Diesel Euro 5, la Camera approva il rinvio al 2027

La Camera dei Deputati ha approvato, nella seduta di martedì 10 novembre 2026, la conversione in legge del decreto-legge 28 settembre 2026, n. 167, il provvedimento che rinvia al 1° ottobre 2027 l’entrata in vigore delle limitazioni strutturali alla circolazione dei veicoli diesel Euro 5. Il testo riguarda Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto, le quattro regioni del Bacino padano.

La Camera approva la conversione in legge del decreto

L’Aula della Camera ha dato il via libera definitivo, da parte di Montecitorio, al disegno di legge di conversione del decreto, identificato come atto Camera C. 3119. Il provvedimento passa ora all’esame del Senato, che dovrà approvarlo in via definitiva entro i 60 giorni previsti dalla Costituzione per la conversione dei decreti-legge, decorrenti dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 24 settembre 2026.

Il via libera di Montecitorio segna un passaggio formale importante: finché il Senato non completerà l’iter, il decreto resta comunque pienamente in vigore ed efficace, avendo già prodotto i suoi effetti dal momento della pubblicazione.

Cosa prevede il decreto: un anno in più per quattro regioni

Il decreto-legge era stato approvato dal Consiglio dei ministri il 24 settembre 2026, su proposta della presidente del Consiglio Giorgia Meloni e del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini. Il provvedimento sposta dal 1° ottobre 2026 al 1° ottobre 2027 l’obbligo, per le quattro regioni del Bacino padano, di introdurre nei rispettivi piani di qualità dell’aria le limitazioni strutturali alla circolazione delle auto e dei veicoli commerciali diesel Euro 5, legate alla classe ambientale del veicolo.

Secondo il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il rinvio evita un blocco generalizzato con conseguenze pesanti per famiglie, lavoratori e imprese che utilizzano ancora questi veicoli. Restano invece possibili le misure antismog temporanee che i singoli Comuni possono adottare autonomamente.

I numeri del parco veicoli coinvolto

Secondo i dati del MIT, in Italia circolano circa 3,5 milioni di automobili e 600.000 veicoli commerciali diesel Euro 5. Nel solo Bacino padano se ne contano oltre 1,2 milioni di automobili e 200.000 veicoli commerciali, per la maggior parte immatricolati tra il 2011 e il 2015.

Fonti: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Camera dei Deputati.

Domande frequenti su diesel Euro 5 e blocco circolazione

Cosa ha deciso la Camera dei Deputati il 10 novembre 2026?

Ha approvato in via definitiva, per quanto riguarda Montecitorio, la conversione in legge del decreto-legge 167/2026 che rinvia al 1° ottobre 2027 il blocco strutturale dei diesel Euro 5. Il testo passa ora al Senato.

Quali regioni sono coinvolte dal rinvio del blocco diesel Euro 5?

Le quattro regioni del Bacino padano: Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto.

Da quando scatteranno le nuove limitazioni per i diesel Euro 5?

Dal 1° ottobre 2027, un anno dopo la data originariamente prevista (1° ottobre 2026).

Il decreto è già legge definitiva?

Il decreto è già in vigore dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ma l’iter di conversione in legge non è ancora concluso: dopo il via libera della Camera, manca ancora l’approvazione del Senato entro il termine costituzionale dei 60 giorni.

Quanti veicoli diesel Euro 5 sono coinvolti dal provvedimento?

A livello nazionale circa 3,5 milioni di auto e 600.000 veicoli commerciali; nel Bacino padano oltre 1,2 milioni di auto e 200.000 veicoli commerciali.

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