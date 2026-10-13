CUPRA Raval Edge a 27.000 euro: l’offerta di ottobre 2026

Contributo di 5.120 euro su listino 32.120 euro, offerta valida fino al 31 ottobre

di Redazione13 Ottobre, 2026

CUPRA Raval Edge

La CUPRA Raval Edge 135 CV da 37 kWh costa 27.000 euro chiavi in mano fino al 31 ottobre 2026, con dotazione di serie ricca e 305-328 km WLTP.
CUPRA Raval attivazioni lancio ufficiale

CUPRA Raval Edge 135 CV con batteria da 37 kWh è proposta a 27.000 euro chiavi in mano, contro un listino di 32.120 euro. L’offerta è valida fino al 31 ottobre 2026 e prevede un contributo di 5.120 euro da parte di CUPRA e dei CUPRA Garage aderenti.

Prezzo e condizioni

Il prezzo di listino della Raval Edge è di 32.120 euro, chiavi in mano e comprensivo di 2 anni di garanzia aggiuntiva oppure fino a un massimo di 40.000 km totali, con IPT esclusa. Il prezzo promozionato di 27.000 euro tiene conto di un contributo di 5.120 euro della marca e dei CUPRA Garage che aderiscono all’iniziativa. L’offerta scade il 31 ottobre 2026.

Cosa include di serie

La dotazione comprende vetri posteriori oscurati, Keyless Advanced per aprire e avviare l’auto senza chiave, Safety Pack con Adaptive Cruise Control predictive, Front cross road assist e Front assist con frenata di emergenza, cerchi in lega Machined da 18″, CUPRA Virtual Cockpit da 10,25″, display infotainment da 12,9″ con videocamera posteriore e logo CUPRA posteriore illuminato.

Consumi e autonomia

Secondo i dati WLTP del costruttore la Raval Edge 135 CV da 37 kWh consuma tra 13,8 e 15,0 kWh/100 km, non emette CO2 e dichiara un’autonomia combinata tra 305 e 328 km. I valori possono variare con stile di guida, temperatura, percorso, uso di riscaldamento e climatizzatore, pneumatici e carico.

Per richiedere un preventivo o trovare il CUPRA Garage più vicino si può partire dalla pagina ufficiale delle offerte CUPRA.

Domande frequenti sull’offerta CUPRA Raval di ottobre



Quanto costa la CUPRA Raval Edge in offerta?

27.000 euro chiavi in mano, rispetto a un prezzo di listino di 32.120 euro.

Fino a quando è valida l’offerta?

Fino al 31 ottobre 2026.

Da chi arriva il contributo di 5.120 euro?

Da CUPRA e dai CUPRA Garage aderenti all’iniziativa.

Che motore e batteria ha la Raval Edge?

È la versione da 135 CV con batteria da 37 kWh.

Quanta autonomia dichiara?

Tra 305 e 328 km nel ciclo combinato WLTP.

Che cosa è incluso di serie?

Tra l’altro Safety Pack, display da 12,9″, Virtual Cockpit da 10,25″, cerchi da 18″ e Keyless Advanced.

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