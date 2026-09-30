Costantin aderisce al price cap dei carburanti

Il Gruppo COSTANTIN, tra i principali distributori indipendenti di carburanti del Nord-Est Italia, ha deciso di calmierare i prezzi dei carburanti sulla propria rete di stazioni di servizio. La misura, resa possibile dalla partnership con SOCAR, capogruppo di Italiana Petroli (IP), sarà operativa già dalle prossime ore.

Costantin tra i primi Main Partner IP ad aderire alla misura

COSTANTIN è tra i primi Main Partner di IP ad aderire all’iniziativa, un’adesione che risponde all’appello del Governo e punta ad alleggerire, in un momento in cui fare il pieno pesa sempre di più, una spesa che tocca da vicino le famiglie e chi lavora. Si tratta di una scelta che, secondo quanto dichiarato dall’azienda, nasce dalla stessa attenzione con cui, dal 1967, il Gruppo COSTANTIN accompagna i propri clienti.

La decisione di SOCAR e l’acquisizione di Italiana Petroli

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L’adesione di COSTANTIN è resa possibile da SOCAR, che il 27 settembre ha deciso di calmierare i prezzi dei carburanti commercializzati in Italia dalla controllata Italiana Petroli (IP). La decisione arriva a pochi mesi dall’acquisizione di Italiana Petroli da parte di SOCAR, la compagnia energetica di Stato dell’Azerbaigian, finalizzata nel maggio 2026, ed è una scelta a favore dei partner indipendenti e dei consumatori italiani.

Dove trovare le stazioni Costantin aderenti al price cap

COSTANTIN ha ringraziato SOCAR e IP per una decisione che, secondo l’azienda, mostra concretamente cosa significa “fare filiera” e conferma la solidità di una partnership che da anni unisce uno dei maggiori distributori indipendenti del Nord-Est e una delle principali compagnie petrolifere del Paese. L’elenco completo delle stazioni di servizio COSTANTIN che applicano i prezzi calmierati è consultabile sulla mappa ufficiale del sito Costantin.

Domande frequenti su Costantin e il price cap dei carburanti

Cos’ha deciso il Gruppo Costantin sui prezzi dei carburanti?

Costantin ha deciso di calmierare i prezzi dei carburanti sulla propria rete di stazioni di servizio, grazie alla partnership con SOCAR e Italiana Petroli (IP): la misura sarà operativa già dalle prossime ore.

Chi è SOCAR e che ruolo ha nella misura?

SOCAR è la compagnia energetica di Stato dell’Azerbaigian, capogruppo di Italiana Petroli (IP) dopo l’acquisizione finalizzata a maggio 2026. È stata SOCAR a decidere, il 27 settembre, di calmierare i prezzi dei carburanti IP venduti in Italia.

Da quando è attivo il price cap sulla rete Costantin?

Secondo quanto comunicato dall’azienda, la misura sarà operativa già dalle prossime ore sulle stazioni di servizio Costantin aderenti all’iniziativa.

Da quando esiste il Gruppo Costantin?

Il Gruppo Costantin è attivo dal 1967 ed è tra i maggiori distributori indipendenti di carburanti del Nord-Est Italia.

Dove si trova l’elenco delle stazioni Costantin che applicano il price cap?

L’elenco delle stazioni di servizio Costantin aderenti alla misura è consultabile sulla mappa ufficiale disponibile sul sito costantin.com.

Costantin è l’unico distributore indipendente ad aderire al price cap IP?

Costantin si definisce tra i primi Main Partner di Italiana Petroli ad aderire alla misura, un’iniziativa che risponde all’appello del Governo per alleggerire la spesa dei carburanti su famiglie e lavoratori.

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