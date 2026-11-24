CUPRA continua a confermare il proprio impegno in Formula E, mentre il campionato si prepara a entrare in una nuova era. Al Circuito di Jarama, CUPRA KIRO ha completato le prime sessioni ufficiali di test precampionato con la monoposto GEN4 di Formula E, segnando un ulteriore passo verso la stagione 2027, che prenderà il via il 16 gennaio all’Autódromo Hermanos Rodríguez di Città del Messico.

296 giri e 1.164 km per conoscere la nuova GEN4

Dopo essere stata svelata al Salone dell’Auto di Parigi lo scorso ottobre, la nuova monoposto con propulsore Porsche ha fatto il suo debutto in pista. Equipaggiata con la più recente generazione di tecnologia Formula E e caratterizzata da una nuova livrea di forte impatto ispirata alle tonalità rame di CUPRA, la GEN4 è scesa in pista con la nuova coppia di piloti del team. Nel corso dei test, CUPRA KIRO ha completato 296 giri e percorso 1.164 chilometri con la GEN4, raccogliendo dati preziosi e approfondendo la conoscenza del nuovo pacchetto tecnico. Jake Hughes ha fatto segnare il giro più veloce del team in 1:24.904, consentendo a CUPRA KIRO di definire una prima base di riferimento.

Xavi Serra, Responsabile di CUPRA Racing, ha dichiarato: “I primi test con la nostra nuova monoposto GEN4 hanno rappresentato un debutto molto positivo per CUPRA KIRO. Vedere per la prima volta la vettura in azione in pista, con la tecnologia Porsche e la nostra nuova coppia di piloti, rappresenta un traguardo importante per il team. Queste prime sessioni hanno fornito indicazioni incoraggianti sul potenziale della monoposto e una solida base su cui costruire.”

La GEN4 rappresenta un importante salto tecnologico per la Formula E: capace di superare i 335 km/h, di accelerare da 0 a 100 km/h in meno di due secondi e dotata di trazione integrale permanente, porta le prestazioni nelle competizioni elettriche a un livello superiore.

Jake Hughes affianca Pepe Martí nella line-up 2027

Al volante, Jake Hughes affianca Pepe Martí, completando la line-up di CUPRA KIRO per la stagione 2027. Il pilota britannico di 32 anni porta al team una preziosa esperienza in Formula E, dopo aver gareggiato con McLaren e Maserati e aver conquistato quattro pole position e due podi, oltre all’esperienza tecnica maturata come collaudatore e pilota al simulatore in Formula 1. Hughes ha commentato: “È stato positivo tornare in pista in un contesto competitivo a Madrid. Il passo è stato competitivo per tutta la settimana e tutto il team ha fatto un ottimo lavoro. Non vedo l’ora di gareggiare a Città del Messico.”

Il pilota ventunenne spagnolo Pepe Martí torna per la seconda stagione consecutiva con CUPRA KIRO, dopo un’eccellente stagione di debutto conclusa come miglior rookie del campionato e con due podi conquistati a Monaco e Sanya. Martí ha dichiarato: “Sono soddisfatto dei progressi compiuti a Madrid. I test hanno rappresentato un’opportunità preziosa per conoscere meglio la monoposto e il nostro pacchetto tecnico. Non vedo davvero l’ora di tornare in pista per la prima gara della stagione.”

La stagione 2027 si articolerà in 21 gare in 11 Paesi, incluse tre nuove destinazioni.

Domande frequenti su CUPRA KIRO e la GEN4

Dove ha testato CUPRA KIRO la nuova monoposto GEN4?

Al Circuito di Jarama, vicino Madrid, dove il team ha completato le prime sessioni ufficiali di test precampionato.

Chi sono i piloti CUPRA KIRO per la stagione 2027?

Jake Hughes, al suo debutto con il team, e Pepe Martí, che torna per la seconda stagione consecutiva.

Che prestazioni ha la monoposto GEN4 di Formula E?

Supera i 335 km/h, accelera da 0 a 100 km/h in meno di due secondi ed è dotata di trazione integrale permanente.

Quando inizia la stagione 2027 di Formula E?

Il 16 gennaio all’Autódromo Hermanos Rodríguez di Città del Messico, con un calendario di 21 gare in 11 Paesi.

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