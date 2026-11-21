Prestare la propria auto a un familiare o a un conoscente per più di un mese non è solo una cortesia informale: il Codice della Strada impone, in questi casi, un obbligo burocratico preciso. Ecco come funziona il comodato d’uso di un veicolo secondo le procedure della Motorizzazione Civile.

Indice

Cos’è il comodato d’uso di un veicolo

In diritto, il comodato è il contratto con cui una parte (il comodante) consegna a un’altra (il comodatario) un bene mobile o immobile affinché se ne serva per un tempo o un uso determinato, con l’obbligo di restituirlo. Il comodato è essenzialmente gratuito e può essere stipulato sia per iscritto sia con un semplice accordo orale: di regola, il contratto non deve essere registrato, salvo casi particolari.

Chi può essere comodante e comodatario

Il comodatario, cioè chi riceve il veicolo, può essere sia una persona fisica sia una persona giuridica (aziende, enti, organizzazioni). Il comodante, invece, può essere il proprietario del veicolo, ma anche il locatario in caso di leasing (previo assenso del locatore), l’usufruttuario, oppure l’acquirente con patto di riservato dominio (previo assenso del venditore). È inoltre ammesso il sub-comodato, cioè la possibilità che il comodatario conceda a sua volta l’uso del veicolo a un altro soggetto, ma in questo caso non c’è obbligo di aggiornamento della carta di circolazione.

Quando è obbligatorio aggiornare la carta di circolazione

Il comodatario ha l’obbligo di aggiornare la carta di circolazione quando il comodante gli concede l’uso esclusivo e personale del veicolo per un periodo superiore a 30 giorni naturali e consecutivi, ai sensi dell’articolo 94, comma 4-bis, del Codice della Strada. Sono esentati da questo obbligo i componenti dello stesso nucleo familiare, purché conviventi. Non è invece previsto l’obbligo di aggiornare il Certificato di Proprietà al Pubblico Registro Automobilistico (PRA): l’intestazione del comodato riguarda solo la carta di circolazione, non la proprietà del veicolo.

Per quali veicoli è previsto l’aggiornamento

L’aggiornamento è previsto per gli autoveicoli di massa complessiva fino a 6 tonnellate (autovetture, autocarri) e per i motoveicoli, ed è possibile anche per veicoli ad uso speciale e per i rimorchi sotto le 3,5 tonnellate. Non è invece ammesso per ciclomotori, macchine agricole e operatrici, né per i veicoli con titolo di taxi, noleggio con conducente, autobus o autotrasporto merci in conto terzi o conto proprio.

Quali documenti servono

La domanda, redatta sul modulo prestampato TT2119, va presentata dal comodatario (o da un suo delegato, anche il comodante stesso) allo sportello “Veicoli” della Motorizzazione, con questi allegati principali: la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con cui il comodante attesta di aver messo il veicolo a disposizione del comodatario, accompagnata dalla fotocopia di un documento d’identità del comodante; la fotocopia della carta di circolazione; la fotocopia di documento d’identità e codice fiscale del comodatario; la ricevuta del pagamento dei diritti dovuti. In caso di leasing o di acquisto con patto di riservato dominio va allegato anche l’assenso scritto, rispettivamente, del locatore o del venditore.

Proroga, cessazione e cancellazione dell’annotazione

Per prorogare la scadenza del comodato, il comodatario deve richiedere un nuovo tagliando di aggiornamento entro 30 giorni dalla data in cui la proroga è stata disposta. Se invece il comodatario rinuncia al veicolo prima della scadenza, l’obbligo di comunicarlo e di richiedere l’aggiornamento per cessazione anticipata scatta entro 30 giorni dalla cessazione. Alla scadenza naturale del comodato, il veicolo rientra nella piena disponibilità dell’intestatario, che può ottenere la cancellazione dell’annotazione richiedendo un duplicato della propria carta di circolazione.

Domande frequenti sul comodato d’uso auto

Se presto l’auto a mio figlio devo aggiornare la carta di circolazione?

No, se siete conviventi nello stesso nucleo familiare: in questo caso l’obbligo di aggiornamento non si applica, anche per un uso superiore a 30 giorni.

Il comodato va registrato all’Agenzia delle Entrate?

Di regola no: il comodato, essendo essenzialmente gratuito, non richiede la registrazione del contratto salvo casi particolari. Resta comunque obbligatorio, quando previsto, l’aggiornamento della carta di circolazione presso la Motorizzazione.

Il comodato d’uso cambia la proprietà del veicolo?

No: il comodato riguarda solo la disponibilità e l’uso del veicolo. Non è previsto l’obbligo di aggiornare il Certificato di Proprietà al PRA, che resta quindi a nome del proprietario originario.

Entro quanto tempo va richiesta la proroga del comodato?

Entro 30 giorni dalla data in cui la proroga è stata decisa, con un nuovo tagliando di aggiornamento rilasciato dalla Motorizzazione.

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