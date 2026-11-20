Tokyo, 20 novembre 2026 – Maserati festeggia il centenario del Tridente con “100 Years of the Trident Celebration”, una mostra speciale di due giorni in programma sabato 21 e domenica 22 novembre 2026 al Ginza Sony Park, nel quartiere di Ginza a Tokyo. L’evento si inserisce nel calendario di appuntamenti organizzati dal marchio in tutto il mondo per celebrare l’emblema che ne rappresenta l’identità.

L’esposizione porta nella capitale giapponese i modelli più recenti della casa del Tridente e una retrospettiva dedicata a oltre 110 anni di storia. L’ingresso è aperto al pubblico e gratuito, senza bisogno di prenotazione.

Grecale e GranCabrio debuttano nell’area Asia-Pacifico

La mostra di Ginza è l’occasione per il debutto ufficiale nella regione Asia-Pacifico della nuova Maserati Grecale e della nuova Maserati GranCabrio, presentate lo scorso giugno in Italia. Al loro fianco spicca la leggendaria Maserati Mistral, in un allestimento che accosta le eccellenze motoristiche di ieri e di oggi a una sezione dedicata all’eredità del Tridente: un percorso che ripercorre l’evoluzione del marchio. I visitatori potranno inoltre acquistare il merchandising ufficiale Maserati, in genere disponibile solo in negozio.

Grecale e GranCabrio, insieme alla nuova GranTurismo, sono esposte anche presso le concessionarie ufficiali Maserati in tutto il Giappone, dove l’avvio delle consegne è previsto per gennaio 2027.

I tre nuovi modelli: frontale rinnovato e motori fino a 590 CV

Secondo il comunicato ufficiale, i tre modelli sono accomunati da un frontale dal carattere deciso, definito da linee orizzontali, e da un abitacolo impreziosito da materiali raffinati. Grande attenzione è stata riservata all’ergonomia e all’interfaccia con il conducente, perfezionate attraverso un volante di nuova concezione e un orologio digitale rinnovato.

La nuova Grecale sfoggia paraurti anteriore e calandra ridisegnati, che ne accentuano la presenza su strada con un assetto più largo e ribassato, e introduce una nuova declinazione da 390 CV del propulsore V6 Nettuno. Le nuove GranTurismo e GranCabrio vengono invece proposte nelle varianti da 490 CV e 590 CV: su quest’ultima, la versione Trofeo, il frontale ridisegnato migliora l’aerodinamica e i flussi d’aria, con un incremento di 40 CV rispetto alla generazione precedente.

Il centenario del Tridente: da Bologna alla Tipo 26

Maserati è stata fondata a Bologna nel 1914 e da oltre 110 anni trasforma la passione per le corse in spinta verso l’innovazione. Il Tridente ha fatto la sua prima apparizione nel 1926 sul cofano della Tipo 26, l’auto con cui Alfieri Maserati partecipò alla sua prima gara salendo sul gradino più alto del podio. Da allora l’emblema accompagna la storia del marchio come simbolo della sua identità.

Per la regione Asia-Pacifico la scelta è ricaduta su Ginza, quartiere in cui edifici storici e idee all’avanguardia convivono fianco a fianco e che il marchio considera emblema del connubio tra storia, artigianato e lusso. La mostra è pensata per accogliere sia i clienti e gli estimatori storici, sia chi si avvicina per la prima volta all’universo Maserati.

Le parole di Julie Taieb-Doutriaux

Julie Taieb-Doutriaux, Responsabile Maserati per la regione Asia Pacifico, ha dichiarato: “È trascorso un secolo da quando il Tridente ha debuttato per la prima volta in pista sul cofano della Tipo 26. Sono profondamente orgogliosa di poter celebrare questo storico anniversario presentando in anteprima per la regione Asia-Pacifico le nuove Grecale e GranCabrio. Ginza, emblema del connubio tra tradizione e lusso, rappresenta lo scenario ideale per un traguardo così significativo”.

E ancora: “Il Giappone è per Maserati un mercato strategico e profondamente affine, che sa apprezzare appieno il valore del nostro design, dell’eccellenza artigianale e di un lusso dal carattere inconfondibile. L’auspicio è che questo spazio a Ginza diventi un punto d’incontro in cui sia i nostri clienti sia chi scopre il marchio per la prima volta possano toccare con mano le radici del brand e il suo percorso verso il futuro”.

Tutti i dettagli dell’evento sono disponibili sul sito ufficiale Maserati Giappone.

Domande frequenti su Maserati 100 Years of the Trident Celebration

Quando si tiene la mostra Maserati a Ginza?

La mostra “100 Years of the Trident Celebration” si tiene sabato 21 e domenica 22 novembre 2026, dalle 11:00 alle 20:00, al Ginza Sony Park di Tokyo.

Dove si trova il Ginza Sony Park?

Il Ginza Sony Park si trova al 5-3-1 Ginza, nel distretto di Chuo-ku a Tokyo, con accesso diretto dall’uscita B9, atrio sotterraneo della stazione di Ginza della metropolitana.

L’ingresso alla mostra è a pagamento?

No, l’ingresso è gratuito e non serve prenotare. L’evento è aperto al pubblico per entrambi i giorni.

Quali modelli Maserati sono esposti?

Sono esposte la nuova Maserati Grecale e la nuova GranCabrio, al debutto ufficiale nell’area Asia-Pacifico, insieme alla storica Maserati Mistral e a una sezione dedicata alla storia del Tridente.

Quando inizieranno le consegne in Giappone?

Le consegne di nuova Grecale, nuova GranCabrio e nuova GranTurismo in Giappone sono previste a partire da gennaio 2027.

Quando è comparso per la prima volta il Tridente sulle Maserati?

Il Tridente è comparso nel 1926 sul cofano della Tipo 26, l’auto con cui Alfieri Maserati vinse la sua prima gara.

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