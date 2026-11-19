Dopo averlo svelato in anteprima mondiale a Monaco di Baviera lo scorso luglio, con un debutto simultaneo in 65 mercati, XPENG porta su strada la versione REEV di L03, il SUV Coupé di nuova generazione che la Casa di Guangzhou definisce il modello con la più spiccata vocazione internazionale mai realizzato dal brand. Denominata L03 Power X, la variante ad autonomia estesa è dotata del sistema Kunpeng Super Electric System e punta a democratizzare la tecnologia Physical AI di XPENG anche per chi non è ancora pronto a passare all’elettrico puro.

XPENG L03 unisce un design ispirato alle supercar, sviluppato sotto la guida dell’ex capo del design esterno di Ferrari JuanMa Lopez, il comfort di un abitacolo premium, una praticità flessibile e una guida intelligente pensata per le strade di tutto il mondo. In Italia la gamma Power-X REEV parte da 38.970 euro.

Indice

Design e aerodinamica: la filosofia Vital Flow

XPENG L03 si presenta come un SUV Coupé di nuova generazione plasmato dalla filosofia di design “Vital Flow” di XPENG, con una carrozzeria wide-body, un profilo sportivo, una silhouette fastback scolpita dal vento, portiere senza telaio e un coefficiente di resistenza aerodinamica ai vertici della categoria di appena 0,228 Cx, ottenuto anche grazie a maniglie a scomparsa integrate a filo carrozzeria. Le dimensioni sono di 4.650 mm di lunghezza, 1.920 mm di larghezza e 2.850 mm di passo.

Il frontale “Starship Design” adotta proiettori anteriori con oltre 400 LED, gruppi posteriori Ultra-RED a tutta larghezza e luci laterali dinamiche, con regolazione dei fari in altezza e funzione abbaglianti intelligenti “auto-sensing”. La griglia frontale attiva si apre e chiude in base a velocità, condizioni atmosferiche e dinamiche di guida per ottimizzare aerodinamica, consumi ed emissioni, oltre al raffreddamento del gruppo motore. Il tetto panoramico in vetro oscurato offre un isolamento termico superiore all’86% e una protezione dai raggi UV oltre il 99,9%.

Il frontale “Starship Design” con oltre 400 LED

La versione Power-X RWD Long Range monta cerchi eco-design grigio/nero da 18 pollici, mentre la Long Range ULTRA adotta cerchi da 20 pollici a razze argentate abbinati a pinze freno gialle. Oltre alla vernice di serie Artic White, sono disponibili in opzione le colorazioni metallizzate Phantom Purple, Midnight Black, Silver Frost e Rock Gray.

Kunpeng Super Electric System: la libertà del range extender

Il cuore delle versioni Power X è il sistema REEV (Range Extender Electric Vehicle) basato sul Kunpeng Super Electric System, che abbina un pacco batterie LFP da 37,25 kWh su architettura a 400V a un generatore a benzina aspirato da 1,5 litri e a un serbatoio da 42 litri. Il risultato è un’autonomia puramente elettrica fino a 215 km e una percorrenza complessiva superiore a 1.000 km nel ciclo combinato WLTP, con un’efficienza complessiva del sistema integrato 6 in 1 del 92,3% e consumi in modalità di mantenimento della carica sotto i 6 l/100 km.

Le prestazioni garantiscono uno 0-100 km/h in 6,8 secondi, mentre il sistema di cancellazione del rumore del motore (ENC) abbatte la rumorosità del powertrain a livelli impercettibili, pari a ≤ 0,5 dB. In corrente continua, la ricarica dal 10% all’80% richiede 20 minuti sfruttando una potenza di picco di 123 kW; in corrente alternata, il caricatore trifase integrato da 11 kW riporta la batteria dal 5% al 100% in 4,4 ore.

XPENG L03 Power X REEV

La versatilità è completata dalla funzione Vehicle-to-Load (V2L) da 6 kW e dalla possibilità di installare un gancio traino estraibile per rimorchi fino a 1.500 kg, oltre a un bagagliaio da 539 litri (metodo WDM), espandibile fino a 1.640 litri abbattendo i sedili posteriori frazionabili 40/20/40.

Abitacolo, tecnologia e guida intelligente XPILOT

Gli interni, disponibili in Eco Leather Dark Gray o Light Gray, accolgono i passeggeri anteriori con Welcome Mode e memoria di posizione, sedili riscaldabili e ventilati con supporto lombare a 4 vie e funzione massaggio (multi-impulso completo sulla versione ULTRA). L’ambiente digitale è dominato da un display centrale Full HD da 15,6 pollici, un quadro strumenti digitale da 8,88 pollici e un W-HUD da 26,8 pollici, con radio DAB/FM, Apple CarPlay e Android Auto. Il sistema operativo XOS 6 integra un assistente vocale AI di nuova generazione, attivabile con “Hey XPENG”, in grado di gestire le quattro zone dell’abitacolo e fornire suggerimenti personalizzati.

L’abitacolo di XPENG L03 Power X REEV

Al centro del veicolo si trova il più recente NGP (VLA 2.0), il Next Generation Pilot di XPENG basato sul proprio modello di fondazione del mondo fisico, che l’azienda prevede di distribuire progressivamente in Europa a partire dal 2027: è in grado di registrare gli ultimi 30 secondi di guida e di proiettarsi nei 6 secondi successivi, tenendo conto delle variabili del tratto stradale. L03 è alimentato da tre chip Turing AI, fino a 2.250 TOPS di potenza di calcolo (due chip sulla versione ULTRA, con supporto al modello Vision-Language Model). Progettato per i rigorosi standard di sicurezza globali a cinque stelle, il SUV adotta un telaio pressofuso in acciaio ad alta resistenza e alluminio, supportato da 7 airbag, e un pacchetto XPILOT con Adaptive Cruise Control, Lane Centering Control, assistenza al parcheggio automatico e Parking Assist con sensori e telecamere a 360°.

XPENG L03 è inoltre il primo modello del brand a beneficiare, fuori dalla Cina, della partnership con Google Maps: attraverso il Google Maps Auto SDK, XPENG ha sviluppato un proprio sistema di navigazione che offre l’esperienza cartografica completa di Google Maps integrata a bordo, senza bisogno di mirroring dello smartphone, usata anche per supportare NGP (VLA 2.0) e il sistema di assistenza di base XPILOT Assist.

In XPENG crediamo che il livello della tecnologia AI a bordo dei nostri veicoli rappresenti già oggi un autentico punto di svolta per la mobilità attuale e futura. Stiamo costruendo una Physical AI company: vogliamo utilizzare la tecnologia per cambiare il modo in cui le persone si muovono e vivono. Crediamo fermamente che l’innovazione debba essere per tutti, non solo per pochi. He Xiaopeng, Chairman e CEO di XPENG

XPENG L03 Power X REEV durante il test drive

Prezzi e garanzia in Italia

I listini “chiavi in mano”, comprensivi di IVA e messa su strada, sono così strutturati: XPENG L03 Power-X RWD Long Range a 38.970 euro e XPENG L03 Power-X RWD Long Range ULTRA a 43.970 euro, quest’ultima disponibile sul mercato italiano a partire dal secondo trimestre 2027. Tra gli optional, le colorazioni metallizzate costano 990 euro e il gancio traino estraibile 1.500 euro.

Ogni vettura è coperta da una garanzia di 5 anni o 120.000 km sul veicolo, comprensiva di 5 anni di assistenza stradale, e di 8 anni o 160.000 km sulla batteria di trazione. L’assistenza post-vendita è assicurata da un magazzino centrale europeo nei Paesi Bassi, coordinato con piattaforme logistiche in Italia, con tempistiche di fornitura dei ricambi dalle 24 alle 48 ore. In Italia, XPENG L03 è commercializzata da ATFlow, importatore e distributore in esclusiva del brand per il mercato italiano.

Domande frequenti su XPENG L03

Quanto costa XPENG L03 Power X REEV in Italia?

Si parte da 38.970 euro chiavi in mano per la Power-X RWD Long Range; la Long Range ULTRA costa 43.970 euro ed è attesa in Italia dal secondo trimestre 2027.

Che autonomia ha XPENG L03 Power X con il range extender?

Fino a 215 km in modalità puramente elettrica e oltre 1.000 km di percorrenza complessiva nel ciclo combinato WLTP, grazie al Kunpeng Super Electric System.

Cos’è il sistema NGP (VLA 2.0) di XPENG?

È il Next Generation Pilot di XPENG, un sistema di guida intelligente basato su un modello di fondazione del mondo fisico in grado di analizzare gli ultimi 30 secondi di guida e anticipare i 6 secondi successivi; XPENG prevede di introdurlo in Europa a partire dal 2027.

Chi distribuisce XPENG in Italia?

ATFlow è l’importatore e distributore in esclusiva del marchio XPENG per il mercato italiano.

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