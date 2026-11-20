Automobili Lamborghini ha ampliato la propria offerta di calcolo spaziale sull’applicazione ufficiale per Apple Vision Pro con l’introduzione della nuova esperienza dedicata a Temerario Spyder. Sfruttando immagini ad altissima risoluzione, il calcolo spaziale e controlli naturali di occhi e mani, l’applicazione consente ad appassionati e clienti di esplorare l’ingegneria e il design della supersportiva in un dettaglio straordinario.

Un’esperienza immersiva tra design e ingegneria

Basandosi sui quattro pilastri fondamentali della piattaforma, l’ambiente virtuale mette in mostra l’architettura del veicolo elettrificato ad alte prestazioni (HPEV) di Temerario Spyder, che combina un nuovissimo motore V8 biturbo da 4,0 litri in grado di raggiungere i 10.000 giri/min con tre motori elettrici, per una potenza complessiva di 920 CV.

Gli utenti possono inoltre analizzare le visualizzazioni dinamiche tridimensionali del flusso d’aria sia con configurazione a tetto chiuso che aperto, scoprire i bozzetti e gli iconici elementi di design a forma di Y ed esagonali del Centro Stile Lamborghini, e ispezionare l’artigianalità dell’abitacolo ad alta fedeltà.

Le modalità di guida in realtà aumentata

Un secondo modulo esclusivo consente agli utenti di esplorare come il veicolo si trasforma attraverso quattro configurazioni di modalità di guida, offrendo un chiaro confronto tra erogazione di potenza, dinamica e comportamento di guida. Traducendo metriche tecniche in un ambiente spaziale, Automobili Lamborghini unisce dati ingegneristici e innovazione digitale, presentando Temerario Spyder in scala reale o in ambientazioni completamente immersive.

Domande frequenti su Lamborghini Temerario Spyder e Apple Vision Pro

Cosa permette di fare la nuova esperienza Apple Vision Pro dedicata a Temerario Spyder?

Consente di esplorare in dettaglio l’ingegneria e il design della vettura tramite calcolo spaziale, immagini ad altissima risoluzione e controlli naturali di occhi e mani, analizzando anche i flussi d’aria a tetto aperto e chiuso e le quattro modalità di guida.

Che potenza ha Lamborghini Temerario Spyder?

Temerario Spyder monta un motore V8 biturbo da 4,0 litri in grado di raggiungere i 10.000 giri/min abbinato a tre motori elettrici, per una potenza complessiva di 920 CV.

Cosa mostra il modulo dedicato alle modalità di guida?

Permette di confrontare le quattro configurazioni di modalità di guida di Temerario Spyder in termini di erogazione di potenza, dinamica e comportamento su strada.

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