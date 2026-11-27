Il via libera (seppur provvisorio) alla guida assistita di Tesla, anticipando la decisione dell’Unione Europea, ha fatto discutere parecchio in Italia e non solo. Ma rientra nell’ambito di un piano più importante, legato ad un’accelerazione sulla guida autonoma nel nostro Paese. L’obiettivo è quello di dare un impulso positivo ai test su questa tecnologia e creare le condizioni perché le tecnologie sviluppate in Italia possano essere prodotte e commercializzate nel Paese.

L’obiettivo è il Livello 4

È stato Matteo Salvini, Ministro dei Trasporti, a voler dare una sterzata sul tema, su cui c’è stato anche un incontro nei giorni scorsi con i tecnici del MIT. Il vicepremier pensa di rivedere alcune normative, già nell’ambito della revisione del Codice della Strada in corso, valutando come estendere le sperimentazioni alle prove necessarie per l’omologazione e la messa in produzione dei veicoli. Che, attualmente, in Italia non possono circolare, se non per alcuni test autorizzati, come già accaduto nei mesi scorsi a Torino ed in arrivo a Milano.

Attualmente, è consentito il Livello 2 di guida autonoma, in cui il sistema può sterzare, accelerare e frenare, ma chi guida resta responsabile e deve sempre sorvegliare la strada. La vera guida autonoma inizia dal Livello 3, in cui il sistema guida e controlla l’ambiente circostante, in determinate condizioni, mentre il conducente deve essere pronto a riprendere i comandi su richiesta. Ma l’obiettivo è arrivare al Livello 4, in cui il veicolo può guidare senza intervento umano entro precisi limiti operativi, ad esempio lungo un percorso prestabilito.

L’Italia è in ritardo

L’Italia deve inseguire altri paesi su questo tema, rimasto appunto fermo ad alcune sperimentazioni nel corso degli ultimi anni. La Germania, ad esempio, ha già adottato da qualche tempo una legge per consentire ai veicoli a guida autonoma di circolare su strade pubbliche, seppur ancora solo in determinate situazioni. E, nel corso del 2027, è atteso l’arrivo del servizio di robotaxi senza conducenti Waymo a Monaco di Baviera. Dopo che Uber ha già iniziato ad effettuare il servizio a Zagabria (Croazia) ed è pronto ad estenderlo in altre quattro città continentali.

Anche in Cina ci sono operatori di veicoli a guida autonoma già operativi, anche se restano gli Stati Uniti il paese più avanzato su questo tema. Il servizio con i robotaxi è già attivo in numerose città e con diversi operatori, anche se non sono mancate delle polemiche per qualche incidente occorso nel corso dei mesi. Tuttavia, secondo i dati forniti da Waymo, i veicoli senza conducente hanno registrato 16 volte meno sinistri con lesioni gravi rispetto alle vetture guidate da esseri umani e 14 volte meno incidenti con pedoni che hanno causato lesioni.

In Italia, come dicevamo, ci sono delle procedure per autorizzare la sperimentazione su strada, ma non per poter rendere il servizio operativo, con il trasporto effettivo dei passeggeri. Alcune città, comunque, stanno costruendo le condizioni tecnologiche e organizzative per arrivare ai servizi autonomi del futuro. Questa accelerazione voluta dal MIT potrebbe dare la svolta per mettere anche il nostro Paese sulla mappa della guida autonoma e delle sue tecnologie.

Perché l’Italia vuole accelerare sulla guida autonoma?

L’obiettivo del Ministero dei Trasporti è favorire la sperimentazione di questa tecnologia e creare le condizioni per sviluppare, produrre e commercializzare in Italia i veicoli autonomi. Il piano prevede anche una possibile revisione delle normative nell’ambito delle modifiche al Codice della Strada.

Qual è il livello di guida autonoma attualmente consentito in Italia?

Attualmente è consentito il Livello 2, che permette all’auto di sterzare, accelerare e frenare, ma richiede al conducente di mantenere sempre il controllo e sorvegliare la strada. Il Livello 3 consente invece al sistema di gestire la guida in determinate condizioni, chiedendo al conducente di riprendere i comandi quando necessario.

Che cosa prevede il Livello 4 di guida autonoma?

È il traguardo indicato per lo sviluppo della mobilità autonoma in Italia. A questo livello il veicolo può guidare senza intervento umano, ma soltanto entro precisi limiti operativi, ad esempio lungo un percorso prestabilito.

A che punto è l’Italia rispetto agli altri Paesi?

Il nostro Paese è in ritardo rispetto a Germania, Cina e Stati Uniti. In Germania sono già previste norme per la circolazione delle auto autonome in determinate situazioni, mentre negli Stati Uniti i servizi robotaxi sono operativi in numerose città. Anche Waymo e Uber stanno sviluppando la propria presenza in Europa. In Italia, invece, sono ancora autorizzate soltanto alcune sperimentazioni su strada, senza servizi commerciali per il trasporto dei passeggeri.

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