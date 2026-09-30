Opel STX Concept: le prime immagini in anteprima

Rüsselsheim, 30 settembre 2026. Dopo aver svelato il nome della sua prossima concept car la settimana scorsa, Opel ha diffuso le prime immagini ufficiali dell’Opel STX Concept (Sports Tourer eXperimental Concept), la show car che anticipa la visione della Casa tedesca per il futuro delle station wagon.

Le immagini, pubblicate in vista del debutto al Salone di Parigi, mostrano dettagli ravvicinati della carrozzeria e rivelano l’estrema attenzione ai dettagli del prototipo, insieme al prossimo passo nello sviluppo del linguaggio stilistico Opel Vizor.

Il nuovo Opel Vizor si fa più audace

Una delle caratteristiche più accattivanti suggerite dalle immagini è l’ulteriore evoluzione dell’Opel Vizor, il frontale distintivo del marchio. Sull’Opel STX Concept appare più audace rispetto alle versioni precedenti, grazie a una nuova firma luminosa che utilizza precise lamelle verticali inclinate. Al centro, l’emblema illuminato Opel Blitz resta saldamente in posizione, elemento identitario che accompagna l’evoluzione del design verso la filosofia “Bold & Pure“.

Aerodinamica e cerchi a 3 sezioni per l’efficienza

L’efficienza aerodinamica è da tempo un tratto distintivo delle vetture Opel, e l’STX Concept esplora soluzioni intelligenti non solo per ridurre i consumi, ma anche per garantire stabilità e piacere di guida alle alte velocità tipiche delle Autobahn tedesche. Tra gli elementi mostrati nelle foto, spiccano i vistosi cerchi in lega a 3 sezioni, disegnati con un profilo aerodinamicamente ottimizzato.

Le parole del CEO Opel Florian Huettl

A commentare l’anteprima è il CEO di Opel, Florian Huettl: “Siamo stati pionieri nelle station wagon in Europa già negli anni ’50. Con l’Opel STX Concept, vogliamo mostrare la nostra visione per il futuro di questo stile di carrozzeria e introdurre il prossimo passo della nostra filosofia di design ‘Bold & Pure’. Sveleremo presto ulteriori dettagli – quindi restate sintonizzati”.

Debutto al Salone di Parigi 2026

L’Opel STX Concept celebrerà la sua prima mondiale al Salone di Parigi 2026, in programma dal 12 al 18 ottobre 2026. Opel ha annunciato che ulteriori dettagli sulla concept car, incluse le caratteristiche tecniche e stilistiche non ancora mostrate, saranno diffusi nelle prossime settimane in vista dell’evento.

Domande frequenti su Opel STX Concept

Cos’è l’Opel STX Concept?

L’Opel STX Concept, acronimo di Sports Tourer eXperimental Concept, è una show car che anticipa la visione di Opel per il futuro delle station wagon, con un’evoluzione del design Opel Vizor e della filosofia “Bold & Pure”.

Quando debutta l’Opel STX Concept?

L’Opel STX Concept debutterà in occasione del Salone di Parigi 2026, in programma dal 12 al 18 ottobre 2026.

Cosa cambia nel design Opel Vizor sull’STX Concept?

Il frontale Opel Vizor sull’STX Concept appare più audace, con una nuova firma luminosa a lamelle verticali inclinate e l’emblema illuminato Opel Blitz al centro.

Che soluzioni aerodinamiche mostra l’Opel STX Concept?

Le immagini diffuse da Opel mostrano cerchi in lega a 3 sezioni con profilo aerodinamicamente ottimizzato, pensati per ridurre i consumi e garantire stabilità alle alte velocità.

Chi ha commentato la presentazione dell’Opel STX Concept?

A commentare l’anteprima è stato il CEO di Opel, Florian Huettl, che ha sottolineato il ruolo storico del marchio come pioniere delle station wagon in Europa fin dagli anni ’50.

L’Opel STX Concept diventerà un modello di serie?

Opel non ha ancora confermato una versione di serie: al momento l’STX Concept resta una show car che anticipa la direzione stilistica futura del marchio, con ulteriori dettagli attesi in vista del Salone di Parigi 2026.

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