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La sesta generazione della Toyota RAV4, entrata in produzione a dicembre 2021, esplora nuovi orizzonti di carrozzeria, anche se solo nella fantasia degli appassionati attraverso audaci progetti virtuali e render come quello che qui ne ipotizza un’insolita, e assai improbabile, variante cabrio. Prodotta negli stabilimenti di Giappone, Canada, Stati Uniti e Cina, costruita su piattaforma TNGA-K, la Toyota RAV4 è uno dei modelli globali portanti della gamma del costruttore nipponico.

Varianti che oggi non hanno domanda

Attualmente la Toyota RAV4 viene proposta sul mercato in un’unica variante di carrozzeria, SUV a cinque porte. In passato però la RAV4 ha conosciuto anche altre configurazioni, come quelle a tre porte, sia con tetto fisso che cabrio. Oggi quel genere di modelli ha perso appeal, con una domanda divenuta inesistente, giustificando la mancata presenza di varianti di questo tipo nella gamma della RAV4, così come il fatto che modelli del genere non rientrino nella strategia di Toyota.

Una due porte accorciata

Tuttavia le ipotesi stilistiche degli appassionati superano queste valutazioni, prendendo forma in Rete, come nel caso del render che arriva dal canale YouTube AutoYa, nel quale un digital artist ha immaginato la nuova Toyota RAV4 Cabrio, mostrandoci il suo originale aspetto da più angolazioni, compresa la rivisitata configurazione dell’abitacolo. Rispetto alla RAV4 attualmente sul mercato, questa RAV4 Cabrio abbandona la portiere posteriori, trasformandosi in una due porte con un compatto vano posteriore, gli sbalzi sono più corti, il passo è sensibilmente ridotto e anche l’altezza è più contenuta.

Capote in tela ripiegabile, ruota di scorta a vista e montanti B più grossi

La Toyota RAV4 Cabrio qui immaginata dispone di capote in tela che si ripiega dietro i sedili posteriori. Sulla vettura spiccano la ruota di scorta “appesa” sul portellone, montanti B molto più spessi e massicci e un divanetto posteriore stretto che riduce inevitabilmente spazio e comfort per chi viaggia dietro. Nonostante le dimensioni ridotte di questa fantasiosa variante “scoperta” del SUV giapponese, l’impostazione generale resta quella della reale Toyota RAV4, per un risultato finale esteticamente riuscito, con una vettura dall’indole avventurosa e libertaria.

Esiste davvero una Toyota RAV4 Cabrio?

No, la Toyota RAV4 Cabrio mostrata nel render è un progetto digitale realizzato da un artista e pubblicato sul canale YouTube AutoYa. Non si tratta di un modello ufficiale annunciato da Toyota, ma di un’ipotesi stilistica.

Come sarebbe la Toyota RAV4 Cabrio immaginata nel render?

Il progetto trasforma il SUV giapponese in una vettura a due porte con capote in tela ripiegabile, dimensioni più compatte, passo accorciato e ruota di scorta montata sul portellone posteriore. Anche l’abitacolo viene rivisto, con un divanetto posteriore più piccolo.

Toyota ha mai prodotto una RAV4 Cabrio?

Sì, nelle prime generazioni della RAV4 Toyota ha proposto anche una variante a tre porte con tetto in tela rimovibile, oltre alle versioni con carrozzeria chiusa. Questa configurazione non è stata mantenuta nelle generazioni più recenti.

La Toyota RAV4 Cabrio arriverà in produzione?

Al momento non ci sono indicazioni su un possibile arrivo della RAV4 Cabrio in produzione. Toyota propone la RAV4 attuale nella configurazione SUV a cinque porte e non ha annunciato piani per una variante scoperta. Il render rimane quindi un esercizio di fantasia stilistica.

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