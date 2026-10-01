FIAT Multiplay, il concept pick-up e SUV di Parigi 2026

TORINO, Italia (1° ottobre 2026) – Dopo 127 anni, FIAT continua a rimanere giovane perché non smette mai di mettere in discussione le convenzioni e di trasformare idee audaci in una mobilità semplice e intelligente per tutti. Al Salòne dell’Automobile di Parigi, questo spirito prende forma con Multiplay: non solo una concept car, ma un nuovo concetto di mobilità, flessibile, accessibile e radicalmente utile.

Multiplay, il concept che fonde pick-up e SUV

La vera innovazione di Multiplay risiede nel ripensare lo spazio, la libertà e la condivisione della vita quotidiana, nel più autentico stile FIAT. Il concept unisce l’ampio vano di carico e la versatilità outdoor di un pick-up al comfort e alla flessibilità di un SUV: un meccanismo ingegnoso consente al veicolo di passare da una configurazione all’altra con pochi semplici movimenti, dando vita a una categoria di veicolo completamente nuova.

L’eredità delle Multipla: da ieri a oggi

Il nome Multiplay richiama direttamente la tradizione FIAT di sfidare le convenzioni sullo spazio a bordo. Negli anni Cinquanta, la 600 Multipla trasportava sei persone in appena 3,5 metri di lunghezza. Nel 1998, la Multipla di prima generazione sfidò nuovamente le convenzioni, offrendo sei posti su due file in una carrozzeria lunga meno di quattro metri. Oggi FIAT torna ancora una volta a rompere gli schemi con Multiplay, un concept che potrebbe dare vita a una categoria completamente nuova, rispondendo al modo in cui le persone vivono oggi, in un contesto in cui i confini tra vita familiare, tempo libero, lavoro e avventura sono sempre più fluidi.

Una fonte di ispirazione per la gamma futura FIAT

Per FIAT, il Concept Multiplay rappresenta anche una fonte di ispirazione per lo sviluppo futuro di prodotti destinati a completare la propria gamma di trasporto familiare accessibile. A Parigi, questa visione conferma l’impegno del marchio verso una mobilità intelligente e alla portata di tutti.

Il debutto a Parigi insieme a Grizzly e Grizzly Fastback

Al Salòne dell’Automobile di Parigi, Multiplay affianca il debutto ufficiale di Grizzly e Grizzly Fastback, confermando come FIAT stia rinnovando in modo organico la propria gamma intorno a una visione di mobilità semplice, accessibile e radicata nello stile italiano.

Domande frequenti su FIAT Multiplay

Che cos’è FIAT Multiplay?

FIAT Multiplay è un concept presentato al Salone di Parigi 2026 che unisce la versatilità di un pick-up al comfort e alla flessibilità di un SUV, grazie a un meccanismo che permette di passare da una configurazione all’altra.

Dove è stata presentata FIAT Multiplay?

Il concept Multiplay ha debuttato al Salone dell’Automobile di Parigi 2026, insieme ai nuovi FIAT Grizzly e Grizzly Fastback.

FIAT Multiplay diventerà un modello di serie?

FIAT non ha confermato la produzione in serie: il concept rappresenta una fonte di ispirazione per lo sviluppo futuro della gamma di trasporto familiare accessibile del marchio.

A quale modello FIAT si ispira Multiplay?

Multiplay richiama lo spirito delle storiche FIAT 600 Multipla degli anni Cinquanta e della Multipla di prima generazione del 1998, entrambe note per aver sfidato le convenzioni sullo spazio a bordo.

Come funziona la trasformazione da pick-up a SUV di Multiplay?

Un meccanismo ingegnoso integrato nella carrozzeria consente al veicolo di passare dalla configurazione pick-up, con ampio vano di carico, a quella SUV, più orientata al comfort, con pochi semplici movimenti.

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