Mercedes GLC 2027: si avvicina il restyling del SUV della Stella

Nuove foto spia arrivano dalla Spagna e riguardano la Mercedes GLC, il SUV di segmento medio della Stella che si prepara a un restyling per l’anno modello 2027. Le immagini, scattate su strada durante una sessione di collaudo, mostrano un muletto camuffato che procede in convoglio con un’altra vettura del gruppo Mercedes-Benz, anch’essa protetta da vinile mimetico.

Le fotografie sono state scattate e diffuse online dal car insider Walter Vayr per l’agenzia Gabetz Spy Unit, che ha immortalato il prototipo mentre percorreva una strada extraurbana in Spagna, meta abituale dei test su strada delle case automobilistiche tedesche grazie al clima favorevole e alla disponibilità di percorsi poco trafficati.

Cosa rivelano le foto spia della Mercedes GLC 2027

Il muletto fotografato monta una targa di prova tedesca con sigla BB, riconducibile a Böblingen, sede storica di uno dei centri di collaudo Mercedes-Benz. La carrozzeria è in gran parte celata da un vinile a motivo bianco e nero, concentrato soprattutto su paraurti anteriore, mascherina e paraurti posteriore, mentre i gruppi ottici anteriori e posteriori restano già gli stessi, sottili e integrati, del modello oggi in vendita. Questo dettaglio, unito al fatto che l’impostazione generale di carrozzeria, passo e proporzioni non cambia rispetto all’attuale GLC, suggerisce che si tratti di un aggiornamento di metà carriera e non di un cambio di generazione.

Nella parte posteriore si notano un doppio terminale di scarico cromato e cerchi in lega multirazza, elementi riconducibili a una versione con motorizzazione tradizionale o ibrida. Sul tetto è visibile una piccola antenna a pinna di squalo, dettaglio ormai comune sulla gamma Mercedes-Benz.

Il test in convoglio con un’altra Mercedes-Benz camuffata

Nelle immagini, la Mercedes GLC procede in convoglio con una seconda vettura del gruppo, di colore blu scuro e camuffata nella zona posteriore, con una linea del tetto più spiovente rispetto al SUV. Anche questo secondo muletto monta una targa di prova con sigla BB, a conferma che entrambi i prototipi appartengono allo stesso programma di sviluppo Mercedes-Benz. Non sono disponibili al momento elementi ufficiali per identificare con certezza il modello della seconda vettura, che potrebbe far parte di un programma di collaudo condiviso per ottimizzare tempi e percorsi dei test.

Quando arriva il restyling della Mercedes GLC

Mercedes-Benz non ha ancora comunicato ufficialmente tempistiche o contenuti dell’aggiornamento. Sulla base della fase di collaudo osservata nelle foto spia, con il prototipo ancora camuffato soprattutto su paraurti e mascherina, un debutto ufficiale del restyling è ipotizzabile nel corso del 2027, in linea con il ciclo di vita tipico dei modelli Mercedes-Benz di segmento SUV. Si tratta comunque di una stima basata sulla prassi del settore e non di una data confermata dalla Casa di Stoccarda.

Domande frequenti su Mercedes GLC 2027

Che aggiornamento riceverà la Mercedes GLC nel 2027?

Le foto spia mostrano un restyling di metà carriera, con vinile camuffante concentrato su paraurti anteriore, mascherina e paraurti posteriore, mentre i gruppi ottici restano quelli già visti sul modello attuale.

Dove sono state scattate le foto spia della Mercedes GLC?

Il prototipo è stato fotografato su strada in Spagna, una delle località più utilizzate dalle case automobilistiche tedesche per i test grazie al clima favorevole.

Chi ha diffuso le foto spia della Mercedes GLC 2027?

Le immagini sono state scattate e diffuse online dal car insider Walter Vayr per l’agenzia Gabetz Spy Unit.

Cosa indica la targa di prova BB sul muletto fotografato?

La sigla BB identifica Böblingen, in Germania, sede storica di uno dei principali centri di collaudo Mercedes-Benz, dove l’azienda immatricola i propri prototipi.

La Mercedes GLC cambierà generazione nel 2027?

No: le proporzioni, il passo e l’impostazione generale della carrozzeria restano quelli del modello attuale, un indizio che si tratti di un aggiornamento di metà carriera e non di una nuova generazione.

Con quale altra vettura Mercedes-Benz è stata fotografata la GLC in test?

Nelle foto la GLC procede in convoglio con un secondo prototipo Mercedes-Benz, di colore blu scuro e camuffato nella zona posteriore, non ancora identificabile con certezza.

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