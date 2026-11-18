La filiera italiana dell’automotive è protagonista della crescita internazionale di BYD. Lo dimostrano i riconoscimenti assegnati ad Adler Pelzer Group, STMicroelectronics e MSC durante la recente Supplier Conference 2026 del Gruppo cinese, svoltasi tra Francoforte e Parigi, che confermano il ruolo concreto delle competenze industriali italiane nella rete globale di fornitori di BYD.

Un risultato che, secondo BYD, va oltre il valore dei singoli premi e testimonia come le eccellenze industriali italiane siano già parte attiva dello sviluppo di uno dei principali protagonisti mondiali della mobilità elettrificata.

Adler Pelzer Group, MSC e STMicroelectronics: i riconoscimenti

Adler Pelzer Group, specializzato nello sviluppo e nella produzione di componenti per l’isolamento acustico e termico e il comfort degli abitacoli, ha ricevuto lo Special Contribution Award. Lo stesso riconoscimento è stato conferito a MSC, gruppo di origine italiana leader mondiale nel trasporto marittimo di container e nei servizi logistici integrati. STMicroelectronics, tra i principali produttori mondiali di semiconduttori e soluzioni microelettroniche per l’automotive, è stato invece premiato nella categoria Outstanding Partner.

Tre espressioni di competenze differenti ma complementari, che testimoniano la capacità dell’industria italiana di contribuire concretamente alla crescita di BYD: non semplici prospettive di collaborazione, dunque, ma rapporti industriali già esistenti, fondati su qualità, innovazione e competitività. Accanto alle tre aziende legate all’Italia, BYD ha premiato altri importanti partner internazionali, tra cui Bosch, Continental, Schaeffler, Lear Corporation, Siemens, Infineon, Aptiv, Autoliv, FORVIA, KUKA, NXP, TE Connectivity e Analog Devices, a testimonianza dell’ampiezza e dell’elevato livello tecnologico della propria rete globale di fornitori.

La centralità crescente dell’Italia per BYD

I premi assegnati ad Adler Pelzer Group, STMicroelectronics e MSC assumono un significato ancora più rilevante alla luce del percorso intrapreso da BYD in Italia negli ultimi due anni, segnato da scelte strategiche che confermano la crescente centralità del nostro Paese nei programmi di sviluppo del Gruppo: dalla decisione di localizzare in Italia il Centro Design e l’hub tecnologico digitale europei, al dialogo diretto con la filiera nazionale della componentistica avviato anche attraverso il partecipato Supplier Meeting di Torino dello scorso anno, fino alla continua espansione di una rete di concessionarie e centri di assistenza sempre più capillare.

Una roadmap che, secondo BYD, dimostra come l’impegno del Gruppo in Italia non si limiti alla commercializzazione dei propri veicoli, ma si traduca in investimenti, competenze e collaborazioni industriali concrete, valorizzando un patrimonio unico al mondo.

Domande frequenti su BYD e la componentistica italiana

Quali aziende italiane sono state premiate da BYD?

Adler Pelzer Group e MSC hanno ricevuto lo Special Contribution Award, mentre STMicroelectronics è stata premiata nella categoria Outstanding Partner.

In quale occasione sono stati assegnati i riconoscimenti?

Durante la Supplier Conference 2026 di BYD, svoltasi tra Francoforte e Parigi.

Quali attività svolgono le tre aziende italiane premiate?

Adler Pelzer Group sviluppa componenti per l’isolamento acustico e termico e il comfort degli abitacoli; MSC è leader mondiale nel trasporto marittimo di container e nei servizi logistici integrati; STMicroelectronics è tra i principali produttori mondiali di semiconduttori e soluzioni microelettroniche per l’automotive.

Come si inquadra questo riconoscimento nella strategia di BYD in Italia?

Si inserisce in un percorso che comprende la localizzazione in Italia del Centro Design e dell’hub tecnologico digitale europei di BYD, il dialogo con la filiera nazionale della componentistica e l’espansione della rete di concessionarie e centri di assistenza.

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