combinare le due logiche, dando priorità al fotovoltaico durante il giorno e integrando energia dalla rete solo quando necessario.

Il limite minimo di ricarica e il ruolo dell’accumulo

La ricarica in corrente alternata non può essere ridotta all’infinito: molti veicoli e sistemi di ricarica lavorano con una corrente minima indicativa di 6 A per fase, pari a circa 1,4 kW in monofase e 4,1 kW in trifase. Se il surplus fotovoltaico scende sotto questa soglia, il sistema può interrompere temporaneamente la sessione o passare alla rete, in base alla logica impostata. Una batteria di accumulo può spostare parte dell’energia prodotta nelle ore centrali della giornata verso la sera, quando l’auto rientra, ma non è una condizione obbligatoria per collegare la colonnina al fotovoltaico: va valutata in base ai consumi serali dell’edificio e ai chilometri percorsi dal veicolo.

Protezioni elettriche e conformità

Il punto di ricarica deve essere inserito in un impianto progettato e verificato da personale abilitato, con dimensionamento dei cavi, protezioni magnetotermiche e differenziali e messa a terra coerenti con la potenza e la distanza dal quadro. Il riferimento tecnico principale è la norma CEI 64-8, nella parte dedicata alle infrastrutture di ricarica in bassa tensione. Se sono previste modifiche al fotovoltaico, all’accumulo o alla potenza disponibile, possono essere necessari ulteriori adempimenti verso il distributore locale: è sempre opportuno verificare gli obblighi applicabili con un installatore qualificato.

Domande frequenti sul collegamento colonnina-fotovoltaico

La colonnina si collega direttamente ai pannelli fotovoltaici?

No: l’energia prodotta dai pannelli passa prima dall’inverter, che la converte in corrente alternata, e poi dal quadro elettrico dell’edificio. La wallbox utilizza l’energia disponibile in quel momento, insieme agli altri carichi della casa o dell’azienda.

Serve una batteria di accumulo per ricaricare con il fotovoltaico?

Non è obbligatoria. È utile soprattutto quando l’auto resta parcheggiata dopo il tramonto o quando l’abitazione ha consumi serali elevati; se la sosta coincide con le ore di produzione solare, il collegamento funziona bene anche senza accumulo.

Perché la ricarica si interrompe nelle giornate nuvolose?

La ricarica AC richiede una corrente minima (circa 1,4 kW in monofase, 4,1 kW in trifase): se il surplus fotovoltaico scende sotto questa soglia per nuvolosità o ombreggiamenti, il sistema può sospendere la sessione o passare temporaneamente alla rete, in base alle regole impostate.

Quali norme regolano l’installazione?

Il riferimento principale per l’impianto elettrico è la norma CEI 64-8, nella parte dedicata alle infrastrutture di ricarica. In presenza di modifiche al fotovoltaico o all’accumulo possono aggiungersi ulteriori adempimenti verso il distributore locale, da verificare con un installatore abilitato.

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