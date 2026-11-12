John Elkann: “Ogni icona della storia Ferrari è stata un’idea audace”

La Ferrari Luce è uno dei modelli più discussi della storia. Tantissime polemiche il giorno della presentazione (e anche quelli successivi) non solo dagli appassionati, ma anche dagli addetti ai lavori. Tuttavia, la prima elettrica di Maranello sta avendo successo: ha già venduto tutti gli esemplari previsti per 2026 e 2027 e sta ricevendo numerosi premi. L’ultimo è stato il Golden Steering Wheel 2026, ottenuto con i voti sul magazine tedesco Auto Bild.

”Tradizione e innovazione vanno di pari passo”

Un risultato che rende orgoglioso John Elkann, presidente del Cavallino Rampante: “Oggi, il nostro settore sta attraversando una delle trasformazioni più profonde della sua storia – le sue parole sul profilo Linkedin – Un momento come questo richiede il coraggio di essere inventivi, ed è esattamente ciò che questo premio celebra da 50 anni. A Ferrari, tradizione e innovazione vanno di pari passo: ogni icona della nostra storia è stata una nuova idea audace”.

La Ferrari Luce rispecchia perfettamente questo concetto, visto che è un modello con un design inedito, oltre ad essere per la prima volta 100% elettrico: “Luce porta questo spirito in nuovi territori, con una piattaforma dedicata, quattro motori elettrici, più di 60 nuovi brevetti e un design che abbiamo creato insieme ai nostri partner di LoveFrom. Avere il coraggio di inventare, ispirato dalla tradizione e dall’innovazione, è il modo in cui la Ferrari resta Ferrari”.

E i risultati stanno dando ragione alla casa di Maranello, forse andando anche oltre le aspettative: “La risposta dei clienti è stata chiara: tutto ciò che prevediamo di consegnare il prossimo anno è già completamente venduto, con ordini da persone che lavorano con Ferrari da anni e da nuovi clienti che lo scoprono per la prima volta. E durante la Monterey Car Week, la Luce Chassis 0 è stata venduta all’asta per 40 milioni di dollari, un record mondiale per una nuova auto, con tutti i proventi destinati all’istruzione tramite la Ferrari Foundation”.

Per questo, Elkann lancia un messaggio a tutti i dipendenti, ringraziandoli per il lavoro svolto per realizzare la prima auto elettrica: “Sono le persone a rendere speciale la Ferrari e Luce è il risultato del loro talento e del loro lavoro di squadra. Sono stato orgoglioso di condividere la serata con i miei colleghi del team di sviluppo Luce, che erano presenti a nome di tutti coloro che hanno lavorato con passione a Maranello negli ultimi 5 anni per creare Luce”.

Un modello completamente diverso

La prima elettrica di Maranello presenta un aspetto rivoluzionario, completamente diverso dai precedenti modelli del Cavallino. È stata disegnata da Jony Ive e Marc Newson, i designer che hanno rivoluzionato il mondo tech con Apple, ora entrati nel mondo dell’auto. C’è una forma di base e un vestito che l’avvolge, una continuità tra il frontale e il parabrezza, tra il tetto e il lunotto, con un effetto conchiglia studiato per gestire i flussi aerodinamici. L’aria viene tagliata dall’ala anteriore sospesa, passa sul tetto e poi si infila al di sotto di quello che appare come uno spoiler integrato nella linea posteriore dell’auto. Ci sono anche delle appendici per deviare i flussi davanti alle ruote, e sono disponibili i cerchi con design a turbina.

La Ferrari Luce ha una potenza complessiva di 1050 CV e 990 Nm di coppia, per prestazioni da vera sportiva, con uno scatto da 0 a 100 km/h in 2,5 secondi, uno scatto da 0 a 200 km/h in 6,8 secondi ed una velocità massima di 310 km/h. Mentre la batteria da 122 kWh, formata da 15 moduli, permette un’autonomia di oltre 530 km (WLTP) e consente di recuperare 70 kWh in 20 minuti da una stazione a corrente continua con una potenza di ricarica di 350 kW. Con un costo di 550.000 euro, più gli eventuali optional. Ovviamente non un modello per tutti.

Che cosa ha dichiarato John Elkann sulla Ferrari Luce?

Il presidente Ferrari ha sottolineato come tradizione e innovazione procedano insieme nella storia del Cavallino Rampante. Secondo Elkann, ogni modello diventato un’icona è nato da un’idea audace. La Luce rappresenta questo spirito, portando Ferrari in un nuovo territorio tecnologico.

Quale premio ha conquistato la Ferrari Luce?

La prima elettrica di Maranello ha ottenuto il Golden Steering Wheel 2026, assegnato con i voti dei lettori del magazine tedesco Auto Bild. Un riconoscimento che ha reso orgoglioso John Elkann.

Quali sono le caratteristiche tecniche della Ferrari Luce?

La vettura dispone di quattro motori elettrici, una potenza complessiva di 1.050 CV e 990 Nm di coppia. Accelera da 0 a 100 km/h in 2,5 secondi e raggiunge i 310 km/h. La batteria da 122 kWh garantisce oltre 530 km di autonomia WLTP.

Quanto costa la Ferrari Luce e quali risultati commerciali ha ottenuto?

Il prezzo parte da 550.000 euro, esclusi gli eventuali optional. Gli esemplari previsti per il 2026 e il 2027 risultano già venduti. Inoltre, durante la Monterey Car Week, la Luce Chassis 0 è stata battuta all’asta per 40 milioni di dollari, con i proventi destinati all’istruzione attraverso la Ferrari Foundation.

5/5 - (1 vote)