Cuorerosso salva il V6: ecco la ricetta segreta di Alfa Romeo [FOTO e VIDEO LIVE]

È stata una delle regine indiscusse dello scorso Salone di Parigi e rappresenta il nuovo punto di partenza stilistico e tecnico del Biscione del futuro. Stiamo parlando dell’Alfa Romeo Cuorerosso, la concept supercar che ora è arrivata al Centro Stile Stellantis di Torino e per questo abbiamo avuto l’occasione di ammirarla nuovamente dal vivo (e soprattutto con molta più calma). Un vero e proprio manifesto stilistico, che andrà a coinvolgere i prossimi modelli con lunghezze fino a 4,7 metri, con un’impostazione multi-energia che permetterà di ospitare qualsiasi motorizzazione, dalla pura elettrica fino al 2.9 V6, lanciando quindi una promessa attesissima al mondo Quadrifoglio Verde e a quello degli Alfisti più nostalgici, che potranno ora attendere e sperare che questa accoppiata trazione integrale Q4 con motore termico non rimanga esclusiva dei modelli di punta più costosi. In attesa, però, di vedere che cosa nascerà da quest’opera creata dal capo designer Alejandro Mesonero e dalla sua squadra, ammiriamo questo prototipo che riesce a connettere il mondo del Biscione con la tecnologia più spinta, ma sempre rivolta al piacere di guida.

Meccanica e powertrain: il V6 Full Hybrid e la trazione Q4

Prima di parlare del design, questa Alfa Romeo Cuorerosso merita di essere introdotta dalle caratteristiche tecniche e meccaniche che porta al debutto. Parliamo di uno schema motopropulsore di punta configurato per ospitare un’unità da 2.9 litri V6 a benzina, abbinata a un modulo Full Hybrid per massimizzarne le qualità. La trasmissione, dotata di un albero in fibra di carbonio, è controllata da un cambio automatico con convertitore di coppia, mentre la trazione, come anticipato, è rigorosamente integrale Q4. Il tutto associato a un peso a secco dichiarato di 1.750 kg, che potrebbe essere un vero capolavoro di ingegneria se, associato al sei cilindri, dovesse trovare conferma anche in un modello omologato per la circolazione su strada o su pista.

Assetto e dinamica: steer-by-wire, sospensioni pneumatiche e freni Brembo

L’assetto è dotato di speciali sospensioni pneumatiche a gestione elettronica, così come lo sterzo è affidato al sistema elettronico steer-by-wire privo di piantone tradizionale, ma capace di promettere un feeling perfetto del manto stradale con una maggiore precisione nella sterzata. Anche in questo caso stiamo parlando di una vera e propria sfida alla fisica e alla meccanica. I freni sono stati curati ovviamente da Brembo, che ha scelto dischi carboceramici e pinze fisse con specifiche e personalizzazione scelte direttamente da Alfa. Questo consente all’auto di godere di tre diverse modalità di guida: la Cruise, più tranquilla, la Sport per affrontare le curve con aggressività, e infine la Quadrifoglio, da apprezzare rigorosamente durante un track day. Ognuna di queste modalità è calibrata per modificare la taratura del telaio, la risposta dell’acceleratore e la stessa interazione tra pilota e auto.

Design e aerodinamica: proporzioni scultoree, coda tronca e Cx di 0,28

Siamo partiti parlando della tecnica, ma non certo perché questa Alfa Romeo Cuorerosso sia trascurabile dal punto di vista del design. Anzi, dal punto di vista dello stile, siamo davanti a una vettura che riesce a essere moderna, appagante per gli occhi e, allo stesso tempo, rispettosa dei classici di Alfa, pur declinandoli nel mondo moderno. Parliamo di una carrozzeria coupé da 2+2 posti, il cui profilo laterale, teso a cuneo con coda tronca, richiama alla memoria alcune delle vetture più iconiche della casa. Le sue dimensioni sono di 4,7 metri di lunghezza, 1,98 metri di larghezza, appena 1,33 metri di altezza e con un passo da 2,93 metri. Il coefficiente aerodinamico è di 0,28 ed è particolarmente interessante in quanto, per preservare la purezza delle linee della Cuorerosso, è stato ottenuto senza l’uso di appendici esterne troppo vistose. La carrozzeria si presenta come una vera struttura monolitica, ulteriormente evidenziata dalla notevole verniciatura rossa Liquid Ink Red con fondo in alluminio e protezione trasparente pigmentata. Le linee sono estremamente morbide e sinuose, volendo simulare la scia di una barca che taglia le onde, andando poi a formare il nuovo trilobo, che presenta disegnato su di sé il logo di Alfa attraverso l’uso di una trama di LED retroilluminati a luce pulsante. Molto eleganti anche le portiere, completamente senza maniglie e con apertura a sfioramento sul tetto e cristalli a filo continuo. Impossibile però non soffermarsi sugli specchietti retrovisori laterali, ripensati con una struttura a lamelle e inserti tricolore. Sono molto particolari e la loro efficacia su strada andrà verificata, ma sono un colpo d’occhio non indifferente. Anche i cerchi in lega si segnalano per il loro stile, forgiati a telefono con tre razze sdoppiate. Infine, arrivando al posteriore, troviamo un lunotto a forma di scudetto con doppi fari tondi.

Interni e tecnologia: Cannocchiale Vivente, Magma Display e materiali racing

Passando all’abitacolo, l’architettura interna dell’Alfa Romeo Cuorerosso ha dato spazio a un ambiente quasi fantascientifico, tipico di una concept car, ma legato efficacemente ad altri progetti del Biscione, per cui non così lontano dalla realtà. La plancia a sviluppo orizzontale e sottile, ad esempio, è un chiaro rimando alla 33 Stradale, il tutto rivestito da uno speciale tessuto tecnico monofilamento derivato direttamente dalla partnership con la squadra di Luna Rossa. Il protagonista assoluto, però, è il quadro comandi “Cannocchiale Vivente”. Si tratta dell’unico schermo presente a bordo (a parte il Magma Display che però fa storia a sé) ed è conformato in modo da presentarsi in due configurazioni: a binocolo e, quando lo stile di guida si fa più acceso e aggressivo, a cannocchiale. Il tutto avviene in maniera completamente automatica e anche con lo schermo che si accorcia di conseguenza, arrivando a una modalità che rimanda con la mente alle vetture sportive degli anni ’60. Insomma, tecnologia e nostalgia che si abbracciano, come accade esattamente sul volante a tre razze “Con-tatto”, dotato di comandi meccanici con feedback tattile e acustico. Parlavamo, però, del Magma Display, ovvero un pannello di controllo phygital (physical + digital, anche se lo stesso Mesonero su Motorionline Talks ci ha confessato di non essere entusiasta del nome) che raggruppa rotore, selettore e levette fisiche su una superficie retroilluminata. Non sono da meno le sedute: rivestimenti in nabuk Poltrona Frau tinto manualmente a effetto sfumato degradante verso il posteriore dal rosso al nero, il tutto con anche pelle rigenerata composta al 60% da scarti post-industriali, inserti in fibra di carbonio riciclata con resina color rosso magma e persino una borsa da viaggio coordinata estraibile dalla plancia sul lato del passeggero anteriore. Insomma, praticamente un quadro automobilistico.

Cosa arriverà sulla produzione di serie

Come detto, però, questa Alfa Romeo Cuorerosso non rappresenta l’anticipazione di una futura auto. Alcuni elementi, però, potrebbero effettivamente trovare posto nelle future produzioni del Biscione. A voi quale piacerebbe trovare su un nuovo SUV o sulla prossima generazione della Giulia?

Quali sono le caratteristiche principali del motore V6 della Cuorerosso?

La concept car porta al debutto uno schema motopropulsore di punta dotato di un’unità a benzina da 2.9 litri V6, abbinata a un modulo Full Hybrid. La trasmissione impiega un albero in fibra di carbonio e un cambio automatico con convertitore di coppia, associato alla trazione integrale Q4.

Quali soluzioni tecniche adottano l’assetto e lo sterzo della vettura?

L’assetto sfrutta speciali sospensioni pneumatiche a gestione elettronica per controllare il telaio. Lo sterzo adotta la tecnologia elettronica steer-by-wire, priva di piantone meccanico tradizionale, sviluppata per assicurare precisione in inserimento e un feeling di guida accurato. L’impianto frenante è dotato di dischi carboceramici e pinze fisse Brembo.

Quali sono le dimensioni e il coefficiente aerodinamico della carrozzeria?

La carrozzeria coupé 2+2 misura 4,7 metri di lunghezza, 1,98 metri di larghezza e 1,33 metri di altezza, con un passo di 2,93 metri. Il coefficiente di resistenza aerodinamica è pari a un Cx di 0,28, ottenuto senza ricorrere ad appendici esterne vistose, grazie al profilo teso con coda tronca.

Come funziona il quadro strumenti “Cannocchiale Vivente” all’interno dell’abitacolo?

Il “Cannocchiale Vivente” è il cluster strumentazione dinamico di bordo. Cambia forma automaticamente tramite cinematismi fisici: adotta una visualizzazione classica a binocolo oppure, impostando una guida più sportiva, lo schermo si riduce a un unico elemento circolare concentrato, richiamando la strumentazione essenziale delle vetture da corsa anni ’60.

Quali modalità di guida offre la concept car e come intervengono?

La vettura mette a disposizione tre programmi di marcia selezionabili: Cruise per un’andatura rilassata, Sport per una risposta dinamica e Quadrifoglio per l’impiego in pista nei track day. Ciascuna modalità interviene modificando la taratura complessiva del telaio, la prontezza dell’acceleratore e la relazione interattiva tra pilota e veicolo.

ALFA ROMEO CUOREROSSO CONCEPT 2026: scheda tecnica

Dimensioni: lunghezza 470 cm; larghezza 198 cm; altezza 133 cm; passo 293 cm

Carrozzeria: coupé

Motore in prova: mild hybrid, full hybrid o elettrico

Trazione: integrale

Cambio: automatico

Accelerazione: da 0 a 100 km/h in N/D’’

Velocità massima: N/D km/h

Allestimenti: Quadrifoglio

Numero di posti: 2+2 posti

Bagagliaio: da N/D a N/D litri

Consumi dichiarati: N/D litri/100 km (N/D km/litro)

Sicurezza: N/D

Prezzo: Da N/D €

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