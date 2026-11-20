10.911 euro di export pro capite e quasi 110 mila euro per singola impresa: più di Stati Uniti e Cina. Sono alcuni dei dati presentati nel corso dell’incontro “Automotive Made in Italy e Motor Valley: eccellenza industriale e visione internazionale”, promosso da Comitato Leonardo in collaborazione con Motor Valley e organizzato presso la sede Ducati di Borgo Panigale, nell’anno in cui l’azienda celebra il suo centenario.

Il Comitato Leonardo è nato nel 1993 su iniziativa di ICE, Confindustria e di un gruppo di imprenditori, e opera con il supporto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. All’incontro hanno preso parte Sergio Dompé (Presidente del Comitato Leonardo), Valentino Valentini (Vice Ministro delle imprese e del Made in Italy), Vincenzo Colla (Vicepresidente della Regione Emilia-Romagna), Emanuele Orsini (Presidente di Confindustria), Matteo Zoppas (Presidente di ICE Agenzia), Andrea Pontremoli (Presidente di Motor Valley e Amministratore Delegato di Dallara Automobili), Claudio Domenicali (Amministratore Delegato di Ducati Motor Holding), Hannes Zanon (General Manager Hypercar di Pagani Automobili) e Lucio Poma (Capo Economista di Nomisma).

Nasce il Leonardo Index: la misura del Made in Italy

L’incontro è stato l’occasione per annunciare il lancio del “Leonardo Index”, l’indagine di Comitato Leonardo realizzata da Nomisma per misurare l’impatto industriale ed economico del Made in Italy, che sarà presentato ufficialmente nel 2027. L’indagine ha misurato 161.250 imprese italiane attive, considerando criteri come il radicamento sul territorio, la proiezione internazionale, l’identità e la continuità familiare.

Il Leonardo Index dà alla politica industriale uno strumento che mancava: misurare il Made in Italy attraverso radicamento, continuità familiare e proiezione internazionale delle imprese. La Motor Valley ci dimostra che la nostra forza deriva da un sistema di filiere e territori, e le politiche pubbliche funzionano solo se partono da una analisi dei numeri di quel sistema. Per questo il Governo sostiene e incoraggia il lavoro del Comitato Leonardo. Valentino Valentini, Vice Ministro delle imprese e del Made in Italy

I numeri presentati oggi raccontano una filiera che non si limita a produrre auto e moto iconiche, ma genera lavoro, competenze e valore diffuso. Il Leonardo Index nasce per valorizzare e sostenere il Made in Italy in un anno nel quale l’export italiano verso i paesi extra UE è cresciuto del 5,4%, secondo i dati ISTAT. L’index vuole offrire un punto di osservazione che mancava, per permettere a imprese, imprenditori e manager di riconoscere i propri punti di forza e di trasmetterli alle nuove generazioni. Sergio Dompé, Presidente del Comitato Leonardo

Emanuele Orsini, Presidente di Confindustria, ha sottolineato come la forza dell’industria italiana risieda nella capacità di fare sistema: i grandi campioni industriali non crescono da soli, ma insieme a un tessuto di PMI, fornitori specializzati, università e centri di ricerca. Per questo, secondo Orsini, serve una politica industriale comune a livello europeo, capace di tutelare la capacità produttiva, contrastare la concorrenza sleale e garantire condizioni di competizione eque.

Matteo Zoppas, Presidente di ICE Agenzia, ha evidenziato che nei primi nove mesi del 2026 il valore delle esportazioni italiane di beni è cresciuto del 4,7% rispetto allo stesso periodo del 2025: se l’andamento sarà confermato nell’ultimo trimestre, il 2026 potrebbe chiudersi intorno ai 675 miliardi di euro, avvicinando l’Italia all’obiettivo dei 700 miliardi stabilito dal Governo per il 2027.

Dalla Motor Valley al mondo: la forza dell’Italia è la varietà

In Emilia-Romagna, il Leonardo Index conferma un ecosistema industriale strategico per l’intero sistema Paese. Sulle 74.981 imprese che operano nel settore dell’automotive italiano, la filiera legata alla Motor Valley conta 39.647 imprese (di cui 9.415 nella produzione di auto), 347,2 miliardi di euro di fatturato (di cui 133 miliardi nella produzione di auto) e oltre 1 milione di occupati (di cui 392.879 nella produzione di auto). Le 9.415 imprese che producono auto, pari al 24% del totale, generano il 38% del fatturato e il 37% degli occupati dell’intera filiera. L’Emilia-Romagna è la prima regione per numero di imprese e concentra il 38% dei fornitori diretti dei capofiliera, confermandosi la prima regione italiana per densità di fornitura specializzata.

La Motor Valley non è soltanto un’eccellenza riconosciuta a livello mondiale, ma un modello industriale unico che continua ad ampliare e consolidare il proprio ruolo internazionale. La sua vera forza risiede in un profondo legame identitario con il territorio, con università, centri di ricerca, imprese e istituzioni che lavorano nella stessa direzione, condividendo obiettivi e investimenti. Vincenzo Colla, Vicepresidente della Regione Emilia-Romagna

I numeri della Motor Valley si inseriscono nel quadro tracciato dalle prime evidenze del Leonardo Index ed evidenziano una forza che si riflette sul commercio mondiale: con il record storico 2025 di 643 miliardi di euro di export, l’Italia primeggia per export pro capite, battendo sia Stati Uniti (5.648 euro) che Cina (2.377 euro), con un valore di 10.911 euro pro capite, circa il doppio rispetto agli Stati Uniti. Il Paese registra una bilancia commerciale in attivo ininterrotto da tre anni e per tutti i mesi del primo semestre 2026. Escludendo i tre principali prodotti mondiali (apparecchiature elettriche ed elettroniche; reattori nucleari, caldaie, macchinari e apparecchi meccanici; combustibili minerali, oli e prodotti della loro distillazione), l’Italia sale dal 7° al 4° posto, con 469 miliardi di euro di export, a conferma che la vera forza del Made in Italy è la varietà.

Domande frequenti sul Leonardo Index e la Motor Valley

Cos’è il Leonardo Index?

È l’indagine di Comitato Leonardo realizzata da Nomisma su 161.250 imprese italiane attive, per misurare l’impatto industriale ed economico del Made in Italy attraverso criteri come radicamento territoriale, proiezione internazionale, identità e continuità familiare. Sarà presentato ufficialmente nel 2027.

Quanto vale l’export pro capite italiano rispetto a Stati Uniti e Cina?

L’Italia registra un export pro capite di 10.911 euro, circa il doppio rispetto ai 5.648 euro degli Stati Uniti e ai 2.377 euro della Cina.

Quante imprese e occupati conta la filiera Motor Valley in Emilia-Romagna?

La filiera legata alla Motor Valley conta 39.647 imprese, 347,2 miliardi di euro di fatturato e oltre 1 milione di occupati; le 9.415 imprese che producono auto generano il 38% del fatturato e il 37% degli occupati dell’intera filiera.

Dove si è svolto l’incontro di Comitato Leonardo sull’Automotive Made in Italy?

L’incontro si è svolto presso la sede Ducati di Borgo Panigale, a Bologna, il 20 novembre 2026, nell’anno del centenario dell’azienda.

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