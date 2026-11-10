Lancia Gamma, al via il roadshow nelle concessionarie italiane

Con “Viaggio nell’eleganza italiana”, Nuova Lancia Gamma parte per un roadshow attraverso l’Italia che porterà la nuova ammiraglia nelle Concessionarie Casa Lancia, trasformandole in luoghi di incontro e scoperta del nuovo corso del Brand. Dal 12 novembre al 12 dicembre sarà possibile scoprire da vicino la nuova espressione dell’eleganza italiana firmata Lancia, che arriverà in tutte le concessionarie italiane a gennaio.

Come funziona il Viaggio nell’eleganza italiana

Il tour nasce con l’obiettivo di trasformare ogni appuntamento in un’esperienza capace di andare oltre la semplice presentazione di prodotto. Le Concessionarie Casa Lancia diventano il palcoscenico di un racconto che mette al centro Gamma, ma anche l’eleganza e il savoir-faire italiani, creando un legame diretto tra il nuovo modello, il territorio e le persone. Ogni tappa si sviluppa attraverso due momenti complementari: durante la giornata, una serie di anteprime esclusive one-to-one permette ai clienti selezionati di conoscere Gamma attraverso una presentazione individuale della vettura e, dove previsto, un test drive dedicato; la sera, lo spazio si apre agli ospiti della Concessionaria per un evento di circa due ore che culmina nel reveal della Nuova Gamma, accompagnato da accoglienza, catering e momenti di intrattenimento coerenti con il posizionamento del marchio.

A rendere ciascuna tappa ancora più legata al territorio sarà il possibile coinvolgimento delle eccellenze italiane locali, chiamate a dialogare con Lancia attraverso prodotti, degustazioni, dimostrazioni artigianali, personalizzazioni e momenti dedicati al racconto del savoir-faire. La stessa filosofia prende forma anche nell’esperienza “L’Eleganza Italiana. The Look Experience”, che utilizza un totem digitale interattivo e l’intelligenza artificiale per creare un’immagine personalizzata ispirata allo stile italiano contemporaneo, ambientando il partecipante in uno scenario italiano insieme a Lancia Gamma, immagine che può poi essere conservata e condivisa come ricordo dell’evento.

Nuova Lancia Gamma

Nuova Lancia Gamma: la vettura protagonista

Protagonista assoluta del viaggio è Nuova Lancia Gamma, il modello che, cinquant’anni dopo l’ammiraglia presentata nel 1976, riporta un nome storico al centro dell’universo Lancia. Interamente progettata, sviluppata e prodotta in Italia nello stabilimento Stellantis di Melfi, Gamma è una crossover fastback lunga 4,67 metri, larga 1,89 e alta 1,63 metri, caratterizzata da una silhouette slanciata e da un’architettura unica nel segmento C-UV. Lo stile interpreta il nuovo linguaggio Lancia attraverso superfici scolpite, il Calice luminoso sul frontale, la firma luminosa a T al posteriore e le caratteristiche veneziane sormontate dalle pinne aerodinamiche. L’efficienza diventa parte integrante del design: il coefficiente aerodinamico di 0,25, il migliore del segmento, è accompagnato da soluzioni come lo spoiler posteriore sdoppiato, i cerchi Aero e la griglia anteriore attiva.

Lancia Gamma

All’interno torna uno dei principi cardine della nuova identità del marchio, l’Italian Home Feeling: l’abitacolo è concepito come un raffinato salotto italiano, impreziosito dal “coffee table”, dall’illuminazione Lancia Glow e dal tetto panoramico. Gamma offre inoltre il 25% di spazio in più per le gambe nella seconda fila e un bagagliaio best in class da 560 litri, con oltre il 60% delle superfici estetiche interne realizzato con materiali green. Tecnologia e benessere completano l’esperienza a bordo, con doppio display da 10,25 e 16 pollici, Head-Up Display con proiezione equivalente a 21 pollici, SALA HUB con riconoscimento vocale basato su ChatGPT, scenari Relax, Energize ed Entertainment e sistema Hi-Fi a 14 altoparlanti firmato Focal.

Motorizzazioni e prestazioni di Lancia Gamma

L’offerta di motorizzazioni comprende una versione ibrida da 145 CV, capace di un’autonomia complessiva superiore a 1.000 km, e una gamma completamente elettrica che spazia dai 230 CV con oltre 540 km di autonomia ai 245 CV con oltre 740 km, fino alla Gamma HF Integrale, con doppio motore, trazione integrale, 375 CV e 509 Nm di coppia. Quest’ultima accelera da 0 a 100 km/h in 5,1 secondi e offre fino a 676 km di autonomia. Con “Viaggio nell’eleganza italiana”, Gamma arriva direttamente sul territorio, nelle Concessionarie Casa Lancia e a contatto con il pubblico, in un viaggio attraverso il Paese che l’ha vista nascere e che ne racconta la filosofia attraverso design, tecnologia, accoglienza e cultura del bello.

Lancia Gamma

Domande frequenti su Lancia Gamma e il Viaggio nell’eleganza italiana

Cos’è il Viaggio nell’eleganza italiana?

È il roadshow che porta Nuova Lancia Gamma, dal 12 novembre al 12 dicembre, nelle Concessionarie Casa Lancia di tutta Italia, con anteprime one-to-one durante il giorno e un evento serale con reveal della vettura.

Quando arriva Lancia Gamma nelle concessionarie?

Nuova Lancia Gamma arriverà in tutte le concessionarie italiane a gennaio, dopo la conclusione del roadshow “Viaggio nell’eleganza italiana”.

Dove viene prodotta Lancia Gamma?

È interamente progettata, sviluppata e prodotta in Italia nello stabilimento Stellantis di Melfi, in provincia di Potenza.

Quali motorizzazioni sono disponibili per Lancia Gamma?

Una versione ibrida da 145 CV e una gamma completamente elettrica da 230 CV fino alla Gamma HF Integrale a doppio motore da 375 CV, con trazione integrale e 0-100 km/h in 5,1 secondi.

Cos’è l’Italian Home Feeling di Lancia Gamma?

È il principio alla base degli interni, concepiti come un raffinato salotto italiano, con il “coffee table”, l’illuminazione Lancia Glow, il tetto panoramico e materiali green su oltre il 60% delle superfici estetiche interne.

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