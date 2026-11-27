Il motorismo storico punta a coinvolgere sempre di più amministratori locali e territori attraverso un nuovo progetto, dal titolo “Comuni amici dei veicoli storici“, ideato dall’Automotoclub Storico Italiano, che lo ha presentato in occasione della 43esima assemblea annuale dell’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani), tenutasi a Verona, che quest’anno ha avuto come titolo “Cara Italia – I Sindaci per l’ottantesimo della nostra Repubblica”.

Cosa prevede il progetto e quali obiettivi ha

Il nuovo progetto illustrato dall’ASI ha come obiettivo quello di costruire una rete nazionale di amministrazioni che accolgano eventi dedicati ai veicoli storici, trasformandoli in occasioni di attività e iniziative di turismo lento, cultura e sviluppo locale. Allo stesso modo in cui un’auto d’epoca sceglie le strade secondarie per godersi meglio il viaggio, così l’iniziativa punta ai piccoli centri lontani dai grandi flussi turistici, portando gli appassionati di motorismo storico, ma non solo, a scoprire tradizione ed eccellenze del territorio, con eventi di richiamo distribuiti lungo tutto l’anno.

Attraverso questo progetto, ai comuni che aderiscono l’ASI, come spiega il suo presidente Alberto Scuro, garantisce promozione e visibilità, chiedendo in cambio alle amministrazioni locali un’accoglienza attenta alle esigenze degli appassionati che ruotano attorno ai veicoli storici, ovvero disponibilità di aree di sosta ed esposizione, deroghe ai limiti di circolazione e l’inserimenti degli eventi nei programmi turistici comunali.

Le parole del presidente ASI Alberto Scuro

“L’idea dei Comuni amici dei veicoli storici – ha spiegato Scuro – è pensata sia per i grandi, sia per i piccoli centri e i borghi lontani dai grandi flussi turistici. I veicoli storici possono viaggiare su strade secondarie, gli appassionati possono scoprire tradizioni ed eccellenze locali e possiamo portare presenze distribuite in tutto l’anno”. Sulle ricadute sociali ed economiche del progetto Scuro ha aggiunto: “Arte, paesaggi, enogastronomia e stile di vita – ha concluso Scuro – attirano milioni di appassionati nel mondo: con il viaggio lento scoprono anche i borghi lontani dai circuiti tradizionali, generando lavoro per le strutture ricettive, attività commerciali e artigianali”.

Alla presentazione del progetto, nello stand ASI dell’ANCI Expo, hanno partecipato tra gli altri Rocco Corsetti, direttore dell’Associazione I Borghi più belli d’Italia, e Silvia Nicolis, presidente del Museo Nicolis. Inoltre Matteo Zoppas, presidente di Italian Trade Agency, e Federico Bricolo, presidente di Veronafiere, hanno sottolineato il ruolo del motorismo storico come ambasciatore di italianità nel mondo.

Nella stessa occasione sono state illustrate altre tre novità dell’Automotoclub Storico Italiano: il “Trofeo ASI Borghi più belli d’Italia“, il road tour “Borghi in Carrozza – Sulla strada della gentilezza” e il calendario di “ASI Circuito Tricolore 2027“.

Che cos’è il progetto “Comuni amici dei veicoli storici” dell’ASI?

È una nuova iniziativa dell’Automotoclub Storico Italiano che punta a creare una rete nazionale di Comuni disponibili ad accogliere eventi dedicati ai veicoli storici, promuovendo il motorismo storico come strumento di valorizzazione culturale e turistica dei territori.

Quali sono gli obiettivi del progetto Comuni amici dei veicoli storici?

Il progetto mira a favorire il turismo lento, portando appassionati e visitatori alla scoperta di borghi, piccoli centri, tradizioni ed eccellenze locali. L’obiettivo è anche generare ricadute economiche positive per strutture ricettive, attività commerciali e artigianali.

Come possono aderire i Comuni al progetto dell’ASI?

I Comuni interessati sono chiamati a collaborare con l’ASI per accogliere manifestazioni e raduni di veicoli storici. Tra gli impegni previsti figurano la disponibilità di aree di sosta ed esposizione, eventuali deroghe ai limiti di circolazione e la promozione degli eventi nei programmi turistici comunali.

Quali vantaggi offre il progetto ASI ai Comuni che aderiscono?

L’ASI garantisce promozione e visibilità alle amministrazioni aderenti, contribuendo ad attirare appassionati di motorismo storico e turisti. Gli eventi possono diventare occasioni per valorizzare il patrimonio culturale, paesaggistico ed enogastronomico locale e sostenere l’economia dei territori.

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