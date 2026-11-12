La nuova Nissan LEAF arriva per la prima volta sulle strade italiane. Con la terza generazione del modello che nel 2010 ha segnato l’inizio della mobilità elettrica di massa, Nissan rafforza il proprio impegno nell’elettrificazione, offrendo fino a 622 km di autonomia WLTP, ricarica rapida e tecnologie avanzate pensate per la mobilità quotidiana e i viaggi a lunga percorrenza.

Con sedici anni di storia e oltre 100 riconoscimenti internazionali, Nissan LEAF continua a rappresentare un modello di riferimento nel percorso di elettrificazione del marchio.

Indice

Nuova Nissan LEAF debutta sulle strade italiane

Con la nuova LEAF, Nissan introduce la terza generazione di un modello che nel 2010 ha inaugurato l’era della mobilità elettrica di massa, diventando nel 2011 la prima vettura elettrica premiata come Car of the Year ed equipaggiata, dal 2012, con la tecnologia Vehicle to Home. Oggi LEAF è commercializzata in 36 Paesi, con oltre 730.000 unità vendute a livello globale, di cui oltre 300.000 in Europa e oltre 9.600 in Italia.

Fino a 622 km di autonomia e ricarica rapida fino a 150 kW

La nuova LEAF è disponibile con batterie da 52 kWh e 75 kWh, capaci di offrire rispettivamente fino a 440 km e fino a 622 km di autonomia WLTP. Per agevolare gli spostamenti su lunghe distanze, LEAF supporta la ricarica rapida in corrente continua fino a 150 kW, consentendo di recuperare fino a 420 km di autonomia in circa 30 minuti.

Il sistema intelligente di gestione termica della batteria opera in sinergia con il Route Planner integrato in Google Maps per individuare le stazioni di ricarica lungo il percorso e predisporre automaticamente la temperatura ottimale della batteria, ottimizzando tempi ed efficienza della ricarica in diverse condizioni di utilizzo.

Design aerodinamico e tecnologia di bordo

Progettata presso il Global Design Studio Nissan di Atsugi, in Giappone, la nuova LEAF introduce una silhouette crossover dalle linee essenziali e moderne, con un coefficiente di resistenza aerodinamica pari a 0,25. Tra gli elementi distintivi figurano le maniglie a filo carrozzeria, il tetto panoramico oscurante, i cerchi aerodinamici da 19 pollici e i gruppi ottici posteriori tridimensionali. Il bagagliaio offre una capacità di carico di 437 litri secondo lo standard VDA, accessibile tramite portellone elettrico. La gamma colori comprende sette tinte per la carrozzeria, inclusa l’esclusiva Luminous Teal, mentre gli interni sono disponibili nelle varianti nero e bianco con dettagli viola.

L’abitacolo integra un ecosistema digitale avanzato composto da due schermi da 14,3 pollici, servizi Google integrati e funzionalità Vehicle-to-Load (V2L) che consente di alimentare dispositivi elettrici esterni fino a una potenza di 3,6 kW. Il guidatore può gestire navigazione, climatizzazione e contenuti multimediali tramite comandi vocali. A completare l’esperienza a bordo contribuiscono il sistema audio BOSE® Personal® Plus e l’altoparlante integrato nel poggiatesta del conducente, progettato per convogliare direttamente indicazioni di navigazione e notifiche.

Piattaforma CMF-EV, sicurezza e motore da 218 CV

Realizzata sulla piattaforma modulare CMF-EV, la nuova LEAF combina dimensioni esterne compatte con un abitacolo spazioso, pensato per le esigenze delle famiglie moderne. Le sospensioni MacPherson anteriori e multilink posteriori contribuiscono a garantire comfort, stabilità e precisione di guida, supportate da tecnologie di assistenza come il sistema ProPILOT Assist con Navi-link, l’e-Pedal Step con frenata rigenerativa regolabile e l’Around View Monitor con visualizzazione 3D, che riproduce le immagini delle ruote anteriori e della porzione di strada circostante.

Il motore elettrico eroga 160 kW (218 CV) e 355 Nm di coppia, consentendo un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 7,6 secondi.

LEAF, pilastro della strategia elettrica Nissan

Con la nuova LEAF, Nissan compie un ulteriore passo nel proprio percorso di mobilità elettrica, ampliando un’offerta di prodotti pensata per rispondere a diverse esigenze dei clienti. Insieme a MICRA, PIXO e al prossimo JUKE EV, LEAF fa parte di un’offensiva prodotto che porterà sul mercato quattro modelli completamente elettrici nell’arco di tre anni.

Parallelamente allo sviluppo della gamma elettrica, Nissan continua a promuovere iniziative volte a favorire il dialogo tra industria, ricerca e università. In questo contesto si inserisce la partecipazione di Marco Toro, Presidente e Amministratore Delegato di Nissan Italia, al Comitato Scientifico di ELMO, il Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Elettrificazione della Mobilità, che riunisce 15 università italiane con l’obiettivo di favorire ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico nel settore della mobilità elettrica. Attraverso iniziative come ELMO e il progetto Nissan e-4U, dedicato alla formazione delle nuove generazioni di ingegneri, Nissan contribuisce a creare le competenze necessarie per accompagnare la trasformazione del settore.

“L’impegno di Nissan per la diffusione della mobilità elettrica si esprime attraverso un approccio a 360 gradi che combina lo sviluppo di nuovi modelli, l’innovazione tecnologica e la collaborazione con istituzioni, enti di ricerca, università e associazioni di settore”, ha dichiarato Marco Toro. “L’arrivo di vetture come la nuova LEAF, la nuova MICRA, PIXO e il futuro JUKE EV testimonia la volontà di offrire soluzioni concrete per accompagnare la transizione verso l’elettrificazione. Allo stesso tempo, riteniamo fondamentale contribuire al confronto sui temi chiave per lo sviluppo dell’elettrificazione nel nostro Paese, dalla diffusione delle infrastrutture di ricarica alla formazione delle competenze, fino alla definizione di un quadro normativo e fiscale capace di sostenere una mobilità sempre più sostenibile, accessibile e competitiva”.

Domande frequenti su Nissan LEAF

Quanta autonomia ha la nuova Nissan LEAF?

La nuova LEAF offre fino a 440 km di autonomia WLTP con la batteria da 52 kWh e fino a 622 km con la batteria da 75 kWh.

Quanto velocemente si ricarica la nuova LEAF?

Supporta la ricarica rapida in corrente continua fino a 150 kW, che consente di recuperare fino a 420 km di autonomia in circa 30 minuti.

Che motore monta la nuova Nissan LEAF?

Il motore elettrico eroga 160 kW, pari a 218 CV, e 355 Nm di coppia, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 7,6 secondi.

Cos’è la funzionalità Vehicle-to-Load (V2L) della LEAF?

Il Vehicle-to-Load consente alla nuova LEAF di alimentare dispositivi elettrici esterni fino a una potenza di 3,6 kW, utilizzando l’energia immagazzinata nella batteria.

Quali altri modelli elettrici lancerà Nissan insieme a LEAF?

Insieme a LEAF, Nissan porterà sul mercato MICRA, PIXO e il futuro JUKE EV, per un totale di quattro modelli completamente elettrici nell’arco di tre anni.

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