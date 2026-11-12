Como, paura per Robert Sanchez: incidente al Nurburgring con una Ferrari, portiere illeso

Grande spavento per un brutto incidente in pista per Robert Sanchez, portiere spagnolo del Como che, in questi giorni liberi da impegni professionali per via della pausa della nazionali, aveva deciso di vivere l’adrenalina dell’alta velocità effettuando una serie di giri veloci sullo storico circuito del Nurburgring, in Germania. Durante uno dei giri lanciati, effettuati al volante di una Ferrari 488 Challenge EVO, Sanchez si è reso protagonista di un incidente che per fortuna, non ha avuto nessuna conseguenza per lui, uscito illeso, mentre la Ferrari che guidava è andata in parte distrutta.

Approfittando di questo momento di stop per staccare dalla routine, Sanchez, appassionati di motori, si è voluto mettere alla prova sul leggendario circuito dell’Inferno Verde che, in determinate giornate, consente ai privati di poter correre in pista con la propria auto o di partecipare a speciali sessioni, i cosiddetti Trackdays, che consentono di mettersi alla guida di supercar e vetture sportive, capaci di far vivere al massimo l’adrenalina della guida veloce in pista.

Un testimone parla di velocità eccessiva nell’ingresso in curva

Capita però che qualcuno si faccia prendere la mano e prema troppo il pedale dell’acceleratore, faticando a sollevare il piede anche quando dovrebbe. Ed è ciò che sarebbe successo anche al portiere del Como che, secondo quanto dichiarato da un testimone, un uomo che lo seguiva in pista con la sua Audi e che ha raccontato ciò che ha accaduto al tabloid inglese “The Sun”, sarebbe andato troppo forte, entrando a velocità sostenuta nella famosa curva Caracciola-Karussell e finendo per sbattere contro le barriere: “Viaggiava veloce, – ha affermato il testimone – è entrato in curva a 110 km/h. Ha urtato violentemente in curva ed è stata esposta la bandiera rossa. Lui ha accelerato troppo ed è finito dentro le barriere”.

Distrutto l’anteriore della Ferrari

Fortunatamente nessuna conseguenza per Sanchez, nonostante l’impatto violento, mentre danni importanti li ha riportati la Ferrari 488 Challenge EVO che nello schianto contro le barriera ha pesantemente danneggiato la parte anteriore, come si vede nelle immagini che ritraggono la supercar del Cavallino mentre viene portata via dal luogo dell’incidente.

Cosa è successo a Robert Sanchez al Nurburgring?

Il portiere del Como Robert Sanchez è rimasto coinvolto in un incidente durante una sessione in pista al Nurburgring, in Germania. Al volante di una Ferrari 488 Challenge EVO, è finito contro le barriere in corrispondenza della curva Caracciola-Karussell. Fortunatamente è uscito illeso dallo schianto.

Robert Sanchez ha riportato conseguenze nell’incidente?

No, Robert Sanchez non ha riportato conseguenze fisiche nell’incidente al Nurburgring. Nonostante l’impatto contro le barriere, il portiere spagnolo è rimasto illeso.

Quale Ferrari guidava Robert Sanchez al Nurburgring?

Sanchez era al volante di una Ferrari 488 Challenge EVO, una vettura sportiva progettata per le competizioni in pista. Nell’incidente la supercar ha riportato danni importanti, soprattutto nella parte anteriore.

In quale curva del Nurburgring è avvenuto l’incidente di Robert Sanchez?

L’incidente è avvenuto nella celebre curva Caracciola-Karussell, uno dei tratti più iconici e impegnativi del circuito tedesco. Secondo il racconto di un testimone riportato dal tabloid inglese The Sun, Sanchez sarebbe entrato in curva a circa 110 km/h prima di perdere il controllo della Ferrari e finire contro le barriere.

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