Ferrari ha svelato la 296 Challenge Evo, la nuova vettura da competizione per il campionato monomarca Ferrari Challenge Trofeo Pirelli. La presentazione è avvenuta a Barcellona, in occasione delle Finali Mondiali Ferrari, dove è stata esposta per la prima volta anche la 296 GT Modificata. Decimo modello della storia del monomarca di Maranello, la 296 Challenge Evo debutterà in gara nel 2027, a partire dalle serie internazionali Europe e North America.

La vettura nasce come evoluzione dell’attuale 296 Challenge, in pista dal 2024, e porta ulteriormente all’estremo le prestazioni grazie a un lavoro concentrato su tre aree: aerodinamica, dinamica veicolo e ampliamento della finestra di utilizzo in pista. Il risultato, in configurazione ad alto carico, è un tempo sul giro al Mugello inferiore di 0,8 secondi rispetto alla 296 Challenge, ottenuto con un carico aerodinamico aumentato del 12% (+100 kg a 250 km/h) e, grazie alla nuova configurazione Low Drag, una resistenza ridotta del 4% sui circuiti più veloci.

Indice

296 Challenge Evo e 296 Challenge Stradale: la base comune

Alle Finali Mondiali di Barcellona, insieme alla 296 Challenge Evo, Ferrari ha svelato anche la 296 Challenge Stradale, una berlinetta a due posti e motore centrale-posteriore omologata per l’uso su strada e orientata alla prestazione assoluta. Le due vetture nascono dalla stessa piattaforma e condividono il pluripremiato propulsore V6 biturbo a 120° da 2.992 cm³, in configurazione esclusivamente termica, senza componente ibrida: una scelta che contiene massa e complessità della vettura e sottolinea il legame diretto tra pilota, acceleratore, motore e ruote posteriori.

Sulla 296 Challenge Stradale il V6 sviluppa 670 CV a 8.000 giri/min, abbinato a un cambio F1 a doppia frizione e otto rapporti; sulla 296 Challenge Evo, pensata esclusivamente per la pista, la potenza sale a 700 CV a 7.500 giri/min, con una potenza specifica di 234 CV/l e una trasmissione F1 a sette rapporti. Anche sul fronte aerodinamico le due vetture condividono l’impostazione di fondo: la 296 Challenge Stradale genera 617 kg di carico verticale a 250 km/h, il 72% in più della 296 GTB, tramite ala posteriore fissa, splitter, flick, aero damper, generatori di vortici e fondo chiuso, mentre la 296 Challenge Evo aumenta ulteriormente la downforce massima rispetto alla precedente 296 Challenge.

Aerodinamica: più carico, meno resistenza

Rispetto alla 296 Challenge, sulla 296 Challenge Evo è stata ampliata in modo significativo la capacità della vettura di adattarsi a differenti esigenze aerodinamiche. Se in precedenza l’adattamento avveniva solo tramite la regolazione dell’ala posteriore, con un’escursione contenuta, la nuova vettura introduce due configurazioni di riferimento: HD (High Downforce), per il massimo carico, e LD (Low Drag), caratterizzata da un angolo d’ala inferiore e dalla rimozione di alcune appendici aerodinamiche anteriori (due flick e un nolder sul giro ruota). A questo si aggiunge un nuovo semiasse ad alte prestazioni, che consente assetti più estremi e amplia ulteriormente la finestra di configurazione.

I principali componenti del pacchetto aerodinamico – splitter e paraurti anteriore, diffusore posteriore, specchietti retrovisori esterni – sono realizzati in fibra di carbonio, per contenere il peso pur raggiungendo target di carico più elevati. All’anteriore sono stati rivisti l’estensione e il profilo dello splitter, la distanza da terra nella parte centrale e la forma del fondo davanti alla ruota; è stato inoltre introdotto un canale aerodinamico che riduce l’interferenza generata dallo pneumatico e aumenta il carico anteriore. Al posteriore, il fondo è stato completamente rivisto con un diffusore esteso e generatori di vortici accentrati, mentre i piloni dell’ala fissa sono stati ridisegnati per consentire un incremento della massima incidenza di 4° e una riduzione della minima incidenza di 1° rispetto alla 296 Challenge. Nel complesso, l’aumento di downforce massima è del 12% (+100 kg a 250 km/h), mentre la configurazione LD dedicata ai circuiti veloci riduce la resistenza aerodinamica del 4%.

Motore, cambio e dinamica veicolo

Il cuore della 296 Challenge Evo è il V6 biturbo a 120° da 2.992 cm³ che eroga 700 CV a 7.500 giri/min (740 Nm di coppia massima a 6.000 giri/min), abbinato a un cambio F1 a doppia frizione e sette rapporti. Si tratta della stessa architettura, con opportune modifiche, adottata su altre vetture da pista del Cavallino Rampante – tra cui la 296 GT Modificata, la 296 GT3 Evo, la 499P impegnata nel FIA WEC dal 2023 e la 499P Modificata – oltre che su modelli stradali come la 296 Challenge Stradale, la 296 GTB e la F80.

Sul fronte della dinamica veicolo, gli aggiornamenti riguardano i controlli elettronici e la curva di carico del pedale del freno, con l’obiettivo di sfruttare in modo intuitivo e progressivo il maggior potenziale aerodinamico. La maggiore modulabilità della frenata è stata ottenuta aumentando corsa e carico del pedale a parità di decelerazione, mentre l’aggiornamento delle strategie del Traction Control e l’upgrade dell’eDiff (differenziale elettronico) garantiscono maggiore stabilità in frenata e agilità nelle curve veloci. La regolazione del TC è affidata a due manettini indipendenti, TC1 e TC2, ciascuno con cinque livelli (da 0, controllo disattivato, a 4, massimo intervento): il primo definisce il livello di taglio di coppia, il secondo adatta l’intervento in funzione della dinamica della vettura.

L’abitacolo della Ferrari 296 Challenge Evo, con il volante a due manettini TC1/TC2 e il nuovo quadro strumenti

Aggiornato anche il quadro strumenti, con un restyling dell’interfaccia tra pilota e vettura che rende più intuitiva la visualizzazione delle informazioni di guida e dei livelli di intervento dei controlli dinamici, incluse le icone di TC e ABS. La soglia d’intervento dell’ABS può essere impostata su quattro livelli (asciutto/bagnato, performance/stabilità) tramite un manettino dedicato sulla plancia comandi. Come la 296 Challenge, anche la Evo monta pneumatici Pirelli, sviluppati in stretta collaborazione tra la Casa di Maranello e l’azienda milanese per sfruttare al meglio il maggior potenziale della vettura.

Tra gli equipaggiamenti opzionali figurano il sedile passeggero (rimovibile per riportare la vettura in configurazione da gara), l’antenna LTE che abilita la funzione “Marshalling” per le comunicazioni dalla direzione gara al quadro strumenti – obbligatoria per le vetture partecipanti al Ferrari Challenge Trofeo Pirelli – e il silenziatore degli scarichi per le piste soggette a limitazioni di rumore.

Ferrari Challenge Trofeo Pirelli: il campionato 2027

Nel 2027 il Ferrari Challenge Trofeo Pirelli taglierà il traguardo della 35ª stagione, con i clienti del Cavallino Rampante impegnati nelle serie internazionali Europe e North America (sei appuntamenti prima delle Finali Mondiali) e in quelle regionali UK, Japan e Australasia, ognuna composta da cinque round. Tra queste debutterà anche la nuova serie Middle-East, con il primo round in assoluto in Bahrain l’11 e 12 dicembre 2026, seguito da Qatar e Arabia Saudita a gennaio 2027 e Abu Dhabi a marzo 2027. La 296 Challenge Evo sarà impiegata nel 2027 solo nelle serie Europe e North America, per poi debuttare anche nelle serie regionali dal 2028.

Dal 2027 la serie europea introdurrà inoltre un nuovo formato di gara Endurance, con prove da 40 minuti più un giro nei round del Mugello, di Hockenheim e di Valencia, e la possibilità per due piloti di condividere la stessa vettura. La 296 Challenge Evo è il decimo modello nella storia del monomarca Ferrari, la cui prima edizione risale al 1993: prima di lei si sono succeduti 348 Challenge, F355 Challenge, 360 Challenge, F430 Challenge, 458 Challenge, 458 Challenge Evo, 488 Challenge, 488 Challenge Evo e, dal 2024, la 296 Challenge.

Scheda tecnica Ferrari 296 Challenge Evo

Motore : V6 – 120° – turbo – carter secco, cilindrata 2.992 cm³, alesaggio e corsa 88 x 82 mm

: V6 – 120° – turbo – carter secco, cilindrata 2.992 cm³, alesaggio e corsa 88 x 82 mm Potenza massima : 700 CV a 7.500 giri/min (234 CV/l), regime massimo 8.500 giri/min

: 700 CV a 7.500 giri/min (234 CV/l), regime massimo 8.500 giri/min Coppia massima : 740 Nm a 6.000 giri/min, rapporto di compressione 9,4:1

: 740 Nm a 6.000 giri/min, rapporto di compressione 9,4:1 Dimensioni : lunghezza 4.795 mm, larghezza 1.958 mm, altezza 1.159 mm, passo 2.600 mm

: lunghezza 4.795 mm, larghezza 1.958 mm, altezza 1.159 mm, passo 2.600 mm Carreggiate : anteriore 1.715 mm, posteriore 1.647 mm; peso a secco 1.330 kg

: anteriore 1.715 mm, posteriore 1.647 mm; peso a secco 1.330 kg Pneumatici e cerchi : anteriore 280/680 ZR19 J11, posteriore 300/720 ZR19 J12

: anteriore 280/680 ZR19 J11, posteriore 300/720 ZR19 J12 Freni : disco anteriore 408 x 233 x 38 mm, disco posteriore 390 x 265 x 32 mm

: disco anteriore 408 x 233 x 38 mm, disco posteriore 390 x 265 x 32 mm Trasmissione : cambio F1 a doppia frizione, 7 rapporti

: cambio F1 a doppia frizione, 7 rapporti Controlli elettronici: TC/eDiff, EPS, ABS Evo/EBD

Tutti i dettagli sulla gamma Ferrari e sul Ferrari Challenge Trofeo Pirelli sono disponibili sul sito ufficiale Ferrari.

Domande frequenti su Ferrari 296 Challenge Evo

Quanto costa la Ferrari 296 Challenge Evo?

Il comunicato ufficiale Ferrari relativo alla presentazione della 296 Challenge Evo non riporta il prezzo della vettura, riservata ai clienti del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli.

Quanta potenza ha la Ferrari 296 Challenge Evo?

Il V6 biturbo a 120° da 2.992 cm³ eroga 700 CV a 7.500 giri/min, per una potenza specifica di 234 CV/l, abbinato a un cambio F1 a doppia frizione e sette rapporti.

In cosa differisce dalla Ferrari 296 Challenge Stradale?

Le due vetture condividono piattaforma e propulsore V6, ma hanno destinazioni d’uso opposte: la 296 Challenge Stradale è omologata per la circolazione su strada ed eroga 670 CV, mentre la 296 Challenge Evo è una vettura da corsa pura, riservata alla pista, che sale a 700 CV.

Quando debutterà in gara la Ferrari 296 Challenge Evo?

Il debutto in gara è previsto nel 2027, a partire dalle serie internazionali Ferrari Challenge Europe e North America; dal 2028 la vettura sarà impiegata anche nelle serie regionali UK, Japan, Australasia e Middle-East.

Quanto è più veloce rispetto alla 296 Challenge?

In configurazione ad alto carico aerodinamico (HD), la 296 Challenge Evo fa segnare un tempo sul giro al Mugello inferiore di 0,8 secondi rispetto alla 296 Challenge, grazie a un carico aerodinamico superiore del 12% e, nella configurazione Low Drag, a una resistenza ridotta del 4%.

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